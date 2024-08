La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras de Guatemala (Grenat) hicieron un llamado público para que se establezca un diálogo entre diferentes sectores involucrados, lo que incluye al gobierno, empresas, sociedad y otros.

Ello, a raíz de los desafíos y la incertidumbre que vive el sector, según el presidente de la CIG, Raúl Bouscayrol, quien agregó que la minería representó el 0.6% del producto interno bruto (PIB) en 2022, pero en su mejor momento, hace alrededor de 10 años, llegó a representar el 1.6%. “Esto significa que pasó de representar una producción de Q7 mil millones hace 10 años a Q2 mil millones más recientemente”.

Esto, a pesar de que esta actividad productiva ha sido un catalizador para el desarrollo de otras industrias creando un efecto multiplicador que beneficia a toda la economía, indicó.

A su criterio, la minería en Guatemala ha enfrentado varios desafíos en los últimos años y el 2024 ha sido especialmente complicado para el sector, debido a la incertidumbre jurídica, los conflictos sociales y la falta de consensos. “Para superar los desafíos, es fundamental establecer un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados, el gobierno, las empresas, las comunidades y la sociedad civil”, expresó.

En tal sentido, dijo que se debería buscar consensos para establecer un marco regulatorio que promueva la inversión en el sector minero, mientras se garantiza la sostenibilidad. Como ejemplo citó que ya se ha manifestado la importancia de la reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a las consultas a poblaciones indígenas.

El ejecutivo mencionó que el país tiene un gran potencial para esa industria, pues estimaciones especializadas divulgadas en el 2023, si se contara con las minas activas de oro, plata y níquel, el sector podría contribuir para el 2027 con aproximadamente el 1.33% del PIB, más los aportes que conllevaría para el Estado y la generación de unos 39 mil empleos.

El panorama

Roberto Morales, presidente de la Grenat afirmó que este año ha sido especialmente desafiante para la industria porque hay incertidumbre con cuatro proyectos detenidos, “esperando señales claras de apoyo y reactivación. La falta de acción y estancamiento en la toma de decisiones ha creado un ambiente complicado tanto para las empresas mineras, como para las comunidades que dependen de los aportes económicos y sociales que brindan estas operaciones”.

Los proyectos mencionados por Morales son El Escobal de Pan American (antes San Rafael), ubicado en Santa Rosa y que cuenta con reservas de plata, aún pendiente de que concluya el proceso de consulta comunitaria, y de que el Estado proporcione un cronograma actualizado, explicó Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat.

Sobre Cerro Blanco, para explotación de oro, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa, “la ministra de Ambiente dio a conocer recientemente la revocatoria a la licencia para operar a cielo abierto que la empresa supuestamente recibió en enero”. Y aparte están los procesos para reactivar las minas de níquel, Maya Níquel, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).

Según Zurita, la reactivación de la producción de níquel sería una buena noticia para el sector “porque en lo que va del año no se ha visto ningún avance y se podrá ver realmente de una intención de las autoridades de reactivar la minería”, añadió.

Por su parte, el diputado Bequer Chocooj, vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, dijo que la minería debe verse como un tema de interés nacional “donde la voz y la visión de los pueblos indígenas debe estar reflejada porque es de interés público el uso y explotación de los recursos naturales de forma responsable y moderada", mientras que la consulta es un derecho que está garantizado en el Convenio 169 de la OIT.

MEM: “No hay retraso malintencionado”

El director de Minería del MEM, Julio Luna, mencionó en declaraciones a Prensa Libre, que ese ministerio no está actuando con mala intención, sino que se deben seguir procesos que pueden ser tardados, aparte del cambio de gobierno también conllevó retrasos y nuevas revisiones.

Luna dijo que Mayaníquel ya tiene levantada la suspensión y solo tiene pendiente su credencial de exportación. El funcionario explicó que el levantamiento de suspensión fue solicitado por la empresa a finales del año, luego de que solucionó un tema internacional.

La solicitud fue a finales del 2023. Posteriormente fue el cambio de gobierno y "obviamente, querían que se levantara inmediatamente; pero de alguna manera el gobierno tenía que hacer una investigación propia y por eso no se le dio al día siguiente”, añadió.

“No hay un retraso malintencionado, es un proceso. La preocupación del sector es que hay atrasos, pero podríamos decir que las causas iniciales de las suspensiones no fueron nuestras”, expuso.

En el foro en cl cual participaron representantes de diversos sectores se mencionó la necesidad de un diálogo abierto, según indicó Grenat. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

En el caso de CGN, dijo que ya tiene la licencia de explotación pero no la credencial de exportación porque no la ha solicitado, en tanto que ya se le otorgó dicha credencial a Pronico. En cuanto a Cerro Blanco, refirió que le fue revocada la licencia ambiental, pero por parte del Ministerio de Ambiente, debido a temas relacionados con el estudio de impacto ambiental, y con esa decisión, el MEM no puede tener autorizada la licencia de explotación a cielo abierto.



Respecto a El Escobal, insistió en que está en un proceso de consulta organizada por el viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM y la Unidad de Gestión Socio Ambiental. “Este se atrasó un poco porque hasta la semana pasada se nombró al viceministro”, agregó.

El 22 de agosto el MEM dio a conocer el nombramiento de Luis Pacheco como viceministro, luego que el cargo quedó vacante desde finales de abril por la destitución de quien ocupaba ese puesto.



Autorizan a Pronico

Precisamente, este martes 27 de agosto, la compañía Pronico informó en un comunicado que le fue otorgada la credencial de exportación para ferroníquel, que es el producto final procesado, lo que ya autorizó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Marco Aceituno, presidente de Pronico, expresó en el comunicado que “la obtención de esta credencial es solo el primer paso en el camino hacia la reactivación de las operaciones” ya que en la actualidad no disponen de producto para exportar y se busca financiamiento con bancos internacionales para empezar el mantenimiento de la planta de procesamiento.

Por tanto, se espera que la producción de ferroníquel reinicie en un plazo de 8 a 10 meses, y que la contratación de personal se complete entre 10 y 12 meses. “La credencial obtenida proporciona la certeza necesaria para atraer la inversión requerida para reactivar el proceso productivo”, se añadió.

Antes de la suspensión se exportaban alrededor de 20 mil toneladas de níquel en ferroníquel (este está compuesto por una parte de níquel y dos de hierro).

Según Pronico, Guatemala ha contribuido con aproximadamente el 1.8% de la producción mundial de níquel, y con la renovación de la credencial de exportación, el país está en una posición favorable para aprovechar la creciente demanda de este mineral estratégico.

Esto se logra luego de la eliminación de la empresa de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en enero de 2024.