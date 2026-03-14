Semana Santa en Antigua Guatemala 2026: conozca los recorridos y horarios de las procesiones y velaciones
En un encuentro entre tradición, cultura y fe, las procesiones recorrerán las calles de la ciudad colonial y representarán la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos son los recorridos programados.
Participar en cortejos procesionales es una tradición que se hereda de generación en generación en muchos casos. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)
Desde la ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, la Semana Santa se vive de forma única, derivado de sus hermosos paisajes naturales, su arquitectura colonial y la devoción que profesan sus vecinos y visitantes.
Como cada año, devotos católicos y turistas nacionales y extranjeros se preparan para ser testigos de la devoción que recorre las calles empedradas entre el sonar del Tzijolaj y las marchas fúnebres, sobre las alfombras de aserrín y en medio de las nubes de incienso, donde la fe y la tradición convergen.
Con velaciones y procesiones, la ciudad rememora la vida de Jesucristo, iniciando con la representación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, que se celebra el 29 de marzo. Con ello, los devotos se introducirán en la vivencia del triduo pascual.
La semana, marcada por la conmemoración del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, se extiende hasta el 5 de abril, con la llegada del Domingo de Resurrección. Para estar preparado, le compartimos la serie de recorridos programados para Antigua Guatemala durante este período.
Domingo de Ramos (29 de marzo)
Procesión de Las Palmas
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 5 horas
- Finaliza: 6 horas
Procesión de Palmas
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 8 horas
Procesión de Palmas
- Lugar: Tanque de la Unión hacia San José Catedral
- Inicio: 5 horas
- Finaliza: 6 horas
Procesión Jesús de la Flagelación
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 7.30 horas
- Finaliza: 14 horas
Procesión Jesús Nazareno “La Reseña”
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 5.30 horas
- Finaliza: 1.30 horas del día siguiente
Lunes Santo (30 de marzo)
Velación Jesús Nazareno
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 6 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Nazareno
- Lugar: Aldea San Mateo Milpas Altas
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 23 horas
Procesión Jesús del Santo Viacrucis
- Lugar: Aldea Santa Inés del Monte Pulciano
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 23 horas
Martes Santo (31 de marzo)
Velación Jesús Nazareno del Perdón
- Lugar: Templo de San Francisco El Grande
- Inicio: 6 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Sepultado
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Sepultado
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 22 horas
Procesión Jesús Nazareno del Silencio
- Lugar: Ermita El Calvario
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 24 horas
Procesión Jesús de la Esperanza
- Lugar: Ermita de Santa Lucía
- Inicio: 17 horas
- Finaliza: 23 horas
Miércoles Santo (1 de abril)
Velación Jesús Sepultado
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 24 horas
Procesión Jesús Nazareno “El Peregrino”
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 14 horas
- Finaliza: 20 horas
Procesión Jesús Nazareno
- Lugar: Aldea San Mateo Milpas Altas
- Inicio: 16 horas
- Finaliza: 0.30 horas del día siguiente
Procesión Jesús Nazareno del Milagro
- Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
- Inicio: 13.45 horas
- Finaliza: 4 horas del día siguiente
Jueves Santo (2 de abril)
Procesión Jesús Nazareno de la Humildad
- Lugar: Aldea San Cristóbal El Bajo
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 21.30 horas
Procesión Jesús Nazareno del Perdón
- Lugar: Templo de San Francisco El Grande
- Inicio: 21 horas
- Finaliza: 23.30 horas
Exposición de Sagrarios
- Lugar: En todas las iglesias
- Inicio: 18 horas
- Finaliza: 24 horas
Acto de Lectura de Sentencia
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 22 horas
- Finaliza: 1.30 horas del día siguiente
Viernes Santo (3 de abril)
Procesión Jesús Nazareno “La Penitencia”
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 2.30 horas
- Finaliza: 14.30 horas
Procesión Jesús de la Flagelación
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 12 horas
Procesión Jesús Sepultado
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 17 horas
- Finaliza: 23 horas
Procesión Jesús Sepultado
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 21 horas
Procesión Jesús Sepultado
- Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 7.15 horas
Procesión Jesús Sepultado
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 5 horas del día siguiente
Sábado de Gloria (4 de abril)
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 17 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: Aldea San Juan del Obispo
- Inicio: 16 horas
- Finaliza: 21 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
- Inicio: 2 horas
- Finaliza: 22 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 3 horas
- Finaliza: 17.30 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 4 horas
- Finaliza: 13.30 horas
Domingo de Resurrección (5 de abril)
Jesús Resucitado
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 7.30 horas
- Finaliza: 9.30 horas
Jesús Resucitado
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 9 horas
- Finaliza: 12 horas
Jesús Resucitado
- Lugar: Iglesia San Pedro (Obras Sociales)
- Inicio: 13 horas
- Finaliza: 17.30 horas