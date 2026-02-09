Minería metálica retoma operaciones en tres proyectos con más de US$380 millones de inversión

La inversión que se efectúan en tres proyectos asciende a unos US$381.4 millones e involucra plazos de varios años, mientras que la ejecución de los planes de reactivación se reporta con diferentes niveles de avances.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) tienen prevista la reactivación de operaciones para el primer trimestre del 2026, informó la oficina de prensa de ambas empresas.

Para ello, hasta diciembre del 2025, las firmas han invertido US$78.4 millones en mantenimiento, modernización y remodelación de los equipos de su planta de procesamiento, agregó CGN-Pronico.

Esto forma parte del plan de reactivación gradual, el cual contempla incrementar la plantilla de trabajadores desde los 150 empleos directos que tenían a principios del 2025 hasta 1 mil 600 a finales del primer trimestre del 2026.

Se prevé que las pruebas de procesamiento del material se realicen durante febrero. Además, se contempla iniciar la exportación de ferroníquel en marzo y mena de níquel en bruto en abril.

Las compañías informaron que con el proyecto se busca generar mayor valor agregado al país mediante el procesamiento local de mena de níquel de al menos tres fuentes distintas de la región, con las cuales se encuentran en negociación. Explicaron, además, que el ferroníquel se exporta a varios mercados donde se utiliza como insumo esencial en la fabricación de acero inoxidable.

Para financiar la reactivación se firmó un acuerdo con un inversionista internacional líder en el mercado de metales, cuyo nombre no pueden divulgar por cláusulas de confidencialidad, agregó la oficina de prensa.

Las empresas fueron sancionadas en noviembre del 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., por vínculos con Solway Investment Group, empresa rusa dirigida por personas señaladas de sobornos. La sanción fue levantada en enero del 2024, y las compañías se comprometieron a cumplir con normas y estándares internacionales.

Aura Minerals: Era Dorada

Aura Minerals Inc., que compró Elevar Resources, es la nueva propietaria del proyecto minero Era Dorada (antes Cerro Blanco), en Asunción Mita, Jutiapa.

En enero del 2024, durante los últimos días del gobierno de Alejandro Giammattei, se otorgó la licencia ambiental para cambiar la modalidad de explotación a cielo abierto. No obstante, en el gobierno de Bernardo Arévalo, el Ministerio de Ambiente la canceló.

En enero del 2025, Aura Minerals —de capital brasileño— concretó la compra de Bluestone Resources Inc. y, con ello, es la propietaria el proyecto minero. En enero del 2026, la empresa anunció que desarrollará el proyecto únicamente en modalidad subterránea y que ya obtuvo la licencia de construcción, con lo cual comenzaron los primeros trabajos.

Actualmente se invierten US$6 millones anuales, y se contempla una inversión de alrededor de US$263 millones para la construcción de la planta, indicó la compañía mediante su oficina de relaciones públicas.

El periodo de construcción se estima en 18 meses, y se prevé iniciar la producción industrial a finales del 2027. Se espera alcanzar una producción de 100 mil onzas de oro al año.

Las actividades iniciales incluyen programas medioambientales, remoción controlada de vegetación, habilitación de la carretera principal, acceso interno, descontaminación de minas y preparación de plataformas para equipos e instalaciones temporales, detalló un ejecutivo.

Retoma producción como Element 28

Luis Fernando Díaz, gerente de operaciones de Element 28, informó sobre el reinicio de operaciones del Proyecto de Extracción Minera Sechol, en Panzós, Alta Verapaz, luego de casi tres años de inactividad.

Este reinicio viene acompañado del cambio de marca de Mayaniquel a Element 28. El número hace referencia al níquel en la tabla periódica, y el color verde alude a la garnierita, mineral con alto contenido de níquel.

Díaz indicó que la empresa busca posicionarse como una nueva era de oportunidades, bajo estándares internacionales en operación y relaciones comunitarias.

La firma trabaja en una nueva mina a cielo abierto dentro de la misma licencia de Sechol. Aunque por ahora el volumen es limitado, se proyecta alcanzar la capacidad operativa durante enero del 2026.

En octubre del año pasado se estimaba que operaban al 10% de su capacidad. En enero se informó que “las operaciones se reanudaron durante el último trimestre del 2025 y se produce según lo programado”, se informó.

Se aspira a una producción de entre 120 mil y 180 mil toneladas mensuales, similar a los volúmenes previos a la suspensión de actividades en el 2022.

Díaz indicó que el impacto en empleo podría alcanzar entre 1 mil 500 y 1 mil 800 personas. Por ahora cuentan con 20 vehículos para transportar mineral, pero estiman llegar a 200 unidades.

En el 2025 se invirtieron decenas de millones de dólares para la reactivación, mientras que para el 2026 se prevé invertir entre US$30 millones y US$40 millones en rubros como salarios, contratistas, mejoras viales y de puentes, indicó el abogado de la firma.

En junio del 2024, la empresa notificó al Mineco su intención de acudir con un arbitraje internacional al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por demoras en la credencial de exportación. El reclamo inicial es por US$100 millones más gastos.

En enero del 2026, la oficina de comunicación explicó que el arbitraje aún no inicia, pero el equipo legal lo sigue preparando, ya que los problemas persisten. También señalaron que el reclamo se amplió por otras inversiones afectadas.

La licencia minera fue reactivada en septiembre del 2024. En tanto, en diciembre de ese año obtuvieron la credencial de exportación, sin embargo, dos semanas después, el Ministerio de Ambiente suspendió la licencia ambiental. El abogado de la empresa indicó que esta sigue vigente por estar en litigio administrativo, e informo posteriormente que cuentan con la licencia ambiental categoría A para el proyecto minero Sechol que fue emitida en el actual gobierno el 12 de febrero del 2025 y vence el 13 de diciembre del 2029.

Ante el MEM, tienen varias solicitudes en trámite, y están a la espera de que el Gobierno realice la consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT.

La visión oficial

Para el 2026, se proyecta que el sector minero aumente su producción en 1% respecto del 2025, dentro del rubro de minas y canteras, que representa el 4% de la producción industrial, informó el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios.

Agregó que hay actividad minera metálica vigente y que se priorizará la ejecución de la normativa actual para garantizar una explotación responsable, sostenible y con altos estándares de gobernanza.

Actualmente hay dos procesos de consulta comunitaria activos: uno en fase de estudio demográfico y otro en etapa de discusión y validación institucional.

Uno de estos procesos es el de la minera Pan American Silver (antes San Rafael) ubicada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, esta operó por varios años, pero la licencia minera fue suspendida por las cortes en el 2017 por falta de consulta comunitaria y no se ha logrado la reactivación.

Por aparte, en diciembre del 2025 el gobierno informó que el Estado de Guatemala ganó un arbitraje planteado por inversionistas del proyecto minero El Tambor, también conocido como Progreso VII Derivada y La Puya, el cual se ubica en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, Guatemala. En esta los inversionistas reclamaron al Estado US$499 millones.

Por aparte, se trabaja en una reforma al Reglamento de la Ley de Minería, para modernizarlo y ajustarlo a la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos.

El Estado de Guatemala está suspendido ante la EITI, pero se gestiona la creación del Comité Nacional de Trabajo, con la expectativa de convocar al Grupo Multipartícipe en el 2026, respondió Barrios a las consultas sobre el tema.