Procesión de San Bartolomé Becerra 2026: recorrido y detalles del anda procesional de Jesús Nazareno de la Caída y la Virgen de Dolores

Al sonar de las marchas fúnebres, en medio del incienso y sobre alfombras de aserrín, devotos cargadores llevarán en hombros la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores, del Templo de San Bartolomé Becerra, en Antigua Guatemala.

Representativa del quinto domingo de cuaresma, la procesión del Templo de San Bartolomé Becerra anuncia la cercanía de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El cortejo procesional se celebrará el 22 de marzo del 2026.

La procesión es uno de los cortejos más emblemáticos y concurridos de Antigua Guatemala, y atrae a turistas y devotos de todo el mundo. La imagen de Jesús Nazareno de la Caída data del siglo XVII y fue realizada por Pedro de Mendoza, conocido por ser el primer escultor barroco de Santiago de Guatemala.

La imagen presenta un rostro de sufrimiento que invita a los feligreses a la reflexión y a la fe. La procesión tiene su salida a las 3 horas desde el Templo de San Bartolomé Becerra. Su primer cortejo se efectuó el 23 de marzo de 1902, en horas de la tarde, según datos de la hemeroteca de Prensa Libre.

La devoción a Jesús Nazareno de la Caída se incrementó con los años, lo que llevó a incorporar nuevos escuadrones y ampliar su recorrido procesional. En la actualidad, es uno de los cortejos más multitudinarios de Antigua Guatemala y uno de los más destacados de la cuaresma guatemalteca.

Recorrido de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra

De acuerdo con datos proporcionados por la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída y la Santísima Virgen de Dolores, estos serán los puntos de referencia del recorrido procesional:

Salida: 3 horas

Calzada Santa Lucía: 7 horas

Tanque de la Unión: 10 horas

Escuela de Cristo: 12 horas

Parque Central: 16.30 horas

Iglesia La Merced: 20.30 horas

Cementerio General: 22 horas

Ingreso: 0.30 hora

Anda procesional de Jesús Nazareno de la Caída

Entre marchas fúnebres como Jesús de San Bartolo, Las tres caídas de Jesús y Rey del universo, además de las tradicionales alfombras de aserrín, Jesús Nazareno de la Caída recorrerá las calles de Antigua Guatemala sobre una nueva anda procesional.

La Hermandad explicó que el diseño del anda se inspira en el mensaje de que “la vida de Moisés es un discurso vivo de fe y liberación, testimonio de la mano de Dios en la historia de la humanidad”. Por ello, la composición entrelaza distintos momentos de la vida del personaje bíblico.

Entre las escenas representadas se encuentra el pasaje en el que la hija del faraón encuentra a Moisés a orillas del río Nilo, cuando era un niño indefenso, así como el momento en que Dios se le revela a través de la zarza ardiente en el desierto.

Basada en el libro del Éxodo, la alegoría del anda busca transmitir cómo la vida de Moisés estuvo guiada por la mano de Dios. También se representará el instante en que recibe las Tablas de la Ley en el monte Sinaí, símbolo del pacto entre Dios y su pueblo.

La narrativa culmina con la apertura del mar Rojo, episodio que simboliza la liberación del pueblo de Israel y la victoria de Dios al conducirlo hacia la libertad.

Anda procesional de la Santísima Virgen de Dolores

Inspirada en el Evangelio de Lucas, el anda procesional de la Santísima Virgen de Dolores trasladará a los fieles al taller de Nazaret, donde la Sagrada Familia se muestra unida en un ambiente de fe, trabajo y oración, según explicó la Hermandad.

La escena representa el crecimiento de Jesús en sabiduría junto a sus padres y destaca el papel de María en su formación, al transmitirle la fe y los valores que lo conducirían hasta la cruz.

Con esta alegoría, la Hermandad señala que María simboliza el vínculo que une a Dios con la humanidad a través de su hijo.

Asimismo, el trabajo en el taller de san José refleja cómo el esfuerzo cotidiano y la oración se convierten en una forma de servicio a Dios y a la familia.

La presencia de Jesús en medio del taller, rodeado de herramientas, también resalta que la evangelización no se limita a la predicación, sino que se manifiesta en los actos cotidianos realizados con dedicación y amor.

Procesión de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra, en Antigua Guatemala del 2025. (Foto Prensa Libre: cortesía de Marcela Molina)