¿Cuándo se paga el Bono 14 en Guatemala 2026?

El Bono 14 en Guatemala es una de las prestaciones laborales más esperadas por miles de trabajadores cada año. Este beneficio, regulado por el Decreto 42-92 del Congreso de la República desde 1992, consiste en el pago de un salario adicional anual obligatorio para empleados del sector público y privado.



La prestación forma parte de los derechos laborales irrenunciables garantizados por la Constitución Política de la República, junto con el aguinaldo, las vacaciones pagadas y la indemnización por despido injustificado.

Bono 14 en Guatemala, cuándo se paga

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el Bono 14 debe pagarse durante la primera quincena de julio, es decir, entre el 1 y el 15 de julio de 2026.

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El día exacto puede variar según la modalidad de pago de cada empresa. En compañías que pagan de forma quincenal, el depósito suele realizarse en una fecha intermedia entre ambas quincenas. Mientras tanto, en empresas con pagos mensuales, lo habitual es que el dinero se entregue el 15 de julio.

La ley establece que esta bonificación es obligatoria e irrenunciable, por lo que todos los empleadores deben cumplir con el pago dentro del plazo establecido.

¿Cómo calcular el Bono 14?

El cálculo del Bono 14 en Guatemala se realiza tomando como base el promedio de salarios ordinarios devengados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio de 2026.

La fórmula general consiste en sumar los salarios ordinarios recibidos durante ese período, dividirlos entre 365 y multiplicarlos por los días laborados.

Esto significa que si el trabajador recibió aumentos o cambios salariales durante el último año, el monto del Bono 14 no necesariamente será igual a su salario actual, sino al promedio de lo percibido en ese período.

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¿Cómo calcular el Bono 14 manualmente?

Si el trabajador mantuvo el mismo salario base desde julio de 2025 y continúa en la misma empresa, el pago del Bono 14 normalmente será equivalente a un salario mensual completo.

Sin embargo, si recibió aumentos salariales, deberá realizar un promedio de todos los salarios percibidos desde julio de 2025 hasta junio de 2026.

En casos donde el empleado cambió de trabajo, la empresa actual únicamente deberá pagar la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado desde la fecha de contratación hasta el 30 de junio de 2026.

Ejemplos prácticos de cálculo del Bono 14 en Guatemala 2026

A continuación, tres ejemplos prácticos para entender cómo se calcula el Bono 14 tomando como referencia un salario base de Q4 mil.

Escenario Salario devengado Tiempo laborado Cálculo Bono 14 a recibir 2026 Trabajador con el mismo salario durante el periodo a calcular Q4 mil mensuales del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 365 días Q48 mil ÷ 365 × 365 = Q48 mil ÷ 12 Q4 mil Trabajador con aumento salarial Q3 mil 500 de julio a diciembre y Q4 mil de enero a junio 365 días (Q21 mil + Q24 mil) = Q45 mil ÷ 365 × 365 = Q45 mil ÷ 12 Q3 mil 750 Trabajador que empezó a laboral en marzo 2026 Q4 mil mensuales desde marzo de 2026 122 días aprox. Q16 mil ÷ 365 × 122 = proporcional trabajado Q1 mil 339.48 Ejemplos prácticos del cálculo del Bono 14 en Guatemala según el salario devengado y el tiempo laborado entre julio de 2025 y junio de 2026. Elaboración propia.

Herramienta en línea del Mintrab

Desde 2024, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) habilitó una herramienta digital para calcular el monto aproximado del Bono 14.

No obstante, autoridades del ministerio indicaron que actualmente, a la fecha de publicada esta nota, la plataforma permanece temporalmente inhabilitada mientras realizan mejoras, aunque esperan que vuelva a estar disponible en los próximos días.

¿Qué pagos no se incluyen en el cálculo?

La legislación establece que ciertos ingresos adicionales no forman parte del cálculo del Bono 14. Entre ellos están:

Horas extras

Aguinaldo

Bonificación incentivo de Q250

Comisiones

Bonos de productividad

Otros beneficios económicos que no formen parte del salario ordinario

¿Quiénes tienen derecho al Bono 14?

Todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a recibir esta prestación, incluso si no ha cumplido un año completo de labores.

En esos casos, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo trabajado desde la fecha de ingreso hasta el 30 de junio de 2026.

Además, si la relación laboral termina antes de julio, el empleador deberá cancelar la parte proporcional del Bono 14 acumulada desde el 1 de julio del año anterior hasta la fecha de finalización del contrato.