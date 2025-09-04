Vuelos directos a Estados Unidos: conozca las nuevas rutas sin escala a Dallas y Orlando desde Guatemala

La compañía Frontier Airlines anunció que ofrecerá vuelos sin escalas desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, hacia Dallas-Fort Worth, en Texas y Orlando, Florida, a partir de diciembre.

El servicio a Dallas-Fort Worth (DFW) comenzará el 20 de diciembre con vuelos semanales, mientras que el de Orlando (MCO) iniciará el 21 de diciembre con dos vuelos por semana.

Con estas nuevas rutas, Frontier ofrecerá cinco destinos sin escalas desde Guatemala.

Josh Flyr, vicepresidente de operaciones de la compañía de aviación, dijo en un comunicado que la expansión trae entusiasmo al ofrecer viajes asequibles y convenientes tanto para turistas que visitan Guatemala como para guatemaltecos que viajan a Estados Unidos.

Detalles de los nuevos vuelos

Destino Inicio Frecuencia Dallas-Fort Worth (DFW) 20 de diciembre de 2025 Semanal Orlando, Fla. (MCO) 21 de diciembre de 2025 2 veces por semana

Debido a que los horarios están sujetos a cambios, se direccionó al sitio www.flyfrontier.com para conocer más detalles.

La semana pasada, Frontier también anunció vuelos sin escalas a Guatemala desde Houston, Texas (IAH), que también iniciarán en diciembre.

Vuelos directos Guatemala–Houston

Recientemente también se anunciaron vuelos directos desde Guatemala a Houston, Texas, entre el 1 y 20 de diciembre del 2025.

Esta conexión se convertirá en la cuarta opción de vuelo directo entre Guatemala y Houston, lo que amplía la oferta para los viajeros nacionales y extranjeros.

Frontier también ha lanzado UpFront Plus, con más espacio y asientos de primera clase, que debutarán a fines de 2025. Además, cuenta con programa para acumular millas y otros beneficios como embarque prioritario, selección de asientos y equipaje gratuito.

Con sede en Denver, Frontier opera una de las flotas más jóvenes y eficientes en combustible de EE. UU.

Lea también: De escala breve a destino principal: la apuesta por alargar la estadía en Ciudad de Guatemala