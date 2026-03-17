Precio del gas en Guatemala: tarifas estables desde diciembre pese a la conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

El precio del gas (propano) en Guatemala, como se le conoce al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país, se ha mantenido sin variaciones desde diciembre de 2025, a pesar del incremento sostenido en los combustibles derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel, registrado en las últimas semanas.

Un sondeo realizado por Prensa Libre el 17 de marzo entre las principales distribuidoras del país evidencia que dos de ellas mantienen los precios sin cambios, mientras que una presenta valores más elevados en los cilindros de mayor consumo en los hogares guatemaltecos.

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Entre las distribuidoras, dos empresas reportan precios similares:

Cilindro de 25 libras: Q98

Cilindro de 35 libras: Q137

Cilindro de 100 libras: Q392

Por su parte, una tercera expendedora presenta precios más altos:

25 libras: Q110

35 libras: Q154

100 libras: Q440

Alza internacional del petróleo impacta combustibles

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del petróleo crudo ha aumentado un 47.28% a nivel internacional en las últimas tres semanas. En Guatemala, este comportamiento ha incidido principalmente en el precio de la gasolina, utilizada en la mayoría de vehículos, que ya refleja incrementos en el mercado local.

El encarecimiento responde a tensiones geopolíticas tras acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, lo que ha generado volatilidad en los mercados energéticos globales.

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En este contexto, el 16 de marzo se planteó que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) podría compensar eventuales interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz, mediante la liberación de hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas, con capacidad de cobertura por al menos tres semanas.

Aumentos generan denuncias y cuestionamientos

Autoridades indicaron que, apenas dos días después de iniciado el conflicto, algunas gasolineras comenzaron a incrementar los precios, pese a que el impacto internacional aún no se reflejaba plenamente en los mercados.

El aumento ha provocado agitación en el país, ya que funcionarios señalan que ciertos ajustes no estarían justificados. En ese contexto, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) ha presentado 42 denuncias por posible especulación en los precios de los combustibles.

Otros sectores no trasladan alzas al consumidor

Pese al contexto internacional, el aumento se ha concentrado principalmente en los precios de la gasolina. A este comportamiento se han sumado transportistas del servicio colectivo de pasajeros, quienes han advertido sobre un posible incremento en el pasaje en los próximos días.

No obstante, otros sectores han optado por no trasladar de inmediato estos incrementos al consumidor.

El sector aéreo, por ejemplo, ha indicado que mantendrá sus tarifas sin cambios hasta que la situación lo justifique, mientras que el gas propano continúa estable desde diciembre, sin reflejar las alzas internacionales.