SAT publica la tabla de valores del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para el 2026

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó este viernes 28 de noviembre, en el Diario de Centro América, el Acuerdo 18-2025.



En dicho acuerdo aprueba la tabla de valores imponibles del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) terrestres que regirá del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026.



La SAT explica que, en el caso de los vehículos terrestres que no aparezcan incluidos en la tabla de valores, el impuesto se determinará de otra forma.



El Impuesto sobre Circulación de Vehículos es una obligación anual para todos los propietarios de vehículos en Guatemala.





Este tributo permite al Estado financiar proyectos de infraestructura vial y diversos programas de desarrollo.



El plazo regular para efectuar este pago vence el 31 de julio de cada año, aunque en algunas ocasiones ha sido prorrogado.



Cuando la marca, línea y demás características del vehículo no aparezcan en la tabla de valores imponibles, se aplicará el impuesto correspondiente al rubro inmediato más bajo del vehículo que presente mayor grado de similitud en marca, línea, centímetros cúbicos, watts o kilowatts, cilindros, puertas, combustible u otras características como tipo y valor de mercado.

Cuando la marca y línea aparezcan en la tabla de valores imponibles, pero las demás características no coincidan, se aplicará el impuesto que corresponda al rubro inmediato más bajo dentro de esa misma marca y línea.





Según la SAT, si solo la marca aparece en la tabla, pero las demás características no coinciden, se aplicará el valor que presente mayor grado de similitud en centímetros cúbicos, watts o kilowatts, cilindros, puertas o combustible, que corresponda al rubro inmediato más bajo dentro de esa marca.

La SAT también publicó este 28 de noviembre la Tabla de Valores Imponibles del Impuesto del Valor Agregado para la Importación de vehículos terrestres usados para el 2026. Además, la Tabla de Valores Imponibles del Impuesto Específico a la primera matrícula para vehículos terrestres usados.

Tablas de valores imponibles