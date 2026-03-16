Procesiones en Antigua Guatemala: guía para estacionar en las calles durante Semana Santa

Durante la temporada de procesiones en Antigua Guatemala, muchos conductores se confunden al ver distintos rótulos de no estacionar colocados en las calles. Para evitar multas o vueltas innecesarias buscando parqueo, la PMT Antigua explica cómo interpretar correctamente estas señales.

Las autoridades indicaron que existen dos tipos de rótulos que advierten sobre restricciones de estacionamiento, y cada uno corresponde a días específicos relacionados con las actividades religiosas.

Rótulos colocados en balcones o postes (verticalmente)

Los rótulos colocados de forma aérea, que suelen verse colgados en balcones de viviendas o en postes, indican que no se puede estacionar los días domingo.

Estas señales se instalan con anticipación porque los domingos suelen realizarse las principales procesiones, por lo que las calles deben quedar libres para el paso de los cortejos procesionales.

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Rótulos colocados en el suelo (horizontalmente)

En cambio, los rótulos colocados al ras de la banqueta o en el suelo advierten que en esa calle pasará una procesión especial o infantil, las cuales generalmente se realizan los sábados.

Por esta razón, cuando estas señales están presentes, los conductores no deben estacionarse en esa área durante ese día.

Qué ocurre si se ven los rótulos entre semana

La PMT Antigua también aclara que muchas veces estos rótulos se colocan desde días antes, incluso entre lunes y viernes, con el objetivo de preparar las rutas para las actividades del fin de semana.

Por ello, si un conductor visita Antigua Guatemala entre semana y observa ambos tipos de rótulos, sí puede estacionarse, siempre y cuando no sea el día específico en que aplica la restricción.

Reglas clave para evitar multas

Las autoridades recomiendan recordar estas reglas básicas:

De lunes a viernes: si ve rótulos de no estacionar, puede parquearse, ya que suelen colocarse con anticipación.

Sábado: no debe estacionarse si el rótulo está colocado en el suelo, porque indica una procesión especial o infantil.

Domingo: no debe estacionarse si el rótulo está colgado en balcones o postes, ya que señala ruta procesional dominical.

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Autoridades recuerdan pagar el marbete (Marbex) de estacionamiento

Las autoridades también recordaron que tanto vehículos como motocicletas deben pagar el marbete de estacionamiento regulado, una obligación que algunos conductores han pasado por alto desde que el marbete dejó de ser visible.

De acuerdo con la PMT Antigua, durante las verificaciones realizadas por agentes de tránsito se ha detectado que aunque los vehículos o motos están estacionados correctamente en las líneas permitidas, los conductores no han pagado el parqueo.

En estos casos, los agentes proceden a imponer una multa de Q500 por incumplir con el pago del estacionamiento regulado, incluso si el vehículo está bien estacionado.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar el pago del marbete o sistema de estacionamiento regulado antes de retirarse del lugar para evitar sanciones.

Costo del Marbex

Las tarifas del estacionamiento regulado en Antigua Guatemala varían según el tipo de vehículo y el día de la semana.

Automóviles:

Q10 de lunes a jueves

Q20 de viernes a domingo

Motocicletas:

Q5 de lunes a jueves

Q10 de viernes a domingo

Tres formas de pagar el Marbex de estacionamiento

La PMT Antigua recuerda que el marbete de estacionamiento (MARBEX) puede pagarse de tres formas:

En las cajas de Tesorería de la Municipalidad de Antigua Guatemala, ubicadas frente al Parque Central En línea con tarjeta de crédito o débito; o Directamente con agentes municipales que portan POS y suelen ubicarse en los alrededores del parque.

Colores de líneas para estacionarse

La PMT Antigua también recuerda que las calles cuentan con diferentes colores para indicar el uso permitido del espacio:

Línea gris o sin color: estacionamiento para automóviles

Línea blanca: espacio para motocicletas

Línea azul: reservado para personas con discapacidad y mujeres embarazadas

Línea amarilla: área de carga y descarga

Línea roja: prohibido estacionar

La PMT Antigua recuerda que respetar la señalización de tránsito, las rutas procesionales y las áreas de estacionamiento permitido contribuye a mantener el orden y la movilidad en una de las ciudades turísticas más visitadas de Guatemala.