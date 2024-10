Mayaniquel empezó proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala

Los accionistas de la minera Mayaniquel, S. A. empezaron el proceso para un arbitraje internacional de inversión en contra del Estado de Guatemala, derivado de que no se les ha aprobado sus credenciales de exportación, informaron ejecutivos de la compañía.

La intención del reclamo internacional fue presentada por Telf AG, propietaria de Mayaniquel, ante el Ministerio de Economía el 13 de junio de 2024, y según el procedimiento se tienen seis meses para conciliar y de no lograrse se puede registrar el arbitraje, explicó Estuardo Asturias, director de Asuntos Corporativos de la minera.

Aunque la licencia minera fue reactivada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en agosto del 2024 no pueden empezar a operar porque el 70% de la extracción se exporta y a la fecha no se les ha emitido la credencial de exportación, se agregó.

Según Asturias el arbitraje se llevará a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), es una institución del Banco Mundial, y con base a un acuerdo de inversión entre Suiza y Guatemala.

El acuerdo para la protección e inversión recíproca para ambos países fue firmado en el 2002 y entró en vigencia en el 2005.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro El departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó en noviembre del 2022 a tres empresas mineras, a las cuales relacionó con dos ejecutivos, uno ruso y una bielorrusa, señalados de actos de corrupción.

Una de estas fue Mayaniquel, sin embargo la compañía asegura que se trató de una designación errónea aspecto que demostró con las diferentes acciones que presentaron ante la OFAC, recordó Asturias.

A mediados de diciembre de 2022 la empresa anunció la suspensión de sus operaciones de forma indefinida como “consecuencia de la errónea designación”, liquidó las prestaciones a sus trabajadores y pagó a sus contratistas. En enero de 2024 la OFAC levantó las sanciones a las compañías.

“La empresa niquelera fue eliminada de la lista de sanciones, el pasado 17 de enero de 2024, por la OFAC, sin ningún compromiso u otra obligación impuesta sobre ella, luego de que OFAC determinara que “no cumplía los criterios para ser sancionada”, dijo Asturias citando una investigación internacional.

Luego de casi dos años de no operar, y de nueve meses buscar reactivar sus permisos, el MEM no ha emitido la credencial de exportación, insistió el ejecutivo. Indicando que la entidad no les ha explicado las razones de su decisión y solo han tenido una reunión oficial.

Además, refirió que luego de tener credencial van a necesitar entre 6 a 8 meses para empezar a operar.

La empresa indica que se perdieron 1 mil 500 empleos entre directos, contratistas y puestos rotativos.

Asturias comentó que la perdida de inversión en el área del Valle del Polochic es de más de Q400 millones anuales.