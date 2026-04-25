PNC ejecuta operativos contra apartaparqueos señalados de robos en el zoológico La Aurora

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agentes de la División de Seguridad Turística (DISETUR) y delegados del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) desarrollan operativos en los alrededores del zoológico La Aurora, zona 13, como parte de una estrategia para identificar y perfilar a personas que operan como apartaparqueos y que estarían vinculadas con hechos delictivos.

Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, del Ministerio Público (MP), y tienen como objetivo verificar antecedentes, solvencias y posibles vínculos de estos individuos con estructuras criminales que operan en el sector.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), los operativos responden a múltiples denuncias difundidas en redes sociales, en las que usuarios señalan que algunos apartaparqueos engañan a visitantes al asegurar que el estacionamiento del zoológico está lleno, para luego dirigirlos hacia espacios en la vía pública, donde ocurren robos en vehículos.

Las autoridades investigan la posible existencia de una estructura organizada dedicada al robo de pertenencias en automóviles estacionados en las cercanías del parque. Según los señalamientos, los supuestos cuidadores utilizarían chalecos para aparentar control del área y generar confianza entre los conductores.

Durante los operativos, los agentes inspeccionan el área, entrevistan a las personas que prestan el servicio informal de parqueo y recopilan información que permita establecer responsabilidades penales.

El zoológico La Aurora es uno de los puntos de mayor afluencia turística en la capital, especialmente durante fines de semana y temporadas altas, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para grupos dedicados a delitos contra visitantes.

La PNC informó que estos operativos continuarán de forma periódica y se extenderán a otros puntos turísticos del país, con el fin de prevenir delitos y garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso y recomendaron utilizar únicamente áreas de estacionamiento autorizadas para evitar ser víctimas de robos.

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