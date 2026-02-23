Por qué las aerolíneas rechazan el aporte de US$1 a extranjeros que plantea la Ley de Cine en Guatemala

Las asociaciones de aerolíneas rechazaron la propuesta de cobrar US$1 a pasajeros extranjeros que arriben a Guatemala para financiar el Instituto Guatemalteco de Cine, al considerar que la medida encarecería los boletos aéreos y debe ser evaluada por el Congreso; mientras, el sector audiovisual expresó disposición al diálogo y señaló que trabaja en alternativas de financiamiento.

La propuesta, contenida en el artículo 32 del proyecto de Ley de Cine, establece una contribución específica de US$1 para pasajeros extranjeros que arriben al país. El objetivo es financiar la creación y funcionamiento del Instituto Guatemalteco de Cine, según la información difundida por las asociaciones aeronáuticas y el texto referido en sus pronunciamientos.

La Ley de Cine se encuentra en la segunda de tres lecturas necesarias para su aprobación en el Congreso.

Postura de las aerolíneas

En un comunicado, la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresaron su oposición al cobro y señalaron que, de aprobarse, subiría el costo de los vuelos.

Las asociaciones también argumentaron que, conforme a principios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los cargos aplicados a la aviación deben estar vinculados a la prestación de servicios para aerolíneas y pasajeros, y que los ingresos deberían destinarse a la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura y servicios aeronáuticos, sin “desviarse a otros fines”.

Además, recordaron que la aviación representa para la economía guatemalteca alrededor de 62.000 empleos y US$740 millones anuales, según su pronunciamiento.

Respuesta del sector audiovisual

En Guatemala, Joaquín Ruano, director y productor de cine y presidente de la Asociación Guatemalteca de Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), indicó que el sector lee “con gran responsabilidad” la declaración de las aerolíneas y planteó la necesidad de encontrar espacios de diálogo y acuerdos comunes entre los sectores involucrados.

Ruano señaló que el cine y el turismo son industrias entrelazadas y que se promueven mutuamente, y añadió que el gremio trabaja para identificar y proponer alternativas de financiamiento para el instituto y sus programas. También expresó disposición para propiciar conversaciones con AGLA, así como con aerolíneas y aeropuertos, en el marco del respaldo a la iniciativa 5906.

Qué sigue en el Congreso

La iniciativa continúa su trámite legislativo y requiere completar las tres lecturas para avanzar hacia su aprobación. En paralelo, las aerolíneas mantienen su llamado a revisar el artículo 32, mientras el sector audiovisual insiste en abrir un proceso de diálogo para buscar mecanismos de financiamiento que concilien posturas.