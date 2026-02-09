En un día, Emetra retira medio camión de objetos usados por apartaparqueos en la zona 1

Este 9 de febrero del 2026, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa que la institución ha reforzado los operativos contra los apartaparqueos luego de recibir múltiples denuncias de vecinos en distintos sectores de la ciudad.

Montejo advirte que, en varios casos, los parqueadores han reaccionado de forma agresiva contra los agentes municipales que atienden los reportes ciudadanos. “La agarran contra los agentes que están atendiendo las denuncias de los vecinos”, señala el director de Emetra a través de sus redes sociales.

Lo incautado en el operativo del 9 de febrero

Montejo detalla que, durante el operativo de este día, los agentes municipales retiraron objetos suficientes para llenar medio camión. Más tarde, en la jornada de la tarde, se levantaron dos picops adicionales de materiales utilizados para apartar parqueos.

Las acciones de día 9 de febrero se realizaron principalmente por la mañana en el tramo de la 2ª a la 7ª avenida, de la 2ª a la 10ª calle, zona 1.

Así operan los apartaparqueos

De acuerdo con las autoridades municipales, los apartaparqueos ocupan espacios de la vía pública utilizando botes, cajas, bancos y otros objetos, con los que reservan lugares para luego cobrar por permitir el estacionamiento.

Los cobros van de Q10 a Q30 diarios por vehículo, aunque en zonas de alta afluencia turística también se han detectado pagos exigidos en dólares a extranjeros. La recaudación, aseguran, es constante y responde a una operación ya organizada.

Un negocio rentable pese a ser ilegal

Una investigación de Prensa Libre reveló que algunos apartaparqueos pueden llegar a obtener ingresos superiores a Q10 mil al mes, pese a que se trata de una actividad ilegal.

Las autoridades explican que este cobro constituye una forma de extorsión, ya que se exige dinero por el uso de espacios que pertenecen a la vía pública. Sin embargo, reconocen que existe un vacío legal que ha permitido que este negocio continúe y supere la capacidad de respuesta administrativa de las autoridades.

Operativos llegarán a hospitales y clínicas

Al ser consultado por este medio Montejo informa que durante la semana del 9 de febrero los operativos se extenderán a hospitales, clínicas y otros puntos de alta demanda, especialmente en las zonas 1, 5, 6, 9 y 11 de la ciudad capital.

Llamado a denunciar

Finalmente, Montejo pide el apoyo de la ciudadanía para denunciar a los apartaparqueos ilegales a los teléfonos 1551 y 2380-1099, como parte del esfuerzo por recuperar el espacio público y reducir riesgos a la seguridad ciudadana.