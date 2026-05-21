Jose Rubén Zamora acusa a 10 personas de impulsar una persecución judicial en su contra

El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín presentó este jueves 21 de mayo una denuncia penal contra 10 personas, entre ellas el expresidente Alejandro Giammattei, la exfiscal general Consuelo Porras y el exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche, a quienes señala de haber participado en presuntas acciones irregulares relacionadas con los procesos penales promovidos en su contra.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público (MP) y está dirigida también contra exfuncionarios, fiscales, jueces y particulares que, según el documento, habrían intervenido en decisiones, diligencias y actuaciones vinculadas con los casos judiciales abiertos contra Zamora desde el 2022.

En el escrito, Zamora afirma que existió una “utilización selectiva de mecanismos institucionales” y una supuesta coordinación entre funcionarios y particulares para impulsar investigaciones, restringir medios de defensa y construir hipótesis incriminatorias en su contra.

El periodista sostiene que los hechos denunciados podrían constituir delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal y denegación de justicia, entre otros contemplados en el Código Penal.

Zamora también cuestiona actuaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) durante la recepción de una denuncia inicial presentada en julio del 2022, así como la ausencia de diligencias de corroboración inmediata sobre hechos que, según el documento, podían verificarse mediante registros bancarios, vigilancia y otras herramientas de investigación.

En varios apartados, el denunciante asegura que existió omisión deliberada de evidencia que, a su criterio, favorecía su defensa, además de una supuesta reconstrucción posterior de hipótesis investigativas mediante documentación y materiales incorporados tiempo después a los expedientes.

La denuncia también menciona que, tras su captura y permanencia en prisión preventiva, comenzaron nuevas investigaciones y actuaciones dirigidas contra abogados defensores, periodistas, familiares y personas vinculadas con su entorno profesional y personal.

El documento indica que las acusaciones tienen carácter preliminar y que la responsabilidad penal deberá determinarse durante las investigaciones correspondientes.

Denunciados

Alejandro Giammattei Falla, expresidente de la República

María Consuelo Porras Argueta, exfiscal general

José Rafael Curruchiche Cucul, exjefe de la FECI

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal

Leonor Eugenia Morales Lazo, fiscal

Fredy Raúl Orellana Letona, juez

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez

Ronald Giovanni García Navarijo

Raúl Amílcar Falla Dávila

Ricardo Rafael Méndez Ruiz

Delitos mencionados en la denuncia

Contra funcionarios públicos:

Abuso de autoridad

Incumplimiento de deberes

Abuso contra particulares

Tráfico de influencias

Obstaculización a la acción penal

Denegación de justicia

Contra particulares:

Simulación de delito

Tráfico de influencias

Obstaculización a la acción penal

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