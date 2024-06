La compañía Elevar Resources presentó ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) una solicitud de revocatoria a la suspensión de la Actualización del Plan de Gestión Ambiental (APGA 2024) para el proyecto minero Cerro Blanco, emitida por dicha cartera.

La minera había solicitado un cambio de modalidad de extracción pasando de subterráneo o cielo abierto, lo cual fue aprobado en enero del 2024, cinco días antes de finalizar el período del gobierno anterior.

Sin embargo, el 14 de junio último, por la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, anunciaron la medida tomada. Ante esto, la empresa presentó una solicitud de revocatoria el 20 de junio, califica de “notoriamente ilegal” la resolución de enmienda con la que el Marn emitió la suspensión.

La compañía expuso en un comunicado que, al presentar la solicitud de revocatoria, se mantiene vigente la aprobación de la actualización mencionada, aparte de que fue autorizada por ese ministerio después de 26 meses de proceso y aunque se cumplió con todos los requisitos legales y normativas establecidas por el Marn y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tardó más tiempo de lo habitual que se estima en nueve meses.

“La Actualización del Plan de Gestión Ambiental se mantiene vigente, está en regla y continuará implementando acciones que garanticen la legalidad”.

En otra parte de su boletín, elevar Resources afirma que “ha sido transparente en todas sus acciones y ha proporcionado la documentación que le ha sido formalmente requerida en los tiempos y momentos en que se le ha indicado, por lo tanto, considera que la decisión de dejar sin efecto la resolución de que aprobó el APGA 2024 viola los principios del debido proceso, poniendo en riesgo la certeza jurídica de una inversión que supera los $350 millones, y sienta un mal precedente a nivel internacional en un momento en el que se busca atraer más inversión extranjera directa por parte del gobierno actual”.

Marn: Está suspendido

A la consulta de Prensa Libre, el Marn respondió que la licencia ambiental del proyecto Cerro Blanco “no se encuentra vigente por lo que deberá tramitar una nueva solicitud por ser un proyecto diferente al actual de explotación subterránea”.

Agregó que durante el presente mes, el ministerio decidió enmendar el procedimiento de actualización de la licencia ambiental que fue otorgada el 9 de enero de 2024 por el anterior gobierno.

Y que derivado de la constantes denuncias internas y externas, el ministerio concluyó que no correspondía una actualización de licencia ambiental, sino que, por ser un proyecto diferente y nuevo, debe presentarse una nueva solicitud de licencia ambiental para explotación a cielo abierto, ya que este nuevo método de minado conlleva potenciales riesgos e impactos ambientales mayores y diferentes.

Además, presentó tres denuncias penales ante el Ministerio Público sobre este caso, mientras que Elevar Resources ha presentado dos amparos, los cuales han sido suspendidos por la Sala Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Ante esto, la compañía replicó que una resolución no cobra firmeza hasta que pase el plazo para ser impugnada; en este caso, dentro de los 5 días hábiles para impugnar la resolución se interpuso el recurso se revocatoria, lo cual hace que no cobre firmeza la misma. En caso la ministra ilegalmente no dé con lugar el recurso de revocatoria, se acudirá a la instancia judicial de lo contencioso administrativo, pues el plazo para revocar la resolución venció en enero del 2024, por lo que ya estaba firme y ejecutada. “Entonces, es notoriamente ilegal y extemporánea este intento de revocación 6 meses después de plazo, es un fraude de ley y violación flagrante de la certeza jurídica que debe de regir todos los actos públicos”.

Argumentos de ambas partes