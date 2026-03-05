“La Vía Dolorosa”: horarios y funciones de la obra teatral que presenta la pasión, muerte y resurrección de Jesús

Con una historia de perdón, amor y esperanza para el mundo, llega una nueva edición del clásico teatral de Semana Santa La Vía Dolorosa, que retrata la vida y el amor de Jesús hacia la humanidad.

La obra recrea la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de una puesta en escena que combina canto, danza y música. Desde el lenguaje teatral, la representación busca llevar al público a un momento de reflexión sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y el mensaje de fe que acompaña esta celebración.

Este clásico es presentado desde 1994 por la Fraternidad Cristiana de Guatemala, conocida como La Fráter, y cada año reúne a cientos de voluntarios que, mediante el arte y la fe, buscan recordar los acontecimientos centrales del cristianismo. La representación está inspirada en los Evangelios y adaptada por un equipo comprometido con la producción artística y espiritual, según destaca la organización.

Con el paso de los años, la obra se ha convertido en una de las actividades más representativas de la Semana Santa, con más de 350 mil espectadores que han presenciado esta puesta en escena. En el 2026, la producción celebra 32 años de presentaciones.

Como parte de esta tradición, “La Vía Dolorosa” se presentará nuevamente previo a la Semana Santa. La puesta en escena reúne a más de 350 voluntarios, organizados en más de 25 comisiones, quienes dan vida a una producción que invita a reflexionar, creer y reencontrarse con el mensaje de Jesús.

Fechas:

27, 28 y 29 de marzo del 2026

Hora:

Viernes 27 y sábado 28: 19 horas

Domingo 29: 10 y 19 horas

Dato:

Las funciones iniciarán puntuales.

Lugar:

La Fráter, Ciudad San Cristóbal, Mixco.

Precio:

Entrada gratuita (hasta completar aforo).

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

