¿A qué países se puede viajar con pasaporte guatemalteco?

El pasaporte guatemalteco es un documento oficial emitido por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) que permite a los ciudadanos identificarse en el extranjero.

Gracias a diferentes acuerdos bilaterales establecidos por el Gobierno de Guatemala, a lo largo de la historia, los guatemaltecos pueden ingresar de manera temporal a diversos países únicamente presentando su pasaporte, sin necesidad de una visa.

Estos convenios buscan facilitar los viajes internacionales, el comercio y las relaciones diplomáticas. Para establecerlos se toman en cuenta criterios como la reciprocidad, la estabilidad económica y política de los países, así como el nivel de riesgo migratorio.

El pasaporte guatemalteco permite ingresar a 77 países sin visa

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), el pasaporte guatemalteco ofrece acceso sin visado a 77 países alrededor del mundo.

Entre los principales destinos se encuentran Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Japón y Corea del Sur, lo que convierte a este documento en una herramienta de gran valor para los ciudadanos que desean viajar por turismo.

Lista de países a los que se puede viajar con pasaporte guatemalteco sin visa

El pasaporte guatemalteco ofrece mayor accesibilidad en Europa, América y Asia, ya que concentran la mayoría de los países que no requieren visa.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Minex, al 19 de agosto de 2025, los países a los que el pasaporte guatemalteco permite el ingreso sin necesidad de visa son:

Nº País Continente 1 Albania Europa 2 Alemania Europa 3 Andorra Europa 4 Argentina América del Sur 5 Austria Europa 6 Bahamas América 7 Barbados América 8 Bélgica Europa 9 Belice América 10 Bosnia y Herzegovina Europa 11 Brasil América del Sur 12 Bulgaria Europa 13 Chile América del Sur 14 Chipre Europa 15 Colombia América del Sur 16 Corea del Sur Asia 17 Costa Rica América Central 18 Croacia Europa 19 Dinamarca Europa 20 Dominica América 21 Ecuador América del Sur 22 El Salvador América Central 23 Eslovaquia Europa 24 Eslovenia Europa 25 España Europa 26 Estonia Europa 27 Finlandia Europa 28 Francia Europa 29 Grecia Europa 30 Haití América 31 Honduras América Central 32 Hungría Europa 33 Irlanda Europa 34 Islandia Europa 35 Israel Asia 36 Italia Europa 37 Jamaica América 38 Japón Asia 39 Kuwait Asia 40 Letonia Europa 41 Liechtenstein Europa 42 Lituania Europa 43 Luxemburgo Europa 44 Macedonia del Norte Europa 45 Madagascar África 46 Malta Europa 47 Micronesia Oceanía 48 Moldavia Europa 49 Mónaco Europa 50 Montenegro Europa 51 Nicaragua América Central 52 Noruega Europa 53 Panamá América 54 Paraguay América del Sur 55 Perú América del Sur 56 Polonia Europa 57 Portugal Europa 58 Países Bajos Europa 59 Reino Unido Europa 60 República Checa Europa 61 República Dominicana América 62 Rumania Europa 63 Rusia Europa/Asia 64 San Cristóbal y Nieves América 65 San Vicente y las Granadinas América 66 Santa Sede (Vaticano) Europa 67 Seychelles África 68 Singapur Asia 69 Suecia Europa 70 Suiza Europa 71 Surinam América del Sur 72 Tailandia Asia 73 Taiwán Asia 74 Trinidad y Tobago América 75 Turquía Europa/Asia 76 Uruguay América del Sur 77 Uzbekistán Asia Países a los que el pasaporte guatemalteco permite el ingreso sin necesidad de visa, de acuerdo con la información publicada en el sitio web del Minex, al 19 de agosto de 2025. (Elaboración propia con información del Minex)

Recomendaciones para viajar con pasaporte guatemalteco

Aunque no se requiera visa, el Minex destaca que cada país establece sus propias regulaciones sobre la duración de la estadía y los propósitos permitidos para el ingreso de ciudadanos guatemaltecos. Por ello, se recomienda:

Verificar los requisitos migratorios antes de viajar.

Confirmar la vigencia mínima del pasaporte (usualmente de 6 meses).

Revisar si existen restricciones sanitarias o de entrada relacionadas con la pandemia u otras regulaciones locales.

¿Qué es una visa y cuándo se necesita?

En el caso de los países que no forman parte del listado anterior, los guatemaltecos deben tramitar una visa.

Una visa es una autorización oficial otorgada por el país de destino que permite el ingreso y permanencia de un visitante bajo ciertas condiciones.

El trámite puede variar según la embajada, incluir costos administrativos y, en algunos casos, gestionarse de manera gratuita.

El pasaporte guatemalteco abre las puertas a más de 70 países sin necesidad de visa, lo que representa una ventaja significativa para los viajeros.

Sin embargo, es fundamental consultar previamente las normativas migratorias de cada nación para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro.