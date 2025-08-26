Vuelos directos Guatemala–Houston: nueva opción disponible desde diciembre 2025

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) anunció el 26 de agosto de 2025 que Frontier Airlines inaugurará en diciembre una nueva ruta aérea directa entre Guatemala y Estados Unidos, específicamente hacia la ciudad de Houston, Texas.

Esta conexión se convertirá en la cuarta opción de vuelo directo entre Guatemala y Houston, lo que amplía la oferta para los viajeros nacionales y extranjeros.

Actualmente, las aerolíneas que operan esta ruta son United Airlines, Spirit Airlines y Avianca.

Expansión de vuelos y presencia de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos

De acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), las áreas metropolitanas de Los Ángeles, Nueva York, Washington D.C., Miami y Houston concentran al 40% de la comunidad guatemalteca residente en Estados Unidos.

Por esta razón, no sorprende que Guatemala esté sumando rutas a ciudades clave como Miami y Houston en 2025.

Frontier Airlines también ha abierto vuelos directos hacia Houston desde Honduras y El Salvador, consolidando su presencia en la región centroamericana.

Frecuencia de la nueva ruta

El comunicado del Inguat detalló que la ruta entre Guatemala y Houston operará a partir de diciembre con tres frecuencias semanales.

La expectativa es que esta conexión aérea no solo mejore la conectividad internacional del país, sino que también genere mayores oportunidades para el turismo y la economía guatemalteca.

¿Cuánto cuesta un boleto de avión de Guatemala a Houston en 2025?

Un análisis realizado por Prensa Libre con fechas de viaje entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025 muestra las siguientes tarifas de vuelos directos (solo ida) Guatemala–Houston:

Precios de Frontier Airlines Guatemala–Houston

Entre US$127 y US$382 .

. El lunes el día que registra la tarifa más alta.

El jueves 18 de diciembre ofrece la tarifa más económica.

Precios de Spirit Airlines Guatemala–Houston

Entre US$96 y US$420 .

. El lunes el día que registra la tarifa más alta.

El jueves presenta la tarifa más económicas.

Precios de United Airlines Guatemala–Houston

Entre US$120 y US$539 .

. El lunes el día que registra la tarifa más alta.

Martes, jueves y viernes ofrecen mejores tarifas.

Precios de Avianca Guatemala–Houston

Entre US$120.18 US$219.31 .

. El lunes el día que registra la tarifa más alta.

Los jueves y viernes son los más baratos.

Impacto para los viajeros y el turismo

La incorporación de Frontier Airlines a esta ruta ofrece más opciones de precios y horarios para los pasajeros, lo que favorecerá tanto a quienes viajan por motivos familiares como a quienes lo hacen por turismo o negocios.

Asimismo, se espera que la medida impulse la llegada de visitantes internacionales a Guatemala y fortalezca los vínculos con una de las comunidades guatemaltecas en Estados Unidos.