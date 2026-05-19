Fenix Nickel crea casa matriz en Estados Unidos y redefine gobernanza de CGN y Pronico

Luego de que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales del 2022, las empresas pasaron por un proceso para que les levantaran esas sanciones, además de una posterior reestructuración de la gobernanza corporativa que incluye el registró de su nueva casa matriz como una compañía en ese país.

La anterior casa matriz fue el grupo Solway Investment GmbH, con sede en Suiza. En el 2024 se creó Fenix Nickel Company LLC, registrada en Nueva York, Estados Unidos, que se convirtió en la nueva casa matriz de las sociedades en Guatemala, como parte del nuevo esquema de supervisión y cumplimiento bajo estándares internacionales.

CGN adoptó el nombre de Fenix Minerales, S. A., y tiene a su cargo la licencia del proyecto de extracción Minera Fénix, en Izabal; y Pronico pasó a ser Fenix Metales, S. A. Ambas empresas operan bajo la marca Fenix Nickel.

La estructura corporativa vinculada al proyecto fue establecida bajo la mencionada entidad registrada en Nueva York como parte del proceso de transformación corporativa y fortalecimiento de la gobernanza internacional, explicó el presidente de Fenix Nickel en Guatemala y miembro del directorio de la casa matriz en Estados Unidos, Marco Aceituno.

El ejecutivo expuso que no solo se trata de reactivar operaciones, sino que lo denomina un nuevo comienzo, al indicar que va guiado por una transformación estructural del modelo de gestión y supervisión del proyecto.

Aceituno refirió que para ello establecieron cuatro pilares, entre ellos el de gobernanza corporativa.

Respecto de la gobernanza, refieren que la casa matriz ahora opera bajo las leyes y regulaciones estadounidenses. Además, se creó un directorio o board, el cual dirige dicha casa matriz en Estados Unidos y está integrado por cinco personas, de las cuales dos son directores independientes y tres son directores ejecutivos.

Entre los directores independientes está Luis E. Arreaga, diplomático y especialista en gobernanza y relaciones internacionales, con más de 30 años de experiencia en desarrollo institucional y cooperación regional, indicó la compañía. Es de origen guatemalteco y fue embajador de Estados Unidos en Guatemala por varios años.

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También es directora independiente Jessica Bedoya, experta internacional en inversión, desarrollo y geopolítica para América Latina, con amplia experiencia en financiamiento estratégico y alianzas público-privadas, según datos de la compañía.

En tanto, los tres directores ejecutivos son Marco Aceituno y Denys Shevchenko, quienes son, respectivamente, el presidente y el director de operaciones de las empresas en Guatemala, así como Denis Gerasev, especialista en gobernanza corporativa, estrategia legal y cumplimiento.

Cambia modelo operativo

Consultado, Arreaga refirió que en muchas estructuras corporativas hay un directorio y en algunos casos se decide invitar a directores independientes. Refirió que a él lo contactaron por diversos temas, como cumplimiento, políticas de anticorrupción, trabajo con las comunidades y respeto a los derechos humanos, que ha manejado en algún momento desde otra perspectiva.

Expuso que luego de largas conversaciones con la empresa se siente cómodo, porque observa compromiso de parte de esta en los temas mencionados.

Además, señaló que la empresa ha tenido un monitoreo que considera muy importante, de una empresa independiente llamada AlixPartners LLP, que reportaba directamente al Departamento del Tesoro y daba seguimiento a los compromisos que Fénix había contraído con dichas autoridades estadounidenses para empezar a operar en Guatemala como empresa norteamericana. Agregó que este aspecto le ha generado confianza, además de que también contrataron a varias empresas especializadas en derechos humanos, impacto social y medioambiente.

“Teniendo estas instancias independientes ahí, yo ya me sentí cómodo de poder ayudarles y tratar de guiar sus políticas en el contexto de Guatemala”, expresó.

Acerca de la sanción que tuvieron las compañías en el 2022, refirió que le parece importante participar desde el punto de vista de que es una empresa que tuvo dificultades, pero que, a raíz de eso, decidió transformarse y adoptar un modelo operativo que pudiese convertirse en un referente para otras operaciones mineras en la región, ya que aspiran a eso.

Sin embargo, también dijo estar consciente de que será una jornada difícil, porque la empresa operaba de una forma hace cinco años y cambiar toda esa cultura corporativa tomará tiempo. Señaló que pueden enfrentar tropiezos y errores, y que para evitar que se repitan se deben establecer sistemas y mecanismos de transparencia, así como canales para que la gente pueda presentar quejas sin temor. Añadió que se requiere un sistema más transparente de gestión, especialmente en el relacionamiento con las comunidades, además de alianzas con actores económicos locales para generar empleo en otras actividades.

FOTOGALERÍA Fenix Nickel inicia operaciones con una nueva estructura organizativa y trae inversión, producción y exportaciones para el país Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

Consultado acerca de si la nueva casa matriz en Estados Unidos puede generar mayor confianza al Departamento del Tesoro, expresó que, desde su punto de vista personal, “el hecho de que la empresa esté sujeta a leyes norteamericanas me da confianza” y que esto debería considerarse un pilar importante para el futuro de la compañía, porque las empresas norteamericanas deben cumplir con leyes que no permiten acciones ilegales, como la ley antisobornos.

Arreaga dijo que la función de un directorio es que la empresa rinda cuentas sobre sus estrategias y sobre cómo está operando. Refirió que la empresa tiene sus propietarios, pero que estos decidieron separarse del manejo diario y hacerlo a través de una estructura de gobernanza corporativa donde exista rendición de cuentas y bajo un esquema de altos estándares internacionales de gestión corporativa, lo cual considera un aporte clave.

Por aparte, consultado sobre si hubo cambio de propietarios con estas nuevas empresas y la reestructura creada, Aceituno, actual presidente de Fenix Nickel en Guatemala, indicó que los propietarios no cambiaron. Aseguró que nunca han tenido inversionistas rusos, pero que surgió una confusión porque en algún momento hubo operadores rusos, aunque no eran los dueños de la empresa basada en Suiza, cuyos propietarios son de nacionalidad alemana y suiza. Agregó que se quiso posicionar la idea de que era una empresa rusa, pero nunca lo fue y se demostró ante el gobierno de Estados Unidos que no había conexión ni vinculación.

Los cuatro pilares

Aceituno dio a conocer que dentro de la transformación han establecido cuatro pilares para desarrollar sus actividades.

Entre estos menciona el de comunidades como primer pilar, con el cual se busca mejorar la relación con las comunidades para evitar conflictos, bloqueos y otros problemas. Para ello se contrató a la empresa estadounidense Perseus Strategies, liderada por el abogado internacional de derechos humanos Jared Genser, que desarrolla el proceso independiente de evaluación de derechos humanos del proyecto. También se realiza un Estudio de Impacto Social a cargo de CentraRSE / Smart Company.

El segundo pilar es el ambiental. Para este se contrató a la empresa estadounidense Tetra Tech, que desarrolla un proceso independiente de revisión ambiental y preparación operativa previo al reinicio.

El tercer pilar es el de gobernanza, ya explicado. Para ello, la firma AlixPartners LLP fue la encargada del proceso de revisión de gobernanza y cumplimiento, liderado por el exdirector del FBI Louis Freeh, quien participó como supervisor independiente del proceso de transformación corporativa.

El cuarto pilar es el de desarrollo en el área de El Estor, que también implica el ámbito laboral. La compañía cuenta con 1 mil 400 empleados directos, de los cuales más del 80% son de poblaciones locales.