Tránsito en la capital no cede pese al cierre escolar y se proyecta un 2026 aún más caótico

Pese a la salida de estudiantes de escuelas y universidades, el tránsito en la Ciudad de Guatemala no ha mostrado reducción en diciembre. Por el contrario, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) advierte que la situación podría empeorar de forma considerable en el 2026.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que, en años anteriores, el cierre del ciclo escolar ayudaba a aliviar la movilidad, pero este año no ha sido así. La capital continúa siendo un punto de alta concentración comercial y recreativa, con 70 centros comerciales —cuatro de ellos entre los más grandes de Centroamérica—, 23 mercados y espacios de entretenimiento como el Zoológico La Aurora o el Campo Marte.

Además, la proliferación de convivios, posadas, bazares navideños y eventos en la vía pública ha elevado la carga vehicular. Solo para el fin de semana del 6 al 8 de diciembre se esperan fuertes complicaciones debido a actividades masivas, entre ellas el desfile de los bomberos voluntarios.

El parque vehicular sigue creciendo. Según Montejo, las facilidades de financiamiento —con cuotas a siete y hasta ocho años— han facilitado la adquisición de automóviles, lo que eleva el número de desplazamientos diarios a entre 6 y 8 millones.

A ello se suman los accidentes de tránsito, que también han aumentado: si en noviembre se reportaban 30 colisiones diarias, en diciembre ya se contabilizan unas 40, con proyecciones de hasta 50, lo que representa entre 150 y 200 obstáculos viales cada jornada.

Frente a este panorama, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha desplegado 850 agentes y 4,000 dispositivos de señalización. Se suspendieron permisos y vacaciones del personal operativo, y se contempla la contratación temporal de refuerzos.

Montejo subraya que, si no se adoptan medidas estructurales y coordinadas a nivel nacional —incluyendo normativas comunes para transporte pesado entre municipios—, el tránsito en el 2026 será aún más complicado que el actual. Advirtió que enero y febrero también mostrarán una tendencia creciente en la saturación vehicular.

