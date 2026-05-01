PNC refuerza operativos en el Zoológico La Aurora tras denuncias de supuestos robos en vehículos y cobros a turistas

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intensifican este viernes 1 de mayo los operativos de seguridad en los alrededores del Zoológico La Aurora, en la zona 13 capitalina, en prevención luego de investigaciones iniciadas tras denuncias de cobro excesivos y supuestos robos.

Las diligencias frente al recinto incluyen identificación de personas, verificación de vehículos y el perfilamiento de individuos que ofrecen servicios informales de parqueo, conocidos como “cuidacarros”, así como vendedores ambulantes en el sector.

Según las autoridades, estas acciones responden a múltiples denuncias de turistas extranjeros, quienes señalan que algunas personas se hacen pasar por trabajadores del zoológico para cobrar por el estacionamiento.

De acuerdo con los reportes, los pagos exigidos van desde Q35 hasta US$50 (aproximadamente Q381), y posteriormente los supuestos cuidadores aprovecharían la visita de los usuarios para abrir vehículos y sustraer pertenencias.

Agentes de la Policía Nacional Civil durante operativos de seguridad y revisión de personas y vehículos en los alrededores del Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Agentes de la PNC realizan revisiones como parte del operativo de seguridad que se mantiene en el Zoológico La Aurora tras denuncias de turistas. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Como antecedente, el pasado 27 de abril el Ministerio Público informó sobre un operativo en el mismo sector, en el que fueron identificadas 33 personas dedicadas al cuidado de vehículos y se instaló un puesto fijo de seguridad policial. En esa ocasión, también se reiteraron denuncias sobre cobros irregulares y posibles robos a visitantes.

Se estima que más de 7 mil visitantes nacionales y extranjeros llegan a acudir en un fin de semana al lugar.

Lea también: PNC amplía información sobre ataque armado en residencial de San José Pinula que dejó dos fallecidos