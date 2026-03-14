Semana Santa en Antigua Guatemala 2026: conozca los recorridos y horarios de las procesiones y velaciones

En un encuentro entre tradición, cultura y fe, las procesiones recorrerán las calles de la ciudad colonial y representarán la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos son los recorridos programados.

Jesús Sepultado y Virgen de la Soledad de San José Catedral de Antigua Guatemala.

Participar en cortejos procesionales es una tradición que se hereda de generación en generación en muchos casos. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Desde la ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, la Semana Santa se vive de forma única, derivado de sus hermosos paisajes naturales, su arquitectura colonial y la devoción que profesan sus vecinos y visitantes.

Como cada año, devotos católicos y turistas nacionales y extranjeros se preparan para ser testigos de la devoción que recorre las calles empedradas entre el sonar del Tzijolaj y las marchas fúnebres, sobre las alfombras de aserrín y en medio de las nubes de incienso, donde la fe y la tradición convergen.

Con velaciones y procesiones, la ciudad rememora la vida de Jesucristo, iniciando con la representación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, que se celebra el 29 de marzo. Con ello, los devotos se introducirán en la vivencia del triduo pascual.

La semana, marcada por la conmemoración del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, se extiende hasta el 5 de abril, con la llegada del Domingo de Resurrección. Para estar preparado, le compartimos la serie de recorridos programados para Antigua Guatemala durante este período.

Domingo de Ramos (29 de marzo)

Procesión de Las Palmas

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 5 horas
  • Finaliza: 6 horas

Procesión de Palmas

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 8 horas

Procesión de Palmas

  • Lugar: Tanque de la Unión hacia San José Catedral
  • Inicio: 5 horas
  • Finaliza: 6 horas

Procesión Jesús de la Flagelación

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 7.30 horas
  • Finaliza: 14 horas

Procesión Jesús Nazareno “La Reseña”

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 5.30 horas
  • Finaliza: 1.30 horas del día siguiente

Lunes Santo (30 de marzo)

Velación Jesús Nazareno

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 6 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Nazareno

  • Lugar: Aldea San Mateo Milpas Altas
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Procesión Jesús del Santo Viacrucis

  • Lugar: Aldea Santa Inés del Monte Pulciano
  • Inicio: 15 horas
  • Finaliza: 23 horas

Martes Santo (31 de marzo)

Velación Jesús Nazareno del Perdón

  • Lugar: Templo de San Francisco El Grande
  • Inicio: 6 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 22 horas

Procesión Jesús Nazareno del Silencio

  • Lugar: Ermita El Calvario
  • Inicio: 15 horas
  • Finaliza: 24 horas

Procesión Jesús de la Esperanza

  • Lugar: Ermita de Santa Lucía
  • Inicio: 17 horas
  • Finaliza: 23 horas

Miércoles Santo (1 de abril)

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 24 horas

Procesión Jesús Nazareno “El Peregrino”

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 14 horas
  • Finaliza: 20 horas

Procesión Jesús Nazareno

  • Lugar: Aldea San Mateo Milpas Altas
  • Inicio: 16 horas
  • Finaliza: 0.30 horas del día siguiente

Procesión Jesús Nazareno del Milagro

  • Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
  • Inicio: 13.45 horas
  • Finaliza: 4 horas del día siguiente

Jueves Santo (2 de abril)

Procesión Jesús Nazareno de la Humildad

  • Lugar: Aldea San Cristóbal El Bajo
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 21.30 horas

Procesión Jesús Nazareno del Perdón

  • Lugar: Templo de San Francisco El Grande
  • Inicio: 21 horas
  • Finaliza: 23.30 horas

Exposición de Sagrarios

  • Lugar: En todas las iglesias
  • Inicio: 18 horas
  • Finaliza: 24 horas

Acto de Lectura de Sentencia

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 22 horas
  • Finaliza: 1.30 horas del día siguiente

Viernes Santo (3 de abril)

Procesión Jesús Nazareno “La Penitencia”

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 2.30 horas
  • Finaliza: 14.30 horas

Procesión Jesús de la Flagelación

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 12 horas

Procesión Jesús Sepultado

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 17 horas
  • Finaliza: 23 horas

Procesión Jesús Sepultado

  • Lugar: San José Catedral
  • Inicio: 15 horas
  • Finaliza: 21 horas

Procesión Jesús Sepultado

  • Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
  • Inicio: 15 horas
  • Finaliza: 7.15 horas

Procesión Jesús Sepultado

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 15 horas
  • Finaliza: 5 horas del día siguiente

Sábado de Gloria (4 de abril)

Procesión Virgen de Soledad

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 15 horas
  • Finaliza: 17 horas

Procesión Virgen de Soledad

  • Lugar: Aldea San Juan del Obispo
  • Inicio: 16 horas
  • Finaliza: 21 horas

Procesión Virgen de Soledad

  • Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
  • Inicio: 2 horas
  • Finaliza: 22 horas

Procesión Virgen de Soledad

  1. Lugar: San José Catedral
  2. Inicio: 3 horas
  3. Finaliza: 17.30 horas

Procesión Virgen de Soledad

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 4 horas
  • Finaliza: 13.30 horas

Domingo de Resurrección (5 de abril)

Jesús Resucitado

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 7.30 horas
  • Finaliza: 9.30 horas

Jesús Resucitado

  • Lugar: San José Catedral
  • Inicio: 9 horas
  • Finaliza: 12 horas

Jesús Resucitado

  • Lugar: Iglesia San Pedro (Obras Sociales)
  • Inicio: 13 horas
  • Finaliza: 17.30 horas

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

