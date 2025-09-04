Promoción de vuelos Guatemala-Bogotá desde US$1: cómo aprovecharla

En lo que va de 2025, Guatemala ha ampliado de forma significativa su conectividad aérea internacional.

Además del anuncio del nuevo vuelo directo a Bogotá, Colombia, operado por la aerolínea Wingo, este año se confirmó por primera vez una ruta hacia Montreal, Canadá, fortaleciendo la relación con Norteamérica.

También se incrementaron las opciones de vuelos hacia Estados Unidos, con aerolíneas que ahora ofrecen conexiones directas a ciudades como Miami, Houston, Dallas y Orlando ampliando así las alternativas para los viajeros guatemaltecos.

Detalles de la promoción

Con este lanzamiento, Wingo se consolida como una aerolínea low cost en Centroamérica, ofreciendo tarifas bajas y una nueva ruta aérea directa de Guatemala hacia Bogotá a partir del próximo 27 de octubre de 2025, y como parte de su apertura, pondrá a disposición boletos aéreos desde 1 dólar por trayecto (sin incluir tasas e impuestos).

La promoción aplica únicamente para 200 sillas disponibles, en vuelos que se realicen entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

Los boletos ya pueden adquirirse a través de la página oficial wingo.com, hasta agotar existencias.

Aunque la campaña promocional destaca el precio simbólico de 1 dólar por trayecto, el costo final será de 74 dólares (Q577 aprox.) saliendo desde Guatemala y 101 dólares (Q788 aprox.)en el regreso desde Bogotá, incluyendo tasas e impuestos.

En suma el vuelo redondo saldría en Q1 mil 365 aproximadamente. Boletos que suelen costar alrededor de Q2 mil 500

Una puerta hacia el turismo colombiano

La aerolínea explicó que esta iniciativa busca acercar a los guatemaltecos a la amplia oferta cultural, gastronómica y turística de Bogotá, una ciudad que, además de ser la capital de Colombia, funciona como punto de conexión hacia destinos como Medellín, Cartagena y Santa Marta.

Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de Wingo, aseguró: “En Wingo siempre buscamos conectar a los viajeros con destinos que les permitan explorar la naturaleza e historia de Latinoamérica. Colombia es, sin duda, un destino que enamora por su diversidad cultural y belleza incomparable. Con esta nueva ruta queremos ser cómplices de las escapadas de los guatemaltecos, ofreciéndoles precios accesibles y experiencias memorables”.

Qué tipo de aviones son

Actualmente, Wingo opera una flota de 9 aeronaves Boeing 737-800 Next Generation, con capacidad para 186 pasajeros, incluyendo 42 sillas extraespacio para quienes buscan mayor comodidad.

Con esta ruta, Wingo refuerza su modelo de bajo costo en Centroamérica.