Minera extranjera recibe licencia de construcción en el proyecto Era Dorada, antes Cerro Blanco, en Jutiapa

Aura Minerals Inc., de origen canadiense y con presencia en Brasil, Honduras y ahora en Guatemala, es la nueva propietaria del proyecto minero en Asunción Mita, Jutiapa, denominado Era Dorada y antes conocido como Cerro Blanco.

Mediante un comunicado en sus redes sociales fechado en Islas Vírgenes Británicas el 6 de enero del 2026, la firma informó que recibió la licencia de construcción y comenzó los primeros trabajos desarrollar dicho proyecto.

Según la información divulgada, esta compañía completó en enero del 2025 la compra de la firma Bluestone Resources Inc. (Bluestone) y con ello el proyecto minero en mención.

Se añade que el proyecto se adquirió con todas las licencias preliminares para la mina subterránea y ayer, recibió la licencia final de construcción.

La información de la compañía divulgada a nivel internacional y replicada en sus redes sociales y en varios medios extranjeros, el presidente y CEO de la firma Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, dio a conocer que se tuvo un extenso diálogo con las autoridades locales y representantes de la comunidad con quienes se compartió información sobre la empresa y el proyecto que incluye la reciente decisión formal de la compañía de proceder en forma exclusiva con operaciones subterráneas.

Luego de dicho diálogo se obtuvo la licencia de construcción, que era un requisito para avanzar y comenzar los primeros trabajos en el proyecto, agregó, según las publicaciones.

La propietaria anterior, recibió en enero del 2024, días antes de que finalizara el gobierno de Alejandro Giammattei, la licencia ambiental para operar con el método de explotación de cielo abierto, en ese entonces era denominado Cerro Blanco y buscaba cambiar la modalidad de minería subterránea con la cual operaba. Luego al asumir la administración del presidente Bernardo Arévalo, durante el mismo año el Ministerio de Ambiente suspendió tal licencia para explotar a cielo abierto.

Ahora, con la decisión de continuar con la modalidad de extracción subterránea, y el otorgamiento de la licencia de construcción, las primeras actividades incluyen programas medioambientales, supresión controlada de vegetales, desvío por carretera principal, apertura de acceso interno a la carretera, descontaminación de minas y preparación de plataformas para acomodar equipos e instalaciones temporales, se añadió.

La licencia de explotación contempla 15.25 kilómetros cuadrados ubicados en en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa en el oriente de Guatemala, alrededor de 160 kilómetros de la capital y a nueve kilómetros al oeste de la frontera con El Salvador.

Según el sitio de el Observador Guatemala el anuncio de esta compañía se da cuando el precio internacional del oro se registra entre los precios más altos de su historia, ya que supera los US$4 mil 500 por onza.

El 9 de diciembre del 2025, la compañía informó que aumentó en 33% su proyección de producción de largo plazo, y estima llegar a 600 mil onzas de oro equivalente (GEOs) anuales, esto luego que se incorporó a su plan el nuevo estudio de factibilidad del proyecto Era Dorada, según el sitio Reporte Minero.

Según el estudio de factibilidad, la mina subterránea produciría 1.75 millones de onzas de oro equivalente a lo largo de casi 17 años de vida útil y se prevé que entregue unos 111 mil GEOs anuales durante los primeros cuatro años de operación, se agregó.



Bajo un escenario base que utiliza un precio promedio ponderado de consenso de US$3.177 por onza, el proyecto Era Dorada representaría un Valor presente neto (NPV) después de impuestos: US$1 mil 340 millones, se añade en mencionado sitio.