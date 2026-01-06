Impuesto de circulación Guatemala 2026: Tabla de valores, formas de pago y fecha límite

El Impuesto sobre Circulación de Vehículos es una obligación anual para todos los propietarios de vehículos en Guatemala, ya sean particulares, comerciales, motocicletas, marítimos o aéreos.

Según el artículo 29, literal a) del Decreto 70-94, el plazo oficial para pagar el impuesto de circulación es del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Después de esa fecha se generan multas y recargos.

¿Cómo saber cuánto se debe pagar del impuesto de circulación en el 2026?

Cada año, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publica la Tabla de Valores Imponibles, base para calcular el impuesto de circulación 2026 en Guatemala.

Los porcentajes varían según el modelo del vehículo:

2% para modelos más recientes

0.2% para modelos más antiguos

Cuando un vehículo no aparece en la tabla, el impuesto se calcula con base en el rubro inmediato inferior más similar, considerando marca, línea, cilindraje, tipo de combustible y valor de mercado.

Si la marca y línea sí aparecen, pero algunas características no coinciden, se aplica el rubro más bajo dentro de esa misma marca y línea.

Además, para el pago del ISCV, la ley establece una reducción del 50% sobre el monto determinado, según el Artículo 5 del Decreto 1-2013.

Cálculo manual del impuesto de circulación

Para quienes prefieran hacer el cálculo manual:

Consultar la Tabla de Valores Imponibles del año fiscal vigente en el portal de la SAT. Ubicar el vehículo según marca, línea, modelo y año de fabricación. Aplicar la reducción del 50%. Ejemplo: si el impuesto es Q1 mil, el monto final a pagar será Q500.

Consulta en línea en el portal de la SAT

La forma más sencilla es consultar directamente en línea, ya que el sistema aplica automáticamente los descuentos.

Pasos:

Ingresar al Portal SAT → Consulta de Vehículos

Completar el captcha de seguridad

Ingresar placa y NIT del propietario

El sistema muestra: estado del vehículo, valor del impuesto, multas, monto total y calcomanía electrónica.

Cómo pagar el impuesto de circulación 2026

Antes de realizar el pago del impuesto de circulación 2026, el contribuyente debe completar el formulario SAT-4091, mediante el cual se validan y confirman los datos del vehículo.

Para este proceso es indispensable contar con el número de placa y el NIT del propietario.

El trámite se inicia en el portal Declaraguate, siguiendo estos pasos:

En la sección Vehículos, ubicar el formulario SAT-4091 – Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) para vehículos terrestres.

Completar el captcha de seguridad.

Seleccionar el tipo de placa e ingresar el número de placa y el NIT del propietario.

Presionar el botón Buscar y validar.

El sistema mostrará el monto del impuesto a pagar. Posteriormente, se debe congelar la información e imprimir la boleta SAT-2000, documento con el que se efectúa el pago del ISCV.

Formas de pago del impuesto de circulación

Actualmente, la SAT pone a disposición del contribuyente cuatro formas de pago para facilitar el cumplimiento del pago del impuesto de circulación 2026.

Estas formas de pago, que incluyen banca en línea, agencias bancarias, tarjetas de débito o crédito y cajeros automáticos.

Pago en agencias bancarias

El contribuyente puede acudir a cualquier agencia bancaria autorizada, donde deberá:

Presentar la boleta SAT-2000

Realizar el pago del impuesto de circulación

Pago por banca virtual

Otra opción es efectuar el pago desde la banca virtual del banco de preferencia:

Ingresar a la banca virtual y seleccionar la opción Declaraguate.

Elegir la cuenta a debitar (monetaria, de ahorro o tarjeta de crédito).

Ingresar el número de formulario SAT-4091.

Validar la información y transmitir el pago.

Pago con tarjeta de crédito o débito

La SAT también permite el pago con tarjeta de débito o crédito a través de Neoservicios:

Ingresar al portal de la SAT y seleccionar Servicios Tributarios. Seleccionar Neoservicios e iniciar sesión. Si no tiene cuenta, registrarse y asociar una tarjeta. Seleccionar Pago de impuestos e ingresar el número de formulario SAT-4091. Validar la información, confirmar el monto y realizar el pago del ISCV.

Pago en cajeros 5B (Banrural y CHN)

Este método aplica únicamente para usuarios de Banrural y CHN:

En el cajero, seleccionar Pago de servicios, impuestos y donaciones.

Elegir Pagos varios.

Seleccionar Servicios SAT.

Opción Pago formulario SAT-2000 / SAT-Declaraguate.

Ingresar el número de formulario SAT-4091 y finalizar el pago.

¿Cuál es el monto mínimo del impuesto de circulación?

La ley establece montos mínimos, incluso después del descuento del 50%:

Vehículos particulares: mínimo Q220 (con descuento, Q150)

Motocicletas: mínimo Q150 (con descuento, Q75)

Tarifas especiales del impuesto de circulación 2026

Algunos vehículos pagan tarifas fijas, independientemente del modelo:

Camiones, autobuses, transporte de valores, tractores y cabezas tractoras: Q560

Buses, microbuses (10 a 30 pasajeros), camionetas y semirremolques de un eje: Q400

Camionetas de reparto, ambulancias, carros fúnebres y vehículos de alquiler: Q300