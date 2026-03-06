Seis destinos emergentes impulsan el turismo en Guatemala para Semana Santa 2026

Algunos destinos turísticos de Guatemala proyectan un crecimiento importante para Semana Santa 2026, impulsados por nuevas tendencias de viaje que combinan naturaleza, cultura y experiencias al aire libre, según proyecciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Guatemala cerró 2025 con 3 millones 361 mil 843 visitantes no residentes, lo que se tradujo en US$1 mil 390.2 millones en divisas estimadas. Por su parte, el turismo interno reportó 27 millones de viajes, que generaron un flujo económico de Q54.2 millardos. Dentro de ese movimiento anual, la Semana Santa se mantiene como uno de los tres picos más altos de actividad turística en el país.

Durante la Semana Santa 2025, el turismo interno generó una derrama estimada en Q2 mil 072 millones, mientras que el turismo internacional aportó alrededor de Q730 millones. Ambos rubros —que sumaron Q2 mil 802.11 millones— registraron crecimientos de 4% y 5%, respectivamente, en comparación con la Semana Santa de 2024.

En esa línea, el Inguat señala que la prioridad es convertir este crecimiento en desarrollo ordenado y sostenible, con mayor impacto territorial, de forma que los beneficios del turismo lleguen a más comunidades, especialmente en destinos emergentes y cadenas de valor locales.

Destinos emergentes con mayor dinamismo

Prensa Libre consultó al instituto sobre los destinos emergentes en los que se ha trabajado en los últimos años y las autoridades identificaron varios lugares con potencial de crecimiento.

El auge de El Paredón

Entre ellos destaca El Paredón, una playa ubicada en Sipacate que en los últimos años se ha consolidado como un destino emergente vinculado al surf y al ecoturismo, atrayendo tanto a visitantes nacionales como internacionales. Entre sus principales atractivos se encuentran las playas de arena volcánica del Pacífico, las olas ideales para surfistas y los recorridos por manglares y reservas naturales cercanas.

De acuerdo con registros turísticos, el lugar comenzó a atraer visitantes e inversionistas hace aproximadamente 13 años, y desde hace cinco años experimenta un auge como destino turístico. Actualmente se estima que el turismo genera alrededor de US$21 millones anuales para la economía local.

Aunque en marzo de 2025 se registró un incendio que provocó pérdidas millonarias en el sector turístico, el Instituto Guatemalteco de Turismo activó un plan de reconstrucción y revitalización del destino.

Para el asueto del 15 de septiembre de 2025, las autoridades reportaron la llegada de 10 mil 004 visitantes a la localidad.

Turismo religioso en Esquipulas

Otro punto que mantiene una fuerte presencia es Esquipulas, considerado uno de los principales destinos de turismo religioso del país. Durante la Semana Mayor recibe miles de visitantes, incluidos peregrinos procedentes de distintos países de la región.

Entre sus principales atractivos destacan la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas, centro de peregrinación en Centroamérica, así como el Cerro Morola y el Parque Chatún, que combinan naturaleza y recreación familiar.

Solo durante el descanso del 15 de septiembre de 2025, el municipio reportó 36 mil 391 turistas.

Monterrico, una de las playas favoritas

En la costa del Pacífico, Monterrico continúa posicionándose como uno de los destinos de playa preferidos por los guatemaltecos, con un flujo constante de turismo interno que busca descanso y actividades recreativas frente al mar.

Entre sus principales atractivos destacan las playas de arena volcánica, los recorridos en lancha por los canales del manglar, la observación de tortugas marinas y el cercano Biotopo Monterrico-Hawaii.

Durante el mismo asueto de septiembre se registraron 27 mil 514 visitantes.

Alta Verapaz y Baja Verapaz ofrecen naturaleza y biodiversidad

Por otro lado, las regiones de Alta Verapaz y Baja Verapaz ofrecen diversas opciones de ecoturismo, exploración de la naturaleza, senderismo y aventura, actividades que atraen a viajeros interesados en experiencias al aire libre.

Entre los destinos más visitados destacan Semuc Champey, las Grutas de Lanquín, el Biotopo del Quetzal, Laguna Lachúa y el Salto de Chilascó, considerada la cascada más alta de Centroamérica.

En septiembre de 2025 ambas regiones registraron 119 mil 832 visitantes en conjunto.

Izabal: aventura y cultura garífuna

Finalmente, Izabal representa otra oportunidad de expansión para el turismo de naturaleza, aventura y biodiversidad, además de permitir a los visitantes conocer la cultura garífuna del país.

Entre los destinos más populares del departamento destacan Río Dulce, Livingston, Castillo de San Felipe de Lara, la Playa Blanca y el Lago de Izabal, que combinan paisajes naturales, gastronomía caribeña y tradiciones culturales.

Durante septiembre de 2025 el departamento registró 34 mil 805 visitantes.