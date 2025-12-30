Guatemala supera los 6.3 millones de vehículos en 2025: así se duplicó el parque vehicular en una década

El parque vehicular guatemalteco cierra el 2025 con 6 millones 329 mil 105 vehículos registrados, lo que representa un incremento del 8.81% en comparación con 2024, según datos oficiales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El crecimiento se concentró en los vehículos de uso particular, las motocicletas y el segmento comercial.

Por otro lado, los automóviles particulares aumentaron 6.09%, al pasar de 2 millones 618 mil 481 a 2 millones 777 mil 956 unidades. En tanto, las motocicletas registraron el mayor aumento, con 366 mil 601 nuevas unidades, equivalente a un 13.20% más. Por su parte, los vehículos comerciales crecieron 8.40%, hasta alcanzar 406 mil 850 registros.

Más de 274 mil vehículos incorporados en medio año

De acuerdo con el Boletín Estadístico de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), al mes de mayo de 2025 el parque vehicular se situaba en 6 millones 053 mil 356 unidades.

Esto implica que en aproximadamente seis meses se incorporaron 274 mil 749 vehículos adicionales, reflejo de una expansión acelerada durante el segundo semestre del año.

Crecimiento del parque vehicular en Guatemala

Uso Año 2024 Año 2025* Crecimiento Variación (%) Particular 2,618,481 2,777,956 159,475 6.09% Motocicleta 2,777,698 3,144,299 366,601 13.20% Comercial 375,329 406,850 31,521 8.40% Total 5,771,508 6,329,105 557,597 8.81% *Datos al 15 de diciembre de 2025, según registros de la SAT. (Elaboración propia con datos de SAT)

Cómo ha crecido el parque vehicular en la última década

El crecimiento del parque vehicular en Guatemala muestra una tendencia sostenida, pero con una aceleración marcada en los años recientes. En 2015, según reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE) el país registraba alrededor de 2.9 millones de vehículos. Para 2019, la cifra aumentó a 3.7 millones, lo que representa un incremento de 800 mil unidades en cuatro años.

En 2023, el parque vehicular ya alcanzaba los 5.26 millones, es decir, 1.56 millones de vehículos más que en 2019. Posteriormente, en 2024, el total se elevó a 5.77 millones, y para 2025 superó los 6.3 millones de unidades.

Esto significa que entre 2023 y 2025 se incorporaron más de 1 millón de vehículos en apenas dos años, una cifra cercana a la que tomó cuatro años sumar entre 2019 y 2023, lo que confirma que el crecimiento del parque vehicular se ha acelerado en el corto plazo, impulsado principalmente por el aumento de motocicletas y vehículos de uso particular.

Aumento del parque vehicular en Guatemala entre 2015–2025

Año Vehículos registrados 2015 2,900,000 2025 6,329,105 Aumento del parque vehicular en Guatemala entre 2015–2025. (Elaboración propia con datos de la SAT e INE)

En una década, el parque vehicular en Guatemala creció 3 millones 429 mil 105 vehículos, es decir, más del doble respecto a 2015.

Motocicletas lideran el crecimiento

En 2023, las motocicletas representaban el 46.77% del parque vehicular, seguidas por automóviles (16.75%) y pick-ups y camionetas SUV (28.33%). En contraste, solo el 2.3% correspondía a buses y microbuses, evidenciando una baja participación del transporte público masivo.

Registros de la SAT indican que el número de motocicletas se multiplicó por 3.8 entre 2010 y 2022, tendencia que, según las autoridades, continuará en los próximos años.

Inscripción de vehículos nuevos bajo el proceso digital

Como parte de la modernización institucional, la SAT implementó desde agosto de 2025 el Registro Fiscal de Vehículos (RFV) Digital, que redujo el proceso de inscripción de vehículos nuevos de 13 pasos y hasta 30 días a cinco pasos en línea, con una gestión que toma alrededor de cinco minutos.

Entre agosto y el 15 de diciembre de 2025, se inscribieron 82 mil 942 vehículos nuevos mediante el RFV Digital, principalmente motocicletas (70 mil565), seguidas por vehículos particulares (10 mil 086) y comerciales (2 mil 291).