Fenix Nickel reinicia operaciones en Izabal: inversiones, producción y exportaciones definen ruta

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) adoptó el nombre de Fenix Minerales, S. A., y tiene a su cargo la licencia del proyecto de extracción Minera Fénix, en Izabal; en tanto, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) pasó a ser Fenix Metales, S. A.; ambas empresas operan bajo la marca Fenix Nickel.

Su casa matriz ya no es el grupo Solway Investment GmbH, con sede en Suiza, sino Fenix Nickel Company LLC, registrada en Nueva York, Estados Unidos, informaron ejecutivos.

Ahora se cuenta con una nueva estructura organizativa y de gobernanza, agregaron.

CGN y Pronico habían sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales del 2022. Luego, las compañías suspendieron temporalmente sus operaciones en marzo del 2023. En el 2024, les fueron levantadas las sanciones estadounidenses, mientras que en agosto de ese año el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les aprobó de nuevo las credenciales de exportación.

Inversión para reactivarse

Para retomar las operaciones, la inversión reciente, entre el 2025 y el 2026, asciende a alrededor de US$85 millones en áreas como mantenimiento, modernización y preparación para el reinicio operativo, informó el presidente de Fenix Nickel y miembro del directorio de la casa matriz en Estados Unidos, Marco Aceituno.

Se explicó que entre las principales inversiones están la modernización de la planta y de los sistemas industriales, mantenimiento del horno para volverlo a arrancar, el fortalecimiento de controles ambientales y monitoreo, la actualización de infraestructura eléctrica, la implementación de nuevos sistemas de gobernanza y cumplimiento, y programas de preparación operativa y seguridad industrial.

Por aparte US$70 millones fueron invertidos por la antigua casa matriz en gastos de operación y mantenimiento (preservación) de las instalaciones y ventajas económicas cuando se hicieron los retiros voluntarios del personal.

Proceso de reactivación de operaciones

Al retomar actividades de procesamiento, el horno empezó a ser encendido a finales de marzo del 2026 y, tomando en cuenta que tarda unos 45 días en alcanzar la temperatura necesaria para efectuar pruebas, la producción se inició en mayo, bajo el nuevo esquema empresarial, operativo y administrativo, agregó el presidente.

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A la fecha, aún no se ha llegado al punto máximo de temperatura, debido a que se requieren unos 120 megavatios (MW) de potencia para lograr una producción óptima. En la actualidad cuentan con 50 MW que adquieren en el mercado spot —mercado de oportunidad sin contrato— y prevén llegar a 75 próximamente, y en alrededor de dos años alcanzar los 120 MW totales, explicó Aceituno.

En este tema, tanto el presidente de Fenix Nickel como David Orellana, director de Comunicación y Asuntos Corporativos de la compañía, indicaron que como parte del proceso de modernización y transformación operativa se decidió dejar de autogenerar la electricidad, que consume principalmente el horno para el procesamiento, y conectarse al sistema nacional de electricidad. Para ello, se construyó una subestación eléctrica de 230 kilovatios, con un costo estimado de US$24 millones.

Como resultado de esta transición energética, se proyecta una reducción aproximada del 42% en las emisiones de gases de efecto invernadero de la operación, al pasar de aproximadamente 67 toneladas de CO₂ por tonelada de níquel producido a aproximadamente 39 toneladas de CO₂ por tonelada de níquel producido, agregó Orellana. La planta anterior, que opera con carbón, se mantendrá para casos de emergencia.

Producción

El horno de Fenix Metales (antes Pronico) empezó a encenderse a finales de marzo, operar en abril y procesar en mayo, y se prevé que en tres meses a partir de esa fecha alcance su capacidad total, agregó Aceituno.

Para el 2026 se tiene planificado el procesamiento de alrededor de 1.6 millones de toneladas de mineral, mientras que la producción proyectada estima en 17 mil toneladas de níquel (en ferroníquel), informaron ejecutivos.

A partir del 2027, se estima una producción nominal de 25 mil toneladas de níquel contenido por año.

Reinician exportaciones

Luego de reactivar las operaciones de procesamiento, el viernes 15 de mayo último se envió la primera exportación de alrededor de 1 mil 200 toneladas de ferroníquel con destino a Taiwán.

La compañía explicó que esta exportación forma parte del reinicio progresivo de las operaciones comerciales del proyecto y representa uno de los primeros envíos internacionales bajo la nueva estructura corporativa y operativa de Fenix Nickel.

Para junio próximo, se tiene previsto reiniciar las actividades de producción de la mina bajo la misma licencia del proyecto de extracción Minera Fénix, explicó Aceituno.

Por el momento, se procesa el material que quedó resguardado desde el 2023, cuando suspendieron temporalmente las operaciones. Además, compran material a Element 28, añadió.

Aparte de Taiwán, prevén exportar a Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.

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Empleos

En la actualidad cuentan con 1 mil 400 empleados directos, cuyas contrataciones comenzaron a reactivarse hace alrededor de seis meses. Proyectan llegar a 1 mil 800 empleos directos cuando alcancen una operación estable. Según Aceituno, alrededor del 80% son personas locales, y se prevé llegar al 85%.

Según datos brindados por la compañía acerca de la producción en el 2022 —antes de que suspendiera operaciones—, se registró una extracción aproximada de 2 millones de toneladas de mineral laterítico. La producción anual de ferroníquel era de entre 22 mil y 25 mil toneladas de níquel contenido. Con lo que la producción mensual histórica supera las 2 mil toneladas de níquel en ferroníquel.

Los principales destinos de exportación eran Europa y Asia, principalmente usado para la producción de acero inoxidable.

En cuanto a la mina, se informó que se cuenta con una reserva de 36.2 millones de toneladas, con una concentración de 1.86% de níquel por tonelada.

En tanto, la inversión acumulada estimada en el proyecto en Guatemala desde el 2011 es de alrededor de US$973.8 millones, informó la compañía.