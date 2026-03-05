“Memorias de los Cucuruchos”: exposición retrata la fe y tradición de los devotos cargadores en Guatemala

En un ambiente solemne, marcado por el aroma del corozo y las decoraciones propias de la Cuaresma y la Semana Santa, fotógrafos y autoridades municipales de la Ciudad de Guatemala inauguraron la exposición “Memorias de los Cucuruchos”, un punto de encuentro entre la fe, la tradición y la memoria colectiva.

La muestra se presenta en el marco de la conmemoración de los 250 años del traslado de la Ciudad de Guatemala y reúne una colección de imágenes que retratan la Semana Santa guatemalteca, así como la profunda devoción de los cargadores que, generación tras generación, han mantenido viva esta tradición.

La exposición está compuesta por 90 fotografías que reflejan cómo la fe, el arte y la cultura convergen durante la Cuaresma y la Semana Santa en la Ciudad de Guatemala, y rinden homenaje a los cucuruchos y a su papel en las manifestaciones religiosas del país.

Según el Centro Histórico, la galería reúne fotografías de gran formato —de carácter artístico, periodístico y documental— que muestran cómo se vive este tiempo litúrgico a través de cinco miradas fotográficas capaces de capturar la mística y el simbolismo de estas celebraciones.

Cada imagen retrata la devoción popular y el espíritu del Centro Histórico, destaca la Municipalidad de Guatemala, que invita a los visitantes a reencontrarse con las raíces de los capitalinos y a celebrar una tradición que ha acompañado a la Nueva Guatemala de la Asunción durante dos siglos y medio.

Fecha

Abierta al público hasta el 27 de abril del 2026

Horario

De martes a domingo, de 9 a 16 horas

Lugar

Portal de la Sexta, 6a. avenida entre 6a. y 8a. calles, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entrada

Ingreso libre

Fotografías de gran formato muestran la devoción de los cucuruchos y la riqueza cultural de las procesiones en el Centro Histórico (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Memorias de los Cucuruchos” invita a redescubrir la devoción y el simbolismo de la Cuaresma a través de cinco miradas fotográficas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)