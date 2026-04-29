Salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no impactará a Guatemala ni a Centroamérica

Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas y consultor en temas energéticos, analizó el anuncio de la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el próximo 1 de mayo, y confirmó que no habrá ningún efecto para economías como la de Guatemala y Centroamérica.

El exfuncionario indicó que puede haber una reducción en los precios internacionales del barril de petróleo y que en la actualidad hay varios países productores que comercializan con base en los lineamientos del mercado.

Explicó que Emiratos Árabes Unidos es un país que produce unos cuatro millones de barriles diarios de petróleo, pero que en conjunto con Arabia Saudita tiene una buena posición como bloque árabe.

El precio del petróleo WTI (de referencia para Guatemala) cerró ayer en US$99.93 el barril, con una subida del 3.7% asociada a los vaivenes en las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán y a la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la alianza OPEP+.

¿Qué significa el anuncio de la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para Guatemala y Centroamérica?

En general, no va a pasar mayor movimiento en el mercado mundial y seguirá igual.

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Al final, cada país productor de petróleo tiene que comercializar su petróleo y en la OPEP se trataba de ponerse de acuerdo en algunos temas como los precios (cotización), pero en los últimos años el precio internacional ha estado regulado por la demanda, por lo que creo que no va a tener una mayor repercusión.

¿Qué podría esperarse con este anuncio?

No va a afectar ni la producción ni el precio del petróleo, porque todos los países que son productores lo hacen con respecto a los pedidos que tienen y Emiratos Árabes Unidos seguirá produciendo, y no cabe duda de que esa es su fuente de ingreso, solo que a partir de ahora ya no va a acudir a la OPEP, que es una especie de cartel que se pone de acuerdo con los precios internacionales, que es una práctica que no debe ser permitida a escala comercial, pero así lo han hecho.

A ese respecto, conviene para países como Guatemala y Centroamérica que se disuelva y que cada país negocie con ellos como pueda y eso pueda bajar los precios.

Habrá más competencia y puede ser más libre el tema de los precios a los que se venden.

Es obvio que, si la OPEP fija los precios y ellos al no estar ahí, lo van a comercializar al precio que quieran. De hecho, ya ocurre así porque Rusia lo comercializa a un precio; Estados Unidos tiene su propio mercado y algunos que aún están aglutinados todavía en la OPEP, sobre todo los árabes.

En el mapa petrolero, ¿qué representa Emiratos Árabes Unidos?

El principal sigue siendo Arabia Saudita, pero también Emiratos.

Emiratos Árabes Unidos tiene una producción entre tres a cuatro millones de barriles diarios de petróleo, sobre 80 millones de barriles diarios que es el promedio de producción mundial.

Ellos estarían produciendo entre un 5% o 6% de la producción mundial y para ellos les representa el 30% del PIB.

Además, es un país que tiene la séptima posición como mayor reserva en el mundo de petróleo y la mayor es Venezuela. En el 2024 produjeron un poco más de cuatro millones de barriles por día y tienen planes de expansión para el 2027 hasta alcanzar los cinco millones de crudo por día.

Sin lugar a duda, es un actor importante y no cabe duda.

Con esta retirada, ¿qué visualiza del futuro de la OPEP?

Desde hace algunos días este país productor anunció su salida y hay que esperar si se concreta.

Hay que verlo desde la posición histórica, que es un país importante, porque sumando ellos su producción con la de Arabia Saudita, entre ellos dos han sido los mayores productores de manera conjunta de petróleo.

Emiratos Árabes Unidos tiene una producción entre tres a cuatro millones de barriles diarios de petróleo, sobre 80 millones de barriles diarios que es el promedio de producción mundial.

La OPEP es como hacer una gremial aquí en Guatemala y todos pueden poner el mismo precio, que no es casualidad, se estudia y se fijan los precios al día siguiente. Esto puede tener sus ventajas para ellos, pero para el consumidor, no, porque no hay una real competencia, que es lo que ocurre con lo de la OPEP.

Se pone un precio mínimo y ahí no baja, aunque no se les compre, por lo que no hay una competencia tan real, pero hay otros países que son productores como Rusia, Noruega, Estados Unidos, que al final dejaron de tener alguna importancia luego de los problemas que se ocasionaron en 1970 cuando se dejó de vender a Estados Unidos, que hubo en Guatemala racionamiento.

Entonces, si sale Emiratos Árabes Unidos, la OPEP va a seguir y todavía va a tener menos impacto, que es favorable para los consumidores.

¿Qué son la OPEP y la OPEP+?

La OPEP es un organismo económico intergubernamental fundado en 1960 por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait. Su creación respondió al descenso del precio oficial del crudo fijado de forma unilateral por las grandes petroleras internacionales, conocidas como las 'Siete Hermanas', que dominaban el mercado del petróleo.

La OPEP surgió como contrapeso a ese dominio y con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros, además de defender sus ingresos por la exportación de crudo.

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Hasta ahora, la OPEP estaba integrada por 12 países: los cinco fundadores, EAU, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.

La OPEP tiene su sede en Viena y celebra conferencias ministeriales de forma ordinaria dos veces al año, desde hace varios años solo de forma telemática.

Desde diciembre de 2016 existe además la alianza OPEP+, a la que pertenecen los países del grupo y otros diez importantes productores de crudo, encabezados por Rusia. El comité ministerial de monitoreo del mercado (JMMC) de la OPEP+ se reúne de forma telemática cada dos meses.

¿Cuáles son los motivos oficiales de la retirada de EUA?

Según el Gobierno emiratí, la decisión está impulsada por "los intereses nacionales" y por el compromiso del país de contribuir a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, en un contexto de volatilidad geopolítica derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la oferta.

El ministro emiratí de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, afirmó que la retirada "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo".

¿En qué contexto geopolítico se produce la salida?

La retirada se produce en plena guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz y ataques a instalaciones energéticas en la región.

Según la propia OPEP, la producción de crudo del grupo cayó en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27.5 % menos que en febrero, debido al conflicto y al bloqueo.

El informe señala que el conflicto causó drásticas caídas de los suministros de Arabia Saudí, Kuwait, EAU e Irak. En el caso emiratí, el bombeo se redujo en 1.5 mbd.

La marcha de EAU tiene lugar en un momento de máxima tensión entre los vecinos del golfo Pérsico, a los que Emiratos ha acusado de no coordinar posturas frente a los ataques iraníes contra la infraestructura energética de la región.

¿Qué ocurrirá con la política petrolera de EAU?

Las autoridades emiratíes han señalado que, tras abandonar la OPEP, el país continuará desempeñando un papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente.

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Asimismo, el ministro de Energía emiratí reiteró el compromiso de EAU con la seguridad energética y con garantizar un suministro fiable. Hasta el inicio de la guerra, EAU producía unos 3.4 mbd de petróleo, y el país cuenta con unas reservas conocidas de hasta 113.000 millones de barriles, las sextas más grandes del mundo.

¿Qué implicaciones tiene para la OPEP y la OPEP+?

El anuncio de Emiratos se produce en un momento de elevada volatilidad en los mercados energéticos.

Con su salida de la OPEP, EAU ya no deberá cumplir con las cuotas de producción impuestas por el grupo, con lo que podría acabar exportando más que hasta ahora. Eso podría moderar los precios en un mercado altamente tensionado por la guerra y el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20 % de todo el crudo exportado al mercado internacional.

La retirada de EAU es un desafío para su gran vecino Arabia Saudí, que domina junto con Rusia la OPEP+. EUA y Arabia Saudí mantuvieron en el pasado numerosas disputas sobre el nivel de producción de cada país miembro de la OPEP.

Con la salida de EAU, Arabia Saudí es el único país de la OPEP con notable potencial para aumentar la producción. La pregunta será si Arabia Saudí logra mantener unido lo que queda de la organización.

El último país importante en abandonar el grupo fue Catar, que salió en 2019 para centrarse más en la producción de gas natural. Otros países que abandonaron en los últimos años el grupo fueron Angola (2023) y Ecuador (2020).

Con información de EFE