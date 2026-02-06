Guía del impuesto de circulación 2026 en Guatemala: pago e impresión de calcomanía

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al 29 de enero de 2026 ya habían pagado el impuesto 482 mil 618 vehículos, entre motocicletas, vehículos particulares y comerciales, de un parque vehicular que supera los 6 millones en Guatemala.

Las estadísticas de la SAT indican que enero, junio y julio concentran los mayores niveles de pago de este tributo.

La entidad recuerda que quienes pagaron el impuesto 2025 mantienen vigente la tarjeta y calcomanía de circulación hasta el 31 de julio de 2026.

Cómo pagar el impuesto de circulación de vehículos 2026

Antes de efectuar el pago, el contribuyente debe generar el formulario SAT-4091, que valida la información del vehículo.

Este trámite puede realizarse ahora desde la Agencia Virtual de la SAT o en Declaraguate.

Formulario SAT-4091 desde Agencia Virtual de la SAT

La principal ventaja es que no se requiere ingresar NIT ni número de placa, ya que el sistema identifica automáticamente los datos del usuario.

Pasos:

Iniciar sesión en la Agencia Virtual.

Seleccionar Servicios Tributarios.

Clic en Declaraguate.

Clic en generar formulario y completar el proceso.

Declaraguate, formulario SAT 4091

Ingresar a Declaraguate.

En la sección Vehículos, seleccionar el formulario SAT-4091 – ISCV.

Completar el captcha de seguridad.

Ingresar tipo de placa, número de placa y NIT del propietario.

Presionar Buscar y validar.

Congelar la información e imprimir la boleta SAT-2000, con la que se realiza el pago.

Formas de pago del impuesto de circulación 2026

En la actualidad, la SAT ofrece cuatro modalidades de pago para facilitar el cumplimiento del tributo:

Pago en agencias bancarias

Presentar la boleta SAT-2000.

Realizar el pago correspondiente.

Pago por banca virtual

Ingresar a la banca en línea del banco.

Seleccionar Declaraguate.

Elegir la cuenta o tarjeta a debitar.

Ingresar el número de formulario SAT-4091 y confirmar el pago.

Pago con tarjeta de crédito o débito

Acceder al portal de la SAT.

Ingresar a Servicios Tributarios / Neoservicios.

Registrarse y asociar la tarjeta, si es necesario.

Seleccionar Pago de impuestos e ingresar los datos del formulario SAT-4091.

Pago en cajeros 5B (Banrural y CHN)

Disponible únicamente para tarjetahabientes de Banrural y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN):

Seleccionar Pago de servicios, impuestos y donaciones. Elegir Pagos varios. Seleccionar Servicios SAT. Opción Pago formulario SAT-2000 / SAT-Declaraguate. Ingresar el número de SAT-4091 y finalizar.

Cómo imprimir la calcomanía electrónica de circulación

Una vez realizado el pago, el sistema permite descargar la calcomanía electrónica. Esto únicamente puede gestionarse el portal de la SAT, sección Consulta de Vehículos.

Pasos:

Ingresar a la página web de la SAT en la opción Impresión de calcomanía.

Introducir número de placa y NIT.

Hacer clic en Consultar.

Si el pago está registrado, aparecerá el monto en Q0.00 y la opción de descargar el archivo en PDF.

Desde febrero de 2025, tras las reformas a la Ley de Tránsito, ya no es obligatorio imprimir ni colocar la calcomanía en el parabrisas o la placa. Su presentación digital o impresa es válida ante las autoridades.

La recomendación es guardar el archivo en el celular y tomar precauciones si se almacena en la nube, ya que sin conexión a internet no podrá mostrarse durante un retén.