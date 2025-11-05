Viaje soñado termina en pesadilla: roban a turistas colombianos durante recorrido por Panajachel

Lo que debía ser un recorrido por destinos emblemáticos de Guatemala se convirtió en una experiencia frustrante y dolorosa para Laureano Santander Peñaranda Sauripo y su familia, quienes arribaron con entusiasmo al país en uno de los vuelos inaugurales entre Colombia y Guatemala, impulsados para fortalecer el turismo y las relaciones bilaterales.

Venían con maletas cargadas de expectativas. Regresaron con una bolsa de supermercado, ropa donada, pasaportes de emergencia y la decepción de haber sido víctimas de un robo en Panajachel, Sololá.

Durante su visita a Panajachel, la familia fue despojada de sus seis maletas, pasaportes, boletos de regreso, dinero en efectivo y objetos personales valorados en más de Q65 mil. El presunto responsable: el conductor de un servicio de transporte contratado mediante una aplicación móvil.

“Veníamos a conocer Guatemala y terminamos en la calle. Lo que vivimos fue un hurto planeado, un acto desalmado. La persona que nos transportaba nos pidió que bajáramos a comprar unas gaseosas para los niños. Y cuando salimos, simplemente ya no estaba”, relató Peñaranda.

“En ese vehículo iban nuestras maletas, documentos, cámaras profesionales, dólares, quetzales. Nos quedamos con lo que teníamos puesto”, lamentó.

El funcionario colombiano, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección de su país, aseguró que el conductor fue fotografiado por ellos antes del incidente, así como el vehículo y las placas, lo que facilitó la denuncia formal ante las autoridades guatemaltecas.

“El conductor se dejó fotografiar, nunca imaginamos que minutos después nos robaría. Tenemos su rostro, la placa del vehículo y todos los detalles. Lo inaudito es que, pese a vernos con niños pequeños, no tuvo reparo en dejarnos abandonados”, denunció.

Según explicó, los menores de edad —de 10 y 13 años— compartieron el trayecto con el conductor, quien incluso conversó con ellos durante el viaje desde Sumpango Sacatepéquez hasta Panajachel.

“Nosotros fuimos amables. Le pagamos el servicio, lo invitamos a cenar. Y él nos respondió con un robo. No solo nos dejó sin pertenencias, nos quitó la tranquilidad. Es algo que marcó a mis hijos profundamente”, afirmó.

La familia presentó la denuncia ante la Policía Nacional Civil, que la trasladó al Ministerio Público. Posteriormente, la Embajada de Colombia en Guatemala les extendió pasaportes de emergencia para facilitar su retorno.

Mientras tanto, instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) indicaron no haber recibido notificación oficial. La Cancillería, por su parte, señaló que los casos que involucran a extranjeros dentro del país son atendidos por el IGM en conjunto con la embajada correspondiente.

“Hago un llamado al pueblo guatemalteco, que sé que en su mayoría es noble y bueno, para que no permita que el nombre de Guatemala se manche por personas como esta. Este individuo no representa al país”, expresó Peñaranda.

“Queremos que se le identifique, que se le aplique una sanción moral, social y legal. Porque lo que hizo fue grave. Se burló de nuestra confianza y nos dejó completamente desamparados en un país que no era el nuestro”, agregó.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

