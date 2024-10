¿Qué es la moratoria para la minería metálica? Comisión de Energía dictaminó a favor una nueva propuesta por cinco años

Con la integración de la iniciativa 6049 presentada por diputados de Semilla en el 2022, y la 6335 propuesta por la bancada VOS en el 2024, la Comisión de Energía y Minas dictaminó a favor de una moratoria de minería metálica por cinco años.

La primera, la proponía por el plazo de 10 años; y la segunda por 3 años. La nueva propuesta integrada incluye seis artículos y deberá ser conocida en el pleno del Legislativo, mientras que la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció en contra.

El presidente de la Comisión mencionada Orlando Blanco, y diputado de VOS, considera que es un tiempo prudente ya que esa moratoria se plantea como un plazo para ordenar las actividades de exploración y extracción minera en el país.

Explicó que está enfocada a la minería metálica, que incluye la explotación de recursos no renovables entre ellos minerales preciosos o de mayor costo, que en el caso de Guatemala incluye: oro, plata y níquel, entre otros.

Sin embargo, no se contempla moratoria a la minería no metálica que incluye los materiales de construcción. Además, no tiene carácter retroactivo, es decir, las licencias actuales no se verían perjudicadas, agregó el parlamentario.

La idea es que se pueda ordenar por parte de Guatemala todo el tema de minería porque hay mucho desorden, y además que el pago de las regalías es muy bajo, refirió.

Banco de datos

Blanco, agregó que es indispensable que se genere un banco de datos en el que como Estado se pueda tener un inventario de minerales y metales que existen en el suelo y subsuelo y diseñar una política de explotación de esos recursos de forma sostenible, y que se logre consenso para la aprobación de una ley de minería incluyendo el tema de regalías y de licencias.

Esto incluye el tema de las licencias ambientales del Ministerio de Ambiente, y el tema de las consultas comunitarias basado en la obligación de los convenios 169.

Considera además que si ese proceso de ordenamiento pudiera llevarse en menos tiempo se podría levantar la moratoria antes del plazo en mención.

Se podría modificar plazo

Blanco indicó que tienen expectativas de lograr los votos en el pleno, pero el tema se deberá discutir. Algunos diputados dijeron que no probarían el dictamen porque consideran que es por mucho tiempo, pero el plazo se puede discutir en el pleno y si es necesario para aprobarla se podría reducir modificándolo en el pleno.

Según la propuesta en el dictamen integrado la moratoria de minería metálica es la suspensión temporal del otorgamiento de un nuevo derecho minero o prórroga de una ya existente.

Además de aprobarse así, el MEM deberá establecer en el plazo de dos años un reglamento que contenga aspectos técnicos, administrativos, medidas ambientales y programas sociales. Así como la actualización de registros mineros y de tierras raras en un plazo de tres años.

En el caso del Ministerio de Ambiente, deberá suspender la autorización o prórroga de estudios de impacto ambiental y actualizar, en el plazo de dos años, los reglamentos respectivos.

Revertiría avances

La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) se expresó en contra de esa iniciativa y dictamen.

Cita que el país logró que la agencia Standard & Poor's confirmara (en abril 2024) la calificación de riesgo BB para Guatemala, con una mejora en la perspectiva, aspecto que refleja la confianza en la estabilidad financiera.

Sin embargo, Grenat añade que la iniciativa de moratoria minera presentada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas amenaza con revertir estos avances, afecta los derechos adquiridos y proyecta la imagen de Guatemala como un país poco serio para la inversión extranjera.

En cifras la gremial señala que el sector atrajo capitales de más de US$3 mil millones para la construcción de la infraestructura necesaria para la operación de los proyectos mineros que durante el período 2014 a 2016 representaron 1.3% del producto interno bruto (PIB), se crearon unos 35 mil empleos, y generó una huella económica de Q20 mil millones con contribución Estado con más de Q600 millones en regalías e impuestos.

“A nivel mundial, la minería ha sido clave en el desarrollo de países como Canadá, Chile, Noruega, China, Brasil, México, Colombia, República Dominicana, Australia, Suecia, Alemania, Reino Unido, impulsando su crecimiento industrial y económico. Guatemala puede seguir ese camino si se promueven políticas responsables de aprovechamiento de los recursos naturales”, añadió la gremial en un comunicado emitido el 7 de octubre.

Planes oficiales

Desde enero del 2024, funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicaron que implementarían una moratoria minera de entre dos a tres años. El fin era ordenar la actividad y lograr en ese tiempo establecer leyes mineras, separando los dos tipos como la metálica y la no metálica.

Posteriormente Ventura dijo que no había necesidad de enviar una iniciativa al Congreso porque ya existían varias, y en una conferencia junto al presidente Bernardo Arévalo, ambos funcionarios dijeron que podría ser mediante un acuerdo gubernativo, aspecto que no se ha concretado.

Actualmente, hay cuatro mineras metálicas suspendidas por diferentes motivos. Para una la Corte de Constitucionalidad ordenó en 2018 que el Estado tiene que efectuar consultas comunitarias cuya obligación establece el convenio 169 de la OIT. En otro caso, le falta su consulta. Por último, dos más que pidieron suspensión de operaciones luego de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y las cuales lograron salir de esa lista este año.