Turistas denuncian cobros de hasta US$50 por estacionarse en alrededores del Zoológico La Aurora; MP identifica a apartaparqueos

El Ministerio Público (MP) amplió este lunes 27 de abril detalles del operativo que investigadores efectuaron en los alrededores del Zoológico La Aurora, zona 13 de la capital.

Añadió que, como resultado, identificó a 33 personas que se dedican a cuidar vehículos en el sector e instaló un puesto fijo de seguridad policial para resguardar a los visitantes.

Según el ente investigador, la diligencia se llevó a cabo en seguimiento a denuncias de turistas extranjeros, quienes han señalado que, en las cercanías del lugar, personas se hacen pasar por empleados del zoológico.

Además, según las denuncias, estas personas les exigen pagos que oscilan entre Q35 y US$50 (Q381) para permitir el estacionamiento, y aprovechan posteriormente la visita para abrir los vehículos y sustraer pertenencias.

“Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la investigación en curso, identificar a los responsables y prevenir la comisión de delitos, en resguardo de la vida, integridad y patrimonio de los más de 7 mil visitantes nacionales y extranjeros que acuden al lugar cada fin de semana”, remarcó el MP.

Las acciones las desarrollaron la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Policía Nacional Civil.

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También participó personal del Departamento de Tránsito e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de Delitos contra Turistas Extranjeros y de la División de Seguridad Turística.

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