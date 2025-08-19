¿A qué países se puede viajar con pasaporte guatemalteco?

comunitario

¿A qué países se puede viajar con pasaporte guatemalteco?

El pasaporte guatemalteco permite viajar sin visa a 77 países de Europa, América, Oceanía, África y Asia. Conozca el listado completo, requisitos y recomendaciones para planificar su próximo viaje internacional.

|

migracion pasaporte guatemala

El pasaporte guatemalteco permite viajar sin visa a 77 países en distintos continentes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pasaporte guatemalteco es un documento oficial emitido por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) que permite a los ciudadanos identificarse en el extranjero. 

Gracias a diferentes acuerdos bilaterales establecidos por el Gobierno de Guatemala, a lo largo de la historia, los guatemaltecos pueden ingresar de manera temporal a diversos países únicamente presentando su pasaporte, sin necesidad de una visa. 

Estos convenios buscan facilitar los viajes internacionales, el comercio y las relaciones diplomáticas. Para establecerlos se toman en cuenta criterios como la reciprocidad, la estabilidad económica y política de los países, así como el nivel de riesgo migratorio.

LECTURAS RELACIONADAS

visa americana

Solicitar visa estadounidense: Errores comunes que podrían hacerle perder la cita consular

Vista de la nueva sede de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, ubicada en Boulevard Austriaco, zona 16, junto a Explanada Cayalá. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)

¿Tiene cita para visa de Estados Unidos? Descubra qué se permite y qué no al ingresar a la embajada en Guatemala

El pasaporte guatemalteco permite ingresar a 77 países sin visa 

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), el pasaporte guatemalteco ofrece acceso sin visado a 77 países alrededor del mundo. 

Entre los principales destinos se encuentran Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Japón y Corea del Sur, lo que convierte a este documento en una herramienta de gran valor para los ciudadanos que desean viajar por turismo. 

Lista de países a los que se puede viajar con pasaporte guatemalteco sin visa 

El pasaporte guatemalteco ofrece mayor accesibilidad en Europa, América y Asia, ya que concentran la mayoría de los países que no requieren visa.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Minex, al 19 de agosto de 2025, los países a los que el pasaporte guatemalteco permite el ingreso sin necesidad de visa son:

 País Continente 
Albania Europa 
Alemania Europa 
Andorra Europa 
Argentina América del Sur 
Austria Europa 
Bahamas América 
Barbados América 
Bélgica Europa 
Belice América 
10 Bosnia y Herzegovina Europa 
11 Brasil América del Sur 
12 Bulgaria Europa 
13 Chile América del Sur 
14 Chipre Europa 
15 Colombia América del Sur 
16 Corea del Sur Asia 
17 Costa Rica América Central
18 Croacia Europa 
19 Dinamarca Europa 
20 Dominica América 
21 Ecuador América del Sur 
22 El Salvador América Central
23 Eslovaquia Europa 
24 Eslovenia Europa 
25 España Europa 
26 Estonia Europa 
27 Finlandia Europa 
28 Francia Europa 
29 Grecia Europa 
30 Haití América 
31 Honduras América Central
32 Hungría Europa 
33 Irlanda Europa 
34 Islandia Europa 
35 Israel Asia 
36 Italia Europa 
37 Jamaica América 
38 Japón Asia 
39 Kuwait Asia 
40 Letonia Europa 
41 Liechtenstein Europa 
42 Lituania Europa 
43 Luxemburgo Europa 
44 Macedonia del Norte Europa 
45 Madagascar África 
46 Malta Europa 
47 Micronesia Oceanía 
48 Moldavia Europa 
49 Mónaco Europa 
50 Montenegro Europa 
51 Nicaragua América Central
52 Noruega Europa 
53 Panamá América
54 Paraguay América del Sur 
55 Perú América del Sur 
56 Polonia Europa 
57 Portugal Europa 
58 Países Bajos Europa 
59 Reino Unido Europa 
60 República Checa Europa 
61 República Dominicana América 
62 Rumania Europa 
63 Rusia Europa/Asia 
64 San Cristóbal y Nieves América 
65 San Vicente y las Granadinas América 
66 Santa Sede (Vaticano) Europa 
67 Seychelles África 
68 Singapur Asia 
69 Suecia Europa 
70 Suiza Europa 
71 Surinam América del Sur 
72 Tailandia Asia 
73 Taiwán Asia 
74 Trinidad y Tobago América 
75 Turquía Europa/Asia 
76 Uruguay América del Sur 
77 Uzbekistán Asia 
Países a los que el pasaporte guatemalteco permite el ingreso sin necesidad de visa, de acuerdo con la información publicada en el sitio web del Minex, al 19 de agosto de 2025. (Elaboración propia con información del Minex)

Recomendaciones para viajar con pasaporte guatemalteco 

Aunque no se requiera visa, el Minex destaca que cada país establece sus propias regulaciones sobre la duración de la estadía y los propósitos permitidos para el ingreso de ciudadanos guatemaltecos. Por ello, se recomienda: 

  • Verificar los requisitos migratorios antes de viajar. 
  • Confirmar la vigencia mínima del pasaporte (usualmente de 6 meses). 
  • Revisar si existen restricciones sanitarias o de entrada relacionadas con la pandemia u otras regulaciones locales. 

¿Qué es una visa y cuándo se necesita? 

En el caso de los países que no forman parte del listado anterior, los guatemaltecos deben tramitar una visa

Una visa es una autorización oficial otorgada por el país de destino que permite el ingreso y permanencia de un visitante bajo ciertas condiciones. 

El trámite puede variar según la embajada, incluir costos administrativos y, en algunos casos, gestionarse de manera gratuita. 

El pasaporte guatemalteco abre las puertas a más de 70 países sin necesidad de visa, lo que representa una ventaja significativa para los viajeros.

Sin embargo, es fundamental consultar previamente las normativas migratorias de cada nación para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro. 

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Guatemala Instituto Nacional de Migración Pasaporte Pasaporte en Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre