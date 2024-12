MEM otorgó las credenciales de exportación para las mineras Mayaniquel y CGN, pero proceso de arbitraje de la primera compañía se mantiene

Las credenciales de exportación que emitió el el MEM son para Mayaniquel, firma que posee la licencia para el proyecto de extracción Minera Sechol (que se ubica en Panzos, Alta Verapaz). Mientras que para la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) la credencial se otorgó para el campo Niquegua Montufar (Los Amates, Izabal), pero sigue en trámite el de Fénix, (en El Estor), según indicaron las empresas.

Las compañías expusieron, sin embargo, que no tienen previsto reiniciar de inmediato la excavación ya que están preparando sus planes para llevar a cabo ese proceso.

Se consultó al MEM acerca del otorgamiento de las credenciales de exportación a ambas compañías, pero aún no ha respondido a la solicitud.

En tanto al ser consultado el Ministerio de Economía (Mineco), indicó que, además de las credenciales de exportación para Mayaniquel, se logró levantar la suspensión de las actividades mineras correspondientes al derecho minero Sechol, y de esta forma se cumplió con las demandas planteadas por el inversionista de esta compañía que notificó el 13 de junio último la intención de un arbitraje internacional de inversión contra el Estado de Guatemala.

La compañía International Metal Supply Holding, S. A. (IMSH), presentó la intención de un arbitraje internacional de inversión reclamando US$100 millones porque argumentan daños de las inversiones en Mayaniquel por el retraso en emitirles credenciales de exportación. El plazo de 90 días de la fase para conciliar vence mañana 13 de diciembre.

Caso Mayaniquel

IMSH, con sede en Suiza y la casa matriz e inversionista de Mayaniquel, respondió a Prensa Libre que el MEM entregó la credencial de exportación el 26 de noviembre último.

En tanto, que la empresa guatemalteca especializada en la extracción de mineral de niquel, informó en un comunicado en su página electrónica que recibió oficialmente su licencia de exportación lo cual le permite avanzar con sus actividades de exportación.

“Este logro marca un paso significativo para la empresa mientras se prepara para reanudar sus operaciones y volver a la normalidad en sus actividades comerciales”, agrega el documento, al indicar que el proceso requirió los esfuerzos colaborativos de profesionales dedicados, partes interesadas y entidades reguladoras, todos trabajando hacia una visión compartida de cumplimiento y progreso económico. Afirma que mantendrá altos estándares operativos y el apoyo a las comunidades locales.

Consultada acerca de los planes para reactivar las operaciones la firma IMSH indicó que empezará una fase de preparación que durará varios meses. Sin embargo, refirió que no se iniciará la extracción sino hasta contar con una capacidad operativa plenamente restablecida, aspecto que tomará aun varios meses más.

“Es muy pronto para hablar de comercialización del mineral. Su comercialización dependerá de las condiciones de mercado y financieras al momento de estar en condiciones de producir y vender”, añadió.

Arbitraje

Respecto a la intención de arbitraje de inversión contra el Estado de Guatemala, que IMSH notificó al gobierno el 13 de junio del 2024, y consultada además sobre la ampliación de dicha intención tomando en cuenta que en el Congreso de la República la Comisión de Energía y Minas emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley que establece moratoria minera, la compañía refiere que “como inversionistas, confiamos y nos apoyamos en las leyes de Guatemala en materia de industria minera”. Señala que la Constitución establece que el uso de los minerales del país es de utilidad y necesidad pública, y en consecuencia sus inversiones reflejan y sostienen la responsabilidad que conlleva ser aliados de Guatemala en el desarrollo de la industria.

“Las intenciones del Gobierno de limitar o restringir el desarrollo de la industria minera, ya sea por licencias existentes o por solicitudes pendientes que constituyen derechos y activos, son extremadamente preocupantes”, expresa la compañía indicando que toda actividad del Estado o falta de ella que tienda a limitar, reducir, complicar o prohibir a los inversionistas en Guatemala operar o desarrollar sus inversiones normalmente, causa un daño económico.

Añade que por ello como inversionistas tiene todo el derecho de buscar una reparación por ese daño bajo cualquier protección legal que tenga, y que en el caso de IMSH, estas protecciones legales se encuentran en el acuerdo de protección recíproca de inversiones entre Guatemala y la Confederación Suiza.

IMSH argumenta que la notificación de intención de iniciar un arbitraje busca una comunicación abierta y conciliación con el Estado de Guatemala. Pero indica que a la fecha (al 10 de diciembre del 2024) no ha habido comunicaciones o interacciones formales importantes entre el Estado y la compañía para limitar, corregir o reparar el daño que ha sido causado por el incumplimiento del Estado de sus obligaciones legales.

Respecto al estatus, explica que el proceso de arbitraje no puede comenzar formalmente hasta que hayan pasado seis meses desde la notificación de intención, aunque no hay fecha límite para la conciliación. Y, refirió que la empresa sigue esperando que el Gobierno se siente a la mesa de negociaciones de manera que no haya necesidad de recurrir al arbitraje.

Estado reactivó credenciales

Las entidades del Estado decidieron reactivar las credenciales y se notificará que cumplió con demandas, que llevaron a la compañía a plantear un arbitraje internacional.

Consultado el Ministerio de Economía (Mineco) acerca de la intención de arbitraje planteado por IMSH y las reuniones para conciliación, explicó que se estableció una mesa interinstitucional con la participación de esta cartera, de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el MEM, equipo que analizó y dio seguimiento a la solicitud de la empresa.

El viceministro de Integración y Comercio Exterior, Héctor Marroquín Mora expuso, por medio de la oficina de comunicación social, que como resultado de esta labor se logró levantar la suspensión de las actividades mineras correspondientes al derecho minero Sechol y se otorgaron las credenciales de exportación, cumpliendo con las demandas planteadas por la empresa.

Ahora el Mineco notificará formalmente a la compañía que su solicitud de consultas, presentada el 13 de junio, ha sido resuelta de manera satisfactoria por el MEM, cumpliendo con las pretensiones planteadas en la misma, agregó.

Informó el 10 de diciembre, que los inversionistas mantienen la solicitud de arbitraje y que este sigue vigente porque el plazo de seis meses establecido en el Acuerdo entre la República de Guatemala y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones para realizar consultas vence este 13 de diciembre del 2024.

CGN y Pronico

Por aparte a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se le otorgó la credencial de exportación correspondiente a la licencia del proyecto minero Niquegua Montúfar, ubicado en Los Amates, Izabal, hace alrededor de un mes, indicó la Oficina de Prensa de CGN y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).

En el caso de la credencial de exportación para la licencia minera Fénix, ubicada en El Estor, también Izabal, aún está en trámite.

Mientras que Pronico cuenta con la credencial de exportar de ferroníquel desde agosto último, con lo que producto que vaya a ser procesado derivado de las licencias de Fénix y de Montúfar, puede ser exportado.

A la fecha ambas empresas están en la fase de búsqueda de financiamiento para reanudar sus operaciones, “cumpliendo altos estándares internacionales de la industria, así como con las leyes, regulaciones y mejores prácticas en ética, cumplimiento, protección ambiental y respeto a los derechos humanos”, agregó la oficina de prensa.

Contexto

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro El departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó en noviembre del 2022 a tres empresas mineras en Guatemala, a las cuales relacionó con dos ejecutivos, uno ruso y una bielorrusa, señalados de actos de corrupción.

En enero del 2024 la OFAC las eliminó de las listas de sanciones, y en Guatemala asumió el gobierno actual, el cual refirió que antes de emitir algún documento a las compañías solicitantes se evaluaría cada caso.

Mayaniquel

Una de las sancionadas fue Mayaniquel , sin embargo, la compañía asegura que se trató de una designación errónea y que ese aspecto se demostró con las diferentes acciones que presentaron ante la OFAC. A mediados de diciembre de 2022 la empresa anunció la suspensión de sus operaciones de forma indefinida como “consecuencia de la errónea designación”, liquidó las prestaciones a sus trabajadores y pagó a sus contratistas.

, sin embargo, la compañía asegura que se trató de una designación errónea y que ese aspecto se demostró con las diferentes acciones que presentaron ante la OFAC. A mediados de diciembre de 2022 la empresa anunció la suspensión de sus operaciones de forma indefinida como “consecuencia de la errónea designación”, liquidó las prestaciones a sus trabajadores y pagó a sus contratistas. Y, en enero de 2024 la OFAC levantó las sanciones a las compañías y fue eliminada de esa lista, en este caso, según explicaron recientemente ejecutivos sin ningún compromiso u otra obligación impuesta sobre ella.

En octubre del 2024 la empresa dio a conocer que planteó el 13 de junio una intención de arbitraje porque el retraso del Estado en otorgarles las credenciales de exportación y los daños a sus inversiones.

CGN