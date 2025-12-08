Guatemala despierta interés de aerolíneas internacionales y 14 exploran abrir o ampliar operaciones

Para ello, se efectuará el taller Round Table de Conectividad, o mesa redonda de conectividad, en Antigua Guatemala este lunes 8 de diciembre.

No se trata solo de más rutas o vuelos de pasajeros, sino también de carga y del factor económico.

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, indicó que uno de los esfuerzos ha sido acercarse tanto a nuevas aerolíneas como a las que ya operan en el país, para ofrecerles insumos que les permitan tomar decisiones sobre frecuencias y rutas.

Estas reuniones cuentan con el apoyo de ONU Turismo, se agregó.

Habrá representantes de aerolíneas que aún no operan en el país, con las que ya se ha tenido un contacto inicial. Se busca que visiten Guatemala y sostengan una discusión abierta con integrantes del sector público y privado, sobre el país como nuevo destino turístico para esas compañías.

Entre las participantes están: Southwest, Flair Airlines, WestJet, Latam, Viva Aerobús, que aún no operan en Guatemala. Además de Air Canada, Wingo, Grupo Abra —propietaria de Avianca—, United Airlines, Tag Airlines, Volaris, Aeroméxico, Copa y Alaska Airlines.

Como parte de la mesa, se realizará una reunión general en la que se presentarán las oportunidades que ofrece el país en los ámbitos turístico, económico y de carga. Se toma en cuenta que, además de transportar pasajeros, las aerolíneas buscan llenar las bodegas con carga de exportación e importación, se indicó.

También participarán funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Comunicaciones —a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil— y de la Asociación de Exportadores de Guatemala.

Se presentará una visión general del país y de sus oportunidades, para que consideren a Guatemala para nuevas rutas y vuelos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Un punto clave, expuso, es que el Inguat impulsa la diversificación de la conectividad aérea, no solo hacia la capital, sino también hacia el aeropuerto Mundo Maya, en Petén.

Han identificado aerolíneas interesadas en conocer más sobre Petén como destino turístico y sobre su infraestructura aeroportuaria.

Se aseguró que se están realizando inversiones importantes en el Mundo Maya, por lo que está preparado para recibir vuelos internacionales. Actualmente no los recibe, pero en el pasado sí llegaban, y las aerolíneas buscan explorar esa posibilidad.

Sobre las expectativas, señaló que son altas, aunque no se puede precisar cuántas nuevas rutas o vuelos se concretarán, ya que las negociaciones con las aerolíneas toman muchos meses.

Este año, por ejemplo, comenzaron a operar en el país Air Canada y Wingo.

Desde la embajada de Canadá comentaron que llevaban 17 años intentando impulsar que aerolíneas de ese país invirtieran y volaran hacia Guatemala.

Un vuelo desde cualquier país representa una inversión millonaria para las aerolíneas, no solo por el costo de la aeronave, sino también por la contratación de personal en ambos destinos. Por eso, analizan múltiples factores antes de decidir.

Además de las nuevas, se lograron avances con aerolíneas como JetBlue, United, American y Avianca, que abrieron rutas directas hacia ciudades de Estados Unidos.