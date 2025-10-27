Conectividad aéreo
Aerolíneas de bajo de costo en Guatemala están en auge, conexiones y costo estimado de boletos
El país fortalece su conectividad internacional con la llegada de nuevas aerolíneas de bajo costo como el caso de Wingo, que empezará operaciones esta semana.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) considera que las nuevas rutas y tarifas competitivas han impulsado el flujo de turistas locales y extranjeros. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
El mercado aéreo guatemalteco está en constante transformación y en la última década, el ingreso y expansión de aerolíneas de bajo costo —conocidas mundialmente como low cost— ha redefinido la forma de viajar, y esto ha abierto nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la movilidad, afirman expertos del sector aéreo.
A partir de esta semana, Wingo, del grupo Copa Holdings, se incorporará oficialmente al panorama aéreo del país con una ruta directa entre Bogotá y Ciudad de Guatemala. Su llegada coincide con la consolidación de Volaris, que cumple 10 años de operaciones en territorio guatemalteco, y con la presencia estable de Spirit Airlines, Arajet y TAG Airlines, que completan la lista de compañías que ofrecen tarifas accesibles y competitivas desde La Aurora.
Alto potencial
“Guatemala es nuestro país número 11 en operaciones y vemos un enorme potencial de conexión con Colombia”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de Planeación de Wingo, en entrevista con Prensa Libre.
El directivo explicó que la decisión de abrir operaciones en Guatemala no fue improvisada. Después de tres años de análisis y negociaciones —que comenzaron durante la feria turística Anato en Colombia—, la aerolínea concretó en febrero de este año el plan de volar hacia Guatemala.
La nueva ruta Bogotá–Guatemala contará con 13 operaciones semanales y una capacidad estimada de 40 mil asientos hasta junio de 2026. Los vuelos estarán enfocados en viajeros vacacionales y de negocios ligeros, con frecuencias los lunes, miércoles y viernes.
El costo de los boletos empieza en US$120 ida y vuelta, con beneficios como el transporte de un artículo personal de hasta 10 kilos y la posibilidad de adquirir servicios adicionales.
“Para nosotros, la ruta será un éxito si logramos un equilibrio en ambos sentidos: que la mitad de los pasajeros sean colombianos y la otra mitad guatemaltecos”, añadió Jiménez.
Según datos de Wingo, el flujo turístico entre ambos países creció 30% en guatemaltecos que viajaron a Colombia y 10% en colombianos que viajaron a Guatemala durante el primer semestre del 2025.
Consolidación
En entrevista con Prensa Libre, Ronny Rodríguez, director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad para Centroamérica y Sudamérica, recordó que la aerolínea mexicana inició operaciones en Guatemala el 18 de junio del 2015 con vuelos a Cancún y Guadalajara, y hoy conecta a los guatemaltecos con diversos destinos internacionales.
Desde su llegada, Volaris ha transportado a más de 2.7 millones de pasajeros, y solo en el 2024 movilizó a 440 mil viajeros, un incremento de 10% en lo que va del 2025.
De cara al 2026, la aerolínea proyecta incrementar frecuencias y abrir nuevas rutas hacia ciudades donde residen grandes comunidades guatemaltecas en Estados Unidos y Centroamérica.
Seguir la modernización
Aunque el Aeropuerto Internacional La Aurora enfrenta limitaciones de infraestructura, la disposición de las autoridades para facilitar nuevas operaciones ha sido clave, comentó Jorge Jiménez, de Wingo.
“Recibimos mucho apoyo del Inguat y de las autoridades guatemaltecas. Cuando decidimos entrar, no había espacio disponible, pero hicieron todo lo posible para nuestra llegada”, expresó el ejecutivo.
Sin embargo, el reto ahora está en modernizar la terminal aérea, fortalecer la seguridad operacional y seguir promoviendo la inversión turística, refieren expertos del sector aéreo.
Aerolíneas de bajo costo que operan en Guatemala (2025)
|Aerolínea
|País de origen
|Destinos desde Guatemala
|Frecuencias semanales
|Precio aproximado
|Volaris
|México
|Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles, San José, San Salvador
|3–7
|Desde US$85
|Wingo
|Colombia
|Bogotá
|3
|Desde US$120 ida y vuelta
|Spirit Airlines
|Estados Unidos
|Fort Lauderdale, Orlando, Houston, Miami
|4–7
|Desde US$130 ida y vuelta
|Viva Aerobus
|México
|Ciudad de México, Monterrey
|4–5
|Desde US$90
|Arajet
|República Dominicana
|Santo Domingo
|3
|Desde US$120
|TAG Airlines
|Guatemala
|Belice, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán
|7
|Desde US$100