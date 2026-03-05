Semana Santa 2026: más de 5 millones de visitantes se esperan en Guatemala y estos serían los destinos preferidos por los turistas

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) proyecta un incremento en la actividad turística durante Semana Santa 2026, con la llegada estimada de más de 100 mil visitantes extranjeros y más de 5 millones de movimientos turísticos de guatemaltecos hacia distintos destinos del país.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el turismo receptor crecería 3.3% respecto a 2025, cuando se registraron 98 mil 872 visitantes no residentes durante el mismo periodo vacacional.

Las proyecciones del Inguat se basan en el análisis de los flujos migratorios observados entre 2023 y 2025, así como en la tendencia de crecimiento anual compuesta registrada en esos años.

Expectativas de crecimiento en el turismo extranjero

El Inguat proyecta que durante Semana Santa 2026 Guatemala recibirá alrededor de 102 mil visitantes no residentes, lo que representaría un crecimiento estimado del 3.3% en comparación con el año anterior.

De cumplirse esta proyección, el país mantendría una tendencia de crecimiento sostenido en el turismo receptor, impulsada por el interés internacional en los destinos culturales, naturales y de playa que ofrece Guatemala durante la temporada.

Según el Inguat, estas estimaciones se elaboraron a partir del análisis de los flujos migratorios registrados entre 2023 y 2025, así como de la tasa de crecimiento anual compuesta observada en ese período, lo que permite anticipar un aumento moderado pero constante en la llegada de visitantes internacionales.

Entre los destinos que tradicionalmente concentran mayor interés de turistas extranjeros durante la Semana Mayor destacan Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán, así como diversas playas del Pacífico y regiones de naturaleza como Izabal, que combinan atractivos culturales, paisajes y actividades de aventura.

Más de 5 millones de viajes internos

El turismo interno volverá a ser el principal motor de la movilidad turística en el país.

Durante Semana Santa 2025, Guatemala registró 3.27 millones de visitantes nacionales. Para Semana Santa 2026, el instituto de turismo prevé más de 5 millones de movimientos turísticos de residentes guatemaltecos, lo que representaría un aumento aproximado del 53% en comparación con la medición de 2025, lo que refleja el fuerte dinamismo del mercado nacional durante este periodo.

Las estimaciones también indican que la estancia promedio de los visitantes nacionales en los destinos turísticos se ubicará entre 1.9 y 2.8 días.

Destinos con mayor afluencia en 2026

Según las proyecciones del Inguat, los destinos que concentrarán mayor cantidad de visitantes durante la temporada son:

Ciudad de Guatemala

Antigua Guatemala

Retalhuleu

Quetzaltenango

Playas del Pacífico

Lago de Atitlán

Izabal

Estos destinos históricamente registran alta afluencia durante Semana Santa, impulsada tanto por el turismo cultural como por el interés en playas, naturaleza y gastronomía.

En 2025, por ejemplo, Antigua Guatemala fue el destino con mayor número de visitas con más de 641 mil llegadas, seguido por Retalhuleu y Quetzaltenango.