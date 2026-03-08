Video | Cámaras multarán a conductores que bloqueen intersecciones: 6 puntos para entender el sistema “Bahías antibloqueo” de Emetra

Aunque para muchos conductores no bloquear una intersección podría parecer una cuestión básica de sentido común y consideración hacia los demás, en la práctica se trata de una de las conductas que más problemas genera en el tránsito de la ciudad.

Una guatemalteca relató a Prensa Libre una experiencia reciente en la 1 calle y 2 avenida de la zona 10, por la Guardia de Honor, donde intentaba avanzar pero permaneció detenida durante cuatro cambios de semáforo porque los vehículos que circulaban por la 1 calle bloqueaban la intersección. Según contó, la situación resultó sumamente frustrante, ya que no podía avanzar pese a que el semáforo estaba en verde y le permitía seguir avanzando.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), esta situación se repite con frecuencia y es uno de los principales motivos de reclamos ciudadanos relacionados con la movilidad.

“La mayor cantidad de quejas por problemas de tránsito es la invasión a los cruceros”, afirmó Montejo.

Ante este escenario, la Municipalidad de Guatemala impulsa el proyecto Bahías antibloqueo, una estrategia que busca evitar que los conductores queden detenidos en medio de las intersecciones y afecten la circulación de otras vías, mediante señalización especial, monitoreo con cámaras y sanciones para quienes incumplan la norma.

El proyecto tiene varios objetivos:

Reducir congestionamientos en intersecciones.

Disminuir los tiempos de espera en semáforos.

Mejorar la movilidad en la ciudad.

Promover una cultura de respeto vial.

1. Qué son las bahías antibloqueo

Las bahías antibloqueo son áreas marcadas antes de una intersección que indican hasta dónde puede avanzar un vehículo.

Estas zonas están señalizadas con:

Una “X” amarilla sobre el asfalto

Pintura cebreada antes del paso peatonal

Un espacio del tamaño aproximado de un vehículo

El objetivo es evitar que los conductores queden detenidos en medio del cruce cuando el tráfico del otro lado está detenido.

En la imagen de la izquierda se ejemplifica una calle sin bahía antibloqueo. En la fotografía de la derecha se observa la bahía antibloqueo ubicada antes del paso de cebra. (Foto, cortesía Emetra)

2. Qué debe hacer el conductor al llegar al cruce

El funcionamiento del sistema depende de una regla básica: Solo avanzar si hay espacio al otro lado de la intersección.

Paso a paso:

El conductor se acerca al cruce.

Observa si la vía siguiente tiene espacio disponible.

Si hay espacio libre, puede avanzar aunque el semáforo esté en verde o amarillo.

Si el espacio está lleno, debe detenerse antes del área marcada.

Esto evita que el vehículo quede atrapado en medio del cruce cuando el semáforo cambie.

Las bahías antibloqueo se ubican antes y después de una intersección. El conductor solo podrá avanzar hacia la siguiente calle o avenida si el espacio dentro de la bahía está libre; de lo contrario, deberá esperar. Video cortesía Emetra.

3. Qué ocurre cuando un conductor invade la zona

Si un conductor avanza sin tener espacio suficiente y se detiene dentro de la bahía antibloqueo:

Bloquea la circulación de la vía transversal.

Afecta el paso de otros vehículos.

Puede obstaculizar también el paso de peatones.

En una segunda fotografía compartida con Prensa Libre, la ciudadana muestra que continúa detenida en el mismo punto sin poder avanzar, debido a conductores que bloquean la intersección. Según Emetra, esta práctica es una de las que más quejas genera entre los usuarios de la vía. (Foto, Prensa Libre: cortesía).

Según autoridades de tránsito, esta conducta es una de las principales causas de congestionamiento en intersecciones.

4. Cómo detectará el sistema la infracción

El proyecto incluye tecnología de monitoreo y cámaras que detectan placas en tiempo real.

El sistema funciona así:

Las cámaras registran el momento en que un vehículo invade la zona.

Detectan la placa del automóvil o motocicleta.

Capturan una imagen del vehículo.

La información se muestra en pantallas instaladas en el lugar.

Estas pantallas indicarán:

Si la bahía está disponible para avanzar.

La placa del vehículo que cometió la falta.

La imagen del automóvil involucrado.

El proyecto Bahías antibloqueo constará de un sistema que muestra en pantalla si existe espacio disponible para avanzar, identifica la placa del infractor y proyecta la imagen del vehículo que invade la intersección sin contar con vía libre. (Foto, Prensa Libre: cortesía Emetra)

5. Cuándo comenzarán las multas

El proyecto se desarrolla en dos etapas.

Fase educativa

Actualmente el sistema funciona sin multas.

Se utiliza para advertir a los conductores y recopilar datos.

El plan piloto opera en zona 4.

Fase sancionatoria

Cuando finalice la etapa educativa comenzarán las sanciones.

La multa será de Q300, según el Reglamento de Tránsito (artículos 121 y 182, inciso 13).

Esta sanción se aplicará a quienes bloqueen intersecciones al invadir el área señalizada sin espacio para avanzar.

Según Amílcar Montejo, la tecnología busca generar un efecto disuasivo, ya que el conductor puede ver la infracción en el momento en que ocurre. (Foto, Prensa Libre: cortesía Emetra)

6. Dónde se instalarán las primeras bahías

Las primeras zonas de resguardo se habilitarán en intersecciones ubicadas en:

Zona 2: un cruce

Zona 4: dos cruces

Zona 5: un cruce

Zona 9: tres cruces

Zona 10: cinco cruces

Zona 13: un cruce

Funcionamiento del plan municipal que busca evitar que los conductores obstruyan las intersecciones. (video cortesía: Emetra)

Estos puntos fueron priorizados por su alto flujo vehicular y frecuentes reportes de bloqueos.

Además, se prevé que para 2026 el sistema alcance cerca de 30 intersecciones intervenidas.