¿Cuándo es Domingo de Ramos en el 2026?

Este día recuerda uno de los momentos finales de Jesús antes de su camino hacia la cruz. Es considerado la puerta de entrada a la celebración de la Semana Santa para los devotos católicos, pues conmemora el momento en que Jesucristo ingresó a Jerusalén.

Basado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13, este día recuerda cómo sus seguidores lo recibieron con ramas de palmera y clamaron a su llegada a Jerusalén.

Esta celebración, también conocida como Domingo de la Pasión, recibe ese nombre por el relato de la pasión de Jesús que se lee completo en las misas de diversas iglesias ese día. En el 2026, se celebrará el 29 de marzo.

Bajo el título “La entrada triunfal en Jerusalén”, la Biblia relata que grandes multitudes llegaron a ese lugar al saber que Jesús arribaría. Según el versículo 13, las personas “tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!”, en honor a su llegada.

La Carta de las fiestas pascuales del Vaticano de 1998 destaca que el Domingo de Ramos “abarca tanto el presagio del triunfo real de Cristo como el anuncio de su Pasión”, según recoge ACI Prensa.

Asimismo, portales como Misioneros Digitales señalan que este momento representa la proclamación y el reconocimiento de Jesús como Hijo único de Dios.

En esta celebración, destaca Catholic.net, el pueblo católico recuerda el gesto de Jesús que “ingresa como rey de paz y el Mesías que fue aclamado y después condenado para el cumplimiento de las profecías”.

Entre las ceremonias litúrgicas que se celebran este día se encuentran la bendición de la palma, las procesiones y las misas, en las que se reflexiona sobre la pasión de Jesucristo y se prepara a los fieles para el Triduo Pascual.

La procesión que se celebra en esta fecha data del siglo IV y tiene origen en Jerusalén

Fechas destacadas de la Semana Santa

Para el cristianismo, el Triduo Pascual es el período más significativo, ya que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Jueves Santo – 2 de abril

Se recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos, momento en el que, según las Sagradas Escrituras, anunció su muerte y resurrección. Durante esta jornada, la Iglesia celebra la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, por lo que muchos fieles acuden a los templos para participar en las celebraciones litúrgicas.

Viernes Santo – 3 de abril

Día dedicado a recordar la pasión y crucifixión de Jesucristo en el Calvario. Es una jornada de oración, recogimiento y penitencia, en la que los fieles practican el ayuno y la abstinencia de carne como signo de sacrificio.

Sábado Santo o Sábado de Gloria – 4 de abril

Durante la Vigilia Pascual, la comunidad católica celebra la bendición del agua y el encendido del cirio pascual, símbolo de la luz de Cristo y de su victoria sobre la muerte.

Domingo de Resurrección – 5 de abril

Se conmemora la resurrección de Jesucristo, según lo narrado en la Biblia. Esta fecha marca el triunfo de la vida sobre la muerte y el inicio de la proclamación del mensaje cristiano entre sus discípulos.