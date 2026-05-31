Robos y estafas: A 4 de cada 10 usuarios le preocupa la seguridad turística del país

Según una publiacación de Prensa Libre, en el 2025, un turista colombiano y su familia se encontraban de visita en Panajachel, Sololá. Solicitaron un servicio de transporte por medio de una aplicación móvil sin imaginar que, minutos después, serían despojados de sus pertenencias.

Durante su estadía les robaron seis maletas, pasaportes, boletos de regreso, dinero en efectivo y objetos personales valorados en más de Q65 mil. “En ese vehículo iban nuestras maletas, documentos, cámaras profesionales, dólares y quetzales. Nos quedamos con lo que teníamos puesto”.

La seguridad turística es una de las principales preocupaciones de quienes buscan visitar el país. Este asunto se ha convertido en el principal “dolor conversacional” relacionado con el turismo en Guatemala, de acuerdo con un estudio realizado por DataLab que analizó más de 1.87 millones de menciones digitales entre el 2022 y abril del 2026 sobre la experiencia de viajar por el territorio nacional.

El informe identifica que el 41.3% de las preocupaciones detectadas en redes sociales y plataformas digitales están relacionadas con seguridad y robos, lo que lo convierte en el principal asunto de conversación negativa entre turistas nacionales e internacionales.

Para David Casasola, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la seguridad se ha convertido en un factor que cada vez pesa más en las decisiones de quienes planean visitar Guatemala.

“Es uno de los temas transversales que en los últimos años ha tomado relevancia. La inseguridad se ve primero a nivel cuantitativo, pero luego tiene secuelas. Hay un oleaje en temas de percepción, en temas de actividad económica y ahora vemos un nuevo oleaje en las decisiones de las personas al momento de planear un viaje”, explicó.

Según el investigador, los hechos relacionados con delincuencia no solo tienen efectos directos sobre las víctimas, sino que también influyen en la percepción que potenciales visitantes construyen sobre un destino a través de noticias, videos y experiencias compartidas en internet.

Interés turístico

Según el estudio, el interés internacional hacia Guatemala continúa creciendo, especialmente por su oferta de volcanes, cultura, naturaleza y experiencias auténticas. Sin embargo, advierte que asuntos como seguridad, movilidad y logística representan cerca del 80% de los principales “dolores conversacionales” asociados con la experiencia turística en el país.

Además, el informe señala que gran parte del descubrimiento turístico ocurre actualmente en redes sociales, blogs y plataformas digitales, donde la reputación del país se construye en tiempo real a través de experiencias compartidas por viajeros.

Casasola considera que estos desafíos requieren coordinación entre distintos actores vinculados con el turismo. “Mucho del atractivo y potencial que tiene Guatemala no termina de aprovecharse plenamente. Es un asunto integral que involucra a gobiernos locales, Gobierno central, Inguat y Ministerio de Gobernación”, dijo.

Añadió que el turismo resulta ser una actividad muy competitiva; por ende, vale la pena incorporar mejoras de manera constante. “Es un asunto integral que al final pasa factura, porque es un potencial que no se termina de aprovechar. Tenemos países vecinos que se organizan o se promocionan mejor, mientras nosotros perdemos fuerza y atractivo”, explicó.

Las principales quejas

Las conversaciones vinculadas con seguridad se concentran principalmente en asuntos como la Ciudad de Guatemala, transporte nocturno, scams o estafas turísticas, zonas inseguras y recomendaciones para mantenerse alerta durante los recorridos.

Casasola también destacó la necesidad de combatir las estafas detectadas por el estudio. “Vale la pena contar con mecanismos para sugerir operadores turísticos o líneas de transporte confiables y así evitar las estafas. Un proceso de depuración de oferentes de servicios turísticos podría limitar la posibilidad de que los visitantes caigan en engaños que terminan generando una mala experiencia para el país”, afirmó.

El estudio también evidencia que plataformas como Reddit y X se han convertido en espacios donde futuros visitantes buscan orientación antes de viajar al país. Entre las preguntas más frecuentes aparecen dudas sobre qué zonas evitar, si es seguro viajar solo, cómo funcionan los transportes locales y cómo movilizarse de manera segura entre destinos turísticos.

Aunque el informe detecta preocupación constante alrededor de este tema, también identifica que gran parte de las respuestas generadas por otros viajeros suelen ser positivas y orientadas a tranquilizar a futuros turistas. En varias conversaciones, usuarios afirman que Guatemala puede recorrerse de forma segura, aunque recomiendan planificación y precaución durante el viaje.

Afecta la decisión de viajar

Casasola consideró que las percepciones de inseguridad pueden terminar generalizándose a todo el territorio nacional, incluso cuando los indicadores muestran diferencias importantes entre regiones.

“Es importante matizar mucho estos asuntos porque las embajadas emiten alertas para prevenir a sus ciudadanos sobre determinados viajes. Lo complejo es que, como dice el dicho, justos pagan por pecadores”, indicó.

El investigador explicó que fenómenos como los homicidios y las extorsiones presentan una concentración geográfica específica. “Es un fenómeno urbano que se concentra principalmente en el departamento de Guatemala, Escuintla, el municipio de Guatemala y algunas zonas de la capital. Sin embargo, las percepciones se viralizan y terminan trasladándose a todo el país”, señaló.

Según Casasola, existen municipios con niveles de criminalidad considerablemente más bajos. “Hay municipios que no han registrado homicidios y que tienen tasas de criminalidad muy bajas. Incluso algunas son menores que las de ciertos países europeos o ciudades de Estados Unidos. El desafío es que en un entorno urbano estamos constantemente expuestos a hechos que se viralizan y terminan reforzando una percepción generalizada”, afirmó.

Como ejemplo mencionó municipios de Totonicapán. “Hay municipios donde prácticamente no se registran homicidios, pero aun así se generaliza la percepción. Lugares muy seguros terminan pagando el precio de la inseguridad de otros”, agregó.

Contar con mayor información

Para Casasola, una de las oportunidades consiste en ofrecer información más detallada y territorializada a quienes planean visitar Guatemala. Esto permitiría comprender mejor las condiciones de seguridad en los distintos destinos.

“Sería importante mantener informados a los visitantes mediante estadísticas territorializadas o buscar la posibilidad de matizar algunas recomendaciones por región y no únicamente a nivel nacional, porque en esa generalidad mucha información se pierde”, indicó.

También sugirió facilitar la integración y concentración de información relacionada con la actividad turística. “El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) tiene capacidad para interactuar con turistas y empresas que coordinan viajes. Facilitar contactos y reunir información puede ser útil para orientar mejor a los visitantes”, señaló.

Acciones de seguridad requeridas

Para Casasola, otra medida consiste en acercar los servicios de seguridad a los visitantes extranjeros mediante herramientas accesibles y fáciles de utilizar.

“Es importante contar con información en otros idiomas, disponer de números que puedan recibir llamadas y asegurarse de que esos canales funcionen incluso cuando una persona no tenga plan de datos. Eso permitiría acercar la seguridad a los visitantes”, explicó.

Asimismo, considera necesario fortalecer la comunicación sobre los mecanismos de apoyo disponibles para los turistas. “Hay que buscar maneras de comunicar cómo solicitar apoyo a las fuerzas de seguridad y cómo hacer recomendaciones para evitar determinados lugares o recorridos en ciertos horarios”, indicó.

El investigador añadió que la seguridad turística también involucra aspectos de infraestructura y coordinación local. “Las decisiones de movilidad deberían tomarse alrededor de opciones que cuenten con iluminación pública, presencia constante de patrullajes, botones de pánico y otras condiciones que faciliten la seguridad. Es un asunto integral en el que también participan las municipalidades”, señaló.

Aunque la seguridad encabeza las preocupaciones identificadas por DataLab, Casasola considera que el desarrollo turístico depende de múltiples factores. “Es un asunto multifactorial. Está la seguridad, la infraestructura, el mantenimiento de los destinos turísticos, el aumento de la oferta para extender las estadías y también el perfil de turista que se busca atraer”, afirmó.

El investigador recordó que existen distintos perfiles de viajeros y que sus prioridades pueden variar. “Hay turistas con diferentes intereses y niveles de gasto. Algunos pueden estar más preocupados por estos asuntos que otros. Por eso es importante ser intencionales al momento de priorizar proyectos que mejoren de forma integral la seguridad”, explicó.

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