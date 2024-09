La Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se aprestan a retomar operaciones, después de que en enero último la Oficina de Bienes Extranjeros (Ofac), del Departamento de Estado de Estados Unidos, les retirara las sanciones emitidas a finales del 2022, y de que la procesadora obtuviera sus credenciales para exportar en agosto de este año.

Marco Aceituno, presidente de CGN y Pronico, y Denys Shevchenko, director de Operaciones de Solway Investment Group, se refieren a cómo será la reactivación de las operaciones.

¿Cuál es la situación actual y qué les hace falta para empezar a operar?

Aceituno: Las licencias son de dos tipos y en cada empresa es diferente.

CGN tiene dos licencias mineras de extracción en Izabal, y en la actualidad aún no tiene sus credenciales de exportación; fueron solicitadas en noviembre y diciembre del 2022.

¿Las dos licencias están vigentes?

Aceituno: El estatus de las licencias mineras está vigente, activo, son licencias otorgadas por 25 años prorrogables por 25 años adicionales. La de Fénix fue otorgada en el 2006 y la de Niquegua Montúfar en el 2013. Todavía tienen varios años para continuar vigentes.

¿Pueden operar o tienen algún aviso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para no hacerlo?

Aceituno: No tenemos ningún inconveniente, podemos operar, hacer la extracción, incluso hacer el movimiento —de material—, ya sea hacia la planta de proceso o hacia el puerto, pero sin la credencial de exportación de mineral de mena de níquel no se puede exportar. Es decir podemos extraer, pero no podemos venderla al mercado internacional. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no rechaza la consulta efectuada en el 2021. Por ende, el proceso sigue vigente y por esa razón nuestra licencia de extracción minera de Fénix, también.

¿Qué hace falta para obtener la credencial de exportación?

Aceituno: Ya no hace falta nada, solo la decisión del MEM del otorgamiento. Pero ellos dicen que están haciendo una revisión, es la primera vez que sucede eso, porque en anteriores ocasiones se cumplía la fase de trámites y la otorgaban.

Shevchenko: Pero no es algo que están haciendo solo con CGN. El MEM también está revisando todos los proyectos de níquel del país para, como dicen ellos, mejorar procedimientos, control y fiscalización.

Marco Aceituno, presidente de CGN y Pronico, y Denys Shevchenko, director de Operaciones de Solway Investment Group, explican las fases previstas para reiniciar operaciones. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

¿Cómo será la reactivación de operaciones en CGN?

Shevchenko: Tenemos en almacenes mineral que ya fue extraído en el 2022 y que podría ser exportado o procesado. Lo que nos hace falta para arrancar son las credenciales de exportación de mena de mineral níquel y de hierro, y hacer las negociaciones con los compradores.

Está pendiente una consulta comunitaria sobre el proyecto Fénix, ordenada por la CIDH en diciembre del 2023, y que debe efectuar el Estado. ¿Pueden operar sin la consulta?

Shevchenko: Cuando reiniciemos —las operaciones de extracción— vamos a hacerlo en áreas más cerca de la planta procesadora, pero el área de esta comunidad está más lejos y en nuestro plan tenemos previsto trabajar en el lugar dentro de ocho o en 10 años. Entonces, hay bastante tiempo para que el Gobierno pueda desarrollar sus actividades y cumplir con la sentencia.

Según el MEM —por declaraciones del director de Minería—, se debe esperar hasta llevar a cabo la consulta a la comunidad pendiente para que pueda operar el proyecto Fénix. ¿Qué opinan?

Aceituno: Tuvimos reuniones con ellos y nos indicaron que el tema puede ser paralelo.

Shevchenko: El MEM podría pensar que no se puede trabajar en esta área donde está esa comunidad, pero tenemos otras áreas más lejanas.

Necesitan la consulta

Consultado el director de Minería del MEM, Julio Luna, confirmó que CNG tiene dos licencias mineras, Fénix y Montúfar.

No obstante, dijo que Fénix necesita completar una consulta en las comunidades específicas que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Fénix, posiblemente, no entre a operar de inmediato hasta que resuelva el tema de la consulta”, proceso que debe coordinar e iniciar el viceministerio de Desarrollo Sostenible, explicó.

Agregó que según se expuso en una reunión del MEM, dicho proyecto iba a necesitar dicha consulta y se está hablando de un plazo de cinco o seis meses.

“La licencia de CGN está vigente, pero lo más probable es que las operaciones de CGN y de Pronico van a necesitar tiempo para regularizarse y empezar a operar”, dijo.

Como CGN tiene otra licencia denominada Montúfar, esta sí puede trabajar y aportar la materia prima para Pronico, que es la procesadora, añadió.