Talleres de alfombras de Cuaresma y Semana Santa: la experiencia para crear y conocer el arte efímero de Guatemala

La elaboración de alfombras es una de las tradiciones más representativas de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Su belleza y colorido forman parte del paisaje de esta celebración, considerada única en el mundo.

Hechas principalmente de aserrín teñido, flores y otros elementos decorativos, las alfombras constituyen un arte efímero que embellece las calles por donde transitan las procesiones.

En ese contexto surgen los talleres de elaboración de alfombras, una experiencia que permite a visitantes y vecinos conocer de cerca esta tradición y participar en su creación, destaca Héctor Robles, presidente del Comité de Autogestión Turística.

La iniciativa, promovida por el Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y otras instituciones, busca que quienes visitan Antigua Guatemala aprendan cómo se elaboran estas obras, conozcan su historia y se integren al proceso.

Héctor Robles destacó que, durante la velación del Dulce Rabí en Jocotenango, los participantes podrán trabajar con aserrín de colores junto con la familia López, reconocida por su experiencia en esta práctica, para elaborar una alfombra.

El taller es interactivo, según comparte el presidente del Comité de Autogestión Turística (CAT), ya que los asistentes escuchan la historia de las alfombras, participan en su elaboración y viven de cerca una tradición que distingue a Guatemala durante la Cuaresma y la Semana Santa.

Esta actividad forma parte de un proyecto que promueve el turismo comunitario, así como la creación de impacto social.

Dentro de los talleres, destacó Robles, se busca crear un enfoque inclusivo que permita la participación de personas con movilidad reducida o con síndrome de Asperger, por lo que se han adaptado estas experiencias para que todos puedan participar.

Asimismo, Robles confirmó a Prensa Libre que, como parte del impulso al turismo comunitario, se realizarán dos talleres adicionales en comunidades cercanas a Antigua Guatemala. Esta es la fecha del próximo taller.

Familias y turistas participan en la creación de alfombras de aserrín, una tradición que distingue la Semana Santa en Guatemala. (Foto Cortesía: Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez)

Fecha:

Viernes 6 de mayo

Hora:

De 8 a 12 horas

Lugar:

Frente al atrio del templo Nuestra Señora de la Asunción, en Jocotenango, Sacatepéquez.

Entrada:

Participación gratuita

Próximos talleres en comunidades cercanas

San Juan del Obispo – 28 de marzo (sábado de Ramos), a partir de las 12 horas.

– 28 de marzo (sábado de Ramos), a partir de las 12 horas. San Pedro Las Huertas – 29 de marzo (domingo de Ramos), de 9 a 12 horas.

Las alfombras de aserrín teñido y flores forman parte del arte efímero que embellece las calles durante las procesiones de Cuaresma y Semana Santa.(Foto Cortesía: Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez)