Vamos al grano | Volaris: “Necesitamos crear ya una autoridad que vigile la aviación”

Guatemala enfrenta un rezago aeroportuario histórico frente a sus vecinos, ya que arrastra problemas de infraestructura, gobernanza y falta de reinversión.

Enrique Beltranena, presidente y director ejecutivo de Volaris, tiene claro el desafío y también una hoja de ruta que desataría muchos de los nudos de la actual coyuntura.

Su visión propone separar la función reguladora de la operativa, elevar el nivel de la Dirección de Aviación Civil y crear un operador nacional con respaldo estatal y privado, capaz de devolver competitividad al país.

Esta semana se transmitió su conversación con Ricardo García Santander en el videopódcast Vamos al Grano, de Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano en el tema del aeropuerto: 5 puntos

Guatemala está rezagada en inversión aeroportuaria frente a países vecinos como Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, que han modernizado sus terminales con fuertes inversiones

frente a países vecinos como Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, que han modernizado sus terminales con fuertes inversiones Falta claridad en la propiedad y administración del aeropuerto , pues participan varias entidades (Ejército, Dirección Civil, Aeroclub), lo que dificulta decisiones estratégicas

, pues participan varias entidades (Ejército, Dirección Civil, Aeroclub), lo que dificulta decisiones estratégicas Se requiere separar la función de regulador y operador , para garantizar imparcialidad, seguridad y eficiencia en la gestión

, para garantizar imparcialidad, seguridad y eficiencia en la gestión Los ingresos del aeropuerto no se reinvierten en aviación , ya que se trasladan al fondo común del Estado, lo que limita mejoras sostenibles

, ya que se trasladan al fondo común del Estado, lo que limita mejoras sostenibles El mantenimiento actual ha sido lento pero firme, con avances visibles en infraestructura (pistas, iluminación, auditorías de seguridad), aunque todavía insuficientes

