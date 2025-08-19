comunitario
¿A qué países se puede viajar con pasaporte guatemalteco?
El pasaporte guatemalteco permite viajar sin visa a 77 países de Europa, América, Oceanía, África y Asia. Conozca el listado completo, requisitos y recomendaciones para planificar su próximo viaje internacional.
El pasaporte guatemalteco permite viajar sin visa a 77 países en distintos continentes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El pasaporte guatemalteco es un documento oficial emitido por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) que permite a los ciudadanos identificarse en el extranjero.
Gracias a diferentes acuerdos bilaterales establecidos por el Gobierno de Guatemala, a lo largo de la historia, los guatemaltecos pueden ingresar de manera temporal a diversos países únicamente presentando su pasaporte, sin necesidad de una visa.
Estos convenios buscan facilitar los viajes internacionales, el comercio y las relaciones diplomáticas. Para establecerlos se toman en cuenta criterios como la reciprocidad, la estabilidad económica y política de los países, así como el nivel de riesgo migratorio.
El pasaporte guatemalteco permite ingresar a 77 países sin visa
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), el pasaporte guatemalteco ofrece acceso sin visado a 77 países alrededor del mundo.
Entre los principales destinos se encuentran Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Japón y Corea del Sur, lo que convierte a este documento en una herramienta de gran valor para los ciudadanos que desean viajar por turismo.
Lista de países a los que se puede viajar con pasaporte guatemalteco sin visa
El pasaporte guatemalteco ofrece mayor accesibilidad en Europa, América y Asia, ya que concentran la mayoría de los países que no requieren visa.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Minex, al 19 de agosto de 2025, los países a los que el pasaporte guatemalteco permite el ingreso sin necesidad de visa son:
|Nº
|País
|Continente
|1
|Albania
|Europa
|2
|Alemania
|Europa
|3
|Andorra
|Europa
|4
|Argentina
|América del Sur
|5
|Austria
|Europa
|6
|Bahamas
|América
|7
|Barbados
|América
|8
|Bélgica
|Europa
|9
|Belice
|América
|10
|Bosnia y Herzegovina
|Europa
|11
|Brasil
|América del Sur
|12
|Bulgaria
|Europa
|13
|Chile
|América del Sur
|14
|Chipre
|Europa
|15
|Colombia
|América del Sur
|16
|Corea del Sur
|Asia
|17
|Costa Rica
|América Central
|18
|Croacia
|Europa
|19
|Dinamarca
|Europa
|20
|Dominica
|América
|21
|Ecuador
|América del Sur
|22
|El Salvador
|América Central
|23
|Eslovaquia
|Europa
|24
|Eslovenia
|Europa
|25
|España
|Europa
|26
|Estonia
|Europa
|27
|Finlandia
|Europa
|28
|Francia
|Europa
|29
|Grecia
|Europa
|30
|Haití
|América
|31
|Honduras
|América Central
|32
|Hungría
|Europa
|33
|Irlanda
|Europa
|34
|Islandia
|Europa
|35
|Israel
|Asia
|36
|Italia
|Europa
|37
|Jamaica
|América
|38
|Japón
|Asia
|39
|Kuwait
|Asia
|40
|Letonia
|Europa
|41
|Liechtenstein
|Europa
|42
|Lituania
|Europa
|43
|Luxemburgo
|Europa
|44
|Macedonia del Norte
|Europa
|45
|Madagascar
|África
|46
|Malta
|Europa
|47
|Micronesia
|Oceanía
|48
|Moldavia
|Europa
|49
|Mónaco
|Europa
|50
|Montenegro
|Europa
|51
|Nicaragua
|América Central
|52
|Noruega
|Europa
|53
|Panamá
|América
|54
|Paraguay
|América del Sur
|55
|Perú
|América del Sur
|56
|Polonia
|Europa
|57
|Portugal
|Europa
|58
|Países Bajos
|Europa
|59
|Reino Unido
|Europa
|60
|República Checa
|Europa
|61
|República Dominicana
|América
|62
|Rumania
|Europa
|63
|Rusia
|Europa/Asia
|64
|San Cristóbal y Nieves
|América
|65
|San Vicente y las Granadinas
|América
|66
|Santa Sede (Vaticano)
|Europa
|67
|Seychelles
|África
|68
|Singapur
|Asia
|69
|Suecia
|Europa
|70
|Suiza
|Europa
|71
|Surinam
|América del Sur
|72
|Tailandia
|Asia
|73
|Taiwán
|Asia
|74
|Trinidad y Tobago
|América
|75
|Turquía
|Europa/Asia
|76
|Uruguay
|América del Sur
|77
|Uzbekistán
|Asia
Recomendaciones para viajar con pasaporte guatemalteco
Aunque no se requiera visa, el Minex destaca que cada país establece sus propias regulaciones sobre la duración de la estadía y los propósitos permitidos para el ingreso de ciudadanos guatemaltecos. Por ello, se recomienda:
- Verificar los requisitos migratorios antes de viajar.
- Confirmar la vigencia mínima del pasaporte (usualmente de 6 meses).
- Revisar si existen restricciones sanitarias o de entrada relacionadas con la pandemia u otras regulaciones locales.
¿Qué es una visa y cuándo se necesita?
En el caso de los países que no forman parte del listado anterior, los guatemaltecos deben tramitar una visa.
Una visa es una autorización oficial otorgada por el país de destino que permite el ingreso y permanencia de un visitante bajo ciertas condiciones.
El trámite puede variar según la embajada, incluir costos administrativos y, en algunos casos, gestionarse de manera gratuita.
El pasaporte guatemalteco abre las puertas a más de 70 países sin necesidad de visa, lo que representa una ventaja significativa para los viajeros.
Sin embargo, es fundamental consultar previamente las normativas migratorias de cada nación para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro.