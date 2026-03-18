Dependencia de gasolina impacta en economía de la población y recaudación en Guatemala

Las estadísticas del Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que en Guatemala más del 85% de los automotores inscritos utiliza gasolina, ya sea superior o regular, por lo que es un sector sensible para los contribuyentes cuando se registran incrementos en estos productos energéticos en el mercado interno.

Las cifras de cierre del 2025 indican que el total del parque vehicular era de seis millones 363 unidades, de las cuales cinco millones 603 están registradas con motorización de gasolina, lo que equivale al 88%; el 10%, con 676 mil 909 unidades, corresponde a vehículos inscritos como diésel, y el 1.3% corresponde a otro tipo de combustible, el cual no se especifica en las estadísticas del administrador tributario.

Del 2018 al 2025, el parque vehicular total ha crecido 85%, al pasar de tres millones 504 unidades a seis millones 363; es decir, se han agregado 2.8 millones de unidades inscritas en la SAT.

Motocicletas superan a automóviles

En la estructura por tipo de vehículo destacan las motocicletas: hay inscritas tres millones 186 unidades, que representan el 50% del total del parque vehicular y registran un crecimiento del 134% entre el 2018 y el 2025. Es decir, el aumento del parque vehicular en Guatemala se debe principalmente a las motocicletas.

Las motocicletas ya superaron a los automóviles. Los registros indican que hay activas 942 mil 251 unidades, con una participación del 14.8%, así como camionetas, camionetillas y vehículos tipo panel, con 902 mil 061 unidades (14.1%), y picop, con 840 mil 670 unidades (13.2%).

Más del 85% de vehículos usa gasolina

El exsuperintendente de la SAT, Abel Cruz Calderón, aclaró que los datos del parque vehicular, según el tipo de combustible, corresponden a las unidades inscritas que reflejan el motor con el que salieron del concesionario o fabricante para funcionar con ese combustible. Afirmó que en los últimos años el promedio se mantiene por encima del 85% de vehículos que utilizan gasolina —regular, superior o prémium—.

La diferencia del parque vehicular que consume diésel es del 15% en promedio, tal como lo registran las cifras del administrador tributario.

La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) registra el volumen de consumo de los derivados del petróleo; sin embargo, el volumen que más se consume es el diésel, ya que, además del parque vehicular, lo utilizan la industria y la maquinaria, entre otros sectores, ejemplificó Cruz Calderón.

Uso de motocicletas impulsa expansión vehicular

El exfuncionario comentó que le llama la atención el crecimiento del parque vehicular, sobre todo de las motocicletas, que han elevado el indicador en los últimos años, aunque su consumo puede ser bajo en comparación con un automotor particular.

De manera estacional, ahora que se acerca la Semana Santa, hay un despliegue masivo de personas hacia el interior del país o destinos turísticos, por lo que se entra en un período de alto consumo de combustibles.

Los análisis que presentó el exsuperintendente indican que un motociclista utiliza entre tres y cuatro galones, con un gasto promedio de Q90 por cada 10 días. Sin embargo, si la motocicleta se usa para reparto u otras actividades, el consumo aumenta.

Precios de combustibles afectan recaudación

Por otro lado, la SAT hace una estimación del efecto del precio de los combustibles sobre la recaudación en el comercio exterior, que, según Cruz Calderón, depende de la actividad económica del país.

En el 2025, el efecto fue negativo en Q164 millones. Sin embargo, el monto más crítico ocurrió en el 2020, durante la pandemia, cuando, por las restricciones de movilidad y circulación, se dejaron de recaudar alrededor de Q846 millones. En ese año, la actividad económica del país se contrajo.

Para el 2021, el monto de la estimación aumentó a Q1 mil 403 millones, el más alto, lo cual estaría explicado por un mayor dinamismo en la producción nacional.

Demanda de combustibles crece por actividad económica

Cruz Calderón afirmó que en este reporte todo está relacionado con la importación de combustibles que se utilizan para la movilización de personas, bienes y servicios, así como para actividades comerciales e industriales, lo cual se refleja en las estadísticas que analiza la Intendencia de Recaudación.

Explicó que, de manera estacional, ahora que se acerca la Semana Santa, hay un despliegue masivo de personas hacia el interior del país o destinos turísticos, por lo que se entra en un período de alto consumo de combustibles.

Por otra parte, las empresas industriales, el comercio y otras actividades relacionadas con la temporada ya demandaron combustibles para producir, elaborar y distribuir productos en los siguientes días, por lo que se ha incrementado la demanda, sobre todo de diésel.

Cuando hay más consumo de combustibles es porque los sectores económicos están activos, ejemplificó el exadministrador tributario.