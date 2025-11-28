SAT publica la tabla de valores del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para el 2026

Economía

SAT publica la tabla de valores del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para el 2026

La SAT publicó la tabla de valores imponibles para calcular, en el 2026, el Impuesto sobre Circulación de Vehículos.

y

|

time-clock

Los propietarios de vehículos tienen que pagar el Impuesto sobre Circulación de Vehículos. (Foto Prensa Libre: : EFE/ Miguel Gutiérrez).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó este viernes 28 de noviembre, en el Diario de Centro América, el Acuerdo 18-2025.


En dicho acuerdo aprueba la tabla de valores imponibles del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) terrestres que regirá del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026.

La SAT explica que, en el caso de los vehículos terrestres que no aparezcan incluidos en la tabla de valores, el impuesto se determinará de otra forma.

El Impuesto sobre Circulación de Vehículos es una obligación anual para todos los propietarios de vehículos en Guatemala.

EN ESTE MOMENTO

Black Friday: por qué el Viernes Negro se llama así y otras 4 curiosidades sobre el famoso día de compras

Right
Personal del CIV trabaja en el puente 4 del viaducto en construcción sobre la calzada Roosevelt, donde se realizan cierres parciales nocturnos. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @CIV_Guatemala)

¿Por qué el Congreso aprobó menos fondos al CIV para 2026?

Right


Este tributo permite al Estado financiar proyectos de infraestructura vial y diversos programas de desarrollo.

El plazo regular para efectuar este pago vence el 31 de julio de cada año, aunque en algunas ocasiones ha sido prorrogado.

Cuando la marca, línea y demás características del vehículo no aparezcan en la tabla de valores imponibles, se aplicará el impuesto correspondiente al rubro inmediato más bajo del vehículo que presente mayor grado de similitud en marca, línea, centímetros cúbicos, watts o kilowatts, cilindros, puertas, combustible u otras características como tipo y valor de mercado.

Para leer más: Impuesto de Circulación en Guatemala: Qué sucede si no se paga a tiempo

Cuando la marca y línea aparezcan en la tabla de valores imponibles, pero las demás características no coincidan, se aplicará el impuesto que corresponda al rubro inmediato más bajo dentro de esa misma marca y línea.

LECTURAS RELACIONADAS

Los motoristas son los más imprudentes en el tránsito

Las razones por las que conductores de vehículos irrespetan la ley de tránsito

chevron-right
La Solvencia Fiscal se solicita mediante el formulario SAT-8421 en Declaraguate, tiene un costo de Q30 y se entrega generalmente en tres días hábiles tras el pago. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Solvencia Fiscal SAT: Cómo pagarla, qué requisitos pide y en qué casos se solicita

chevron-right


Según la SAT, si solo la marca aparece en la tabla, pero las demás características no coinciden, se aplicará el valor que presente mayor grado de similitud en centímetros cúbicos, watts o kilowatts, cilindros, puertas o combustible, que corresponda al rubro inmediato más bajo dentro de esa marca.

La SAT también publicó este 28 de noviembre la Tabla de Valores Imponibles del Impuesto del Valor Agregado para la Importación de vehículos terrestres usados para el 2026. Además, la Tabla de Valores Imponibles del Impuesto Específico a la primera matrícula para vehículos terrestres usados.

Tablas de valores imponibles

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

Lee más artículos de Urias Gamarro

ARCHIVADO EN:

Economía en Guatemala Impuesto de circulación Impuesto sobre circulación de vehículos SAT SAT Guatemala Superintendencia de Administración Tributaria 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS