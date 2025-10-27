Aerolíneas de bajo de costo en Guatemala están en auge, conexiones y costo estimado de boletos

Conectividad aéreo

Aerolíneas de bajo de costo en Guatemala están en auge, conexiones y costo estimado de boletos

El país fortalece su conectividad internacional con la llegada de nuevas aerolíneas de bajo costo como el caso de Wingo, que empezará operaciones esta semana.

|

time-clock

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) considera que las nuevas rutas y tarifas competitivas han impulsado el flujo de turistas locales y extranjeros. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El mercado aéreo guatemalteco está en constante transformación y en la última década, el ingreso y expansión de aerolíneas de bajo costo —conocidas mundialmente como low cost— ha redefinido la forma de viajar, y esto ha abierto nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la movilidad, afirman expertos del sector aéreo.

A partir de esta semana, Wingo, del grupo Copa Holdings, se incorporará oficialmente al panorama aéreo del país con una ruta directa entre Bogotá y Ciudad de Guatemala. Su llegada coincide con la consolidación de Volaris, que cumple 10 años de operaciones en territorio guatemalteco, y con la presencia estable de Spirit Airlines, Arajet y TAG Airlines, que completan la lista de compañías que ofrecen tarifas accesibles  y competitivas desde  La Aurora.

Alto potencial

“Guatemala es nuestro país número 11 en operaciones y vemos un enorme potencial de conexión con Colombia”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de Planeación de Wingo, en entrevista con Prensa Libre.

El directivo explicó que la decisión de abrir operaciones en Guatemala no fue improvisada. Después de tres años de análisis y negociaciones —que comenzaron durante la feria turística Anato en Colombia—, la aerolínea concretó en febrero de este año el plan de volar hacia Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

Canadá y Guatemala estrenan vuelo directo: embajador detalla impacto en turismo, empleo y conectividad aérea

chevron-right
La nueva ruta aérea entre Ciudad de Guatemala y Bogotá iniciará operaciones el 27 de octubre de 2025, con una promoción limitada de 200 tiquetes disponibles desde 1 dólar por trayecto.

Promoción de vuelos Guatemala-Bogotá desde US$1: cómo aprovecharla

chevron-right

La nueva ruta Bogotá–Guatemala contará con 13 operaciones semanales y una capacidad estimada de 40 mil asientos hasta junio de 2026. Los vuelos estarán enfocados en viajeros vacacionales y de negocios ligeros, con frecuencias los lunes, miércoles y viernes.

El costo de los boletos empieza en US$120 ida y vuelta, con beneficios como el transporte de un artículo personal de hasta 10 kilos y la posibilidad de adquirir servicios adicionales.

“Para nosotros, la ruta será un éxito si logramos un equilibrio en ambos sentidos: que la mitad de los pasajeros sean colombianos y la otra mitad guatemaltecos”, añadió Jiménez.

Según datos de Wingo, el flujo turístico entre ambos países creció 30% en guatemaltecos que viajaron a Colombia y 10% en colombianos que viajaron a Guatemala durante el primer semestre del 2025.

Wingo vuela a destinos como Punta Cana, Cancún, Santo Domingo, La Habana, Curacao y Aruba, todos muy apetecidos por los viajeros, según datos de la aerolínea. (Foto Prensa Libre: Cortesía Wingo).

Consolidación

En entrevista con Prensa Libre, Ronny Rodríguez, director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad para Centroamérica y Sudamérica, recordó que la aerolínea mexicana inició operaciones en Guatemala el 18 de junio del 2015 con vuelos a Cancún y Guadalajara, y hoy conecta a los guatemaltecos con diversos destinos internacionales.

Desde su llegada, Volaris ha transportado a más de 2.7 millones de pasajeros, y solo en el 2024 movilizó a 440 mil viajeros, un incremento de 10% en lo que va del 2025.

De cara al 2026, la aerolínea proyecta incrementar frecuencias y abrir nuevas rutas hacia ciudades donde residen grandes comunidades guatemaltecas en Estados Unidos y Centroamérica.

LECTURAS RELACIONADAS

Vamos al grano | Volaris: “Necesitamos crear ya una autoridad que vigile la aviación”

chevron-right

“Hay mejoras que la gente no ve”: 6 trabajos en marcha en el aeropuerto La Aurora, según gerente

chevron-right
En el Aeropuerto Internacional La Aurora, Volaris instaló recientemente dispositivos de autoservicio iBoardings, que permiten registrar equipaje en menos de un minuto, reduciendo filas y agilizando la experiencia del pasajero. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Seguir la modernización

 Aunque el Aeropuerto Internacional La Aurora enfrenta limitaciones de infraestructura, la disposición de las autoridades para facilitar nuevas operaciones ha sido clave, comentó Jorge Jiménez, de Wingo.

“Recibimos mucho apoyo del Inguat y de las autoridades guatemaltecas. Cuando decidimos entrar, no había espacio disponible, pero hicieron todo lo posible para nuestra llegada”, expresó el ejecutivo.

Sin embargo, el reto ahora está en modernizar la terminal aérea, fortalecer la seguridad operacional y seguir promoviendo la inversión turística, refieren expertos del sector aéreo.

LECTURAS RELACIONADAS

Rutas comerciales podrían operar en el aeródromo de Cobán al mejorar la infraestructura. (Foto Prensa Libre: Cortesía DGAC)

¿Volar a Cobán? Empresas podrían instalar vuelos comerciales a Alta Verapaz

chevron-right
Vuelos directos Guatemala–Houston 2025: nuevas opciones y precios de boletos con Spirit, Avianca, United y Frontier.

Vuelos directos Guatemala–Houston: nueva opción disponible desde diciembre 2025

chevron-right

Aerolíneas de bajo costo que operan en Guatemala (2025)

AerolíneaPaís de origenDestinos desde GuatemalaFrecuencias semanalesPrecio aproximado
VolarisMéxicoCancún, Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles, San José, San Salvador3–7Desde US$85
WingoColombiaBogotá3Desde US$120 ida y vuelta
Spirit AirlinesEstados UnidosFort Lauderdale, Orlando, Houston, Miami4–7Desde US$130 ida y vuelta
Viva AerobusMéxicoCiudad de México, Monterrey4–5Desde US$90
ArajetRepública DominicanaSanto Domingo3Desde US$120
TAG AirlinesGuatemalaBelice, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán7Desde US$100

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

Lee más artículos de Natiana Gándara

ARCHIVADO EN:

Boletos Aéreos Conectividad aérea Economía en Guatemala Turismo Volaris Vuelos a bajo costo 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS