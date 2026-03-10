Procesiones del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026 en la Ciudad de Guatemala: recorridos y horarios

Cada recorrido procesional refleja la devoción, fe y gratitud que distinguen al tiempo litúrgico de la Cuaresma guatemalteca, un espacio donde los devotos cargadores rememoran la vida de Jesucristo previo al tiempo de la pasión, muerte y resurrección.

Entre nubes de incienso y en completa devoción, cucuruchos y devotas cargadoras llevan en hombros la fe guatemalteca y la tradición. Por ello, durante este cuarto fin de semana se realizarán al menos 10 cortejos procesionales en el Centro Histórico.

Entre procesiones infantiles y tradicionales de esta semana cuaresmal, la Ciudad de Guatemala se llenará de color con el paso de Jesús Nazareno Justo Juez en su procesión infantil, así como de Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Santísima Virgen Madre del Redentor.

Un viacrucis penitencial abrirá la serie de celebraciones litúrgicas programadas para el cuarto fin de semana. Estos son los recorridos anunciados:

Cuarto Viernes de Cuaresma

Solemne Vía Crucis Penitencial

Por las calles del barrio La Parroquia —Herona—, cada cuarto viernes de Cuaresma recorre el Solemne Vía Crucis Penitencial del Beaterio de Belén, que rememora el antiguo recorrido de Martes Santo de Jesús de la Indulgencia.

Lugar: 9 avenida y 14 calle, zona 1

Salida: 18 horas

Entrada: 22 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Cuarto Sábado de Cuaresma

Procesión Infantil del Santuario del Señor San José

Iniciada en el 2016, la procesión infantil del Santuario del Señor San José recorre durante casi cuatro horas el Centro Histórico y lleva en hombros a Jesús Nazareno de los Milagros y la Santísima Virgen de Dolores.

Según datos de la Municipalidad de Guatemala, participan más de 1,500 niños y niñas, entre ellos un grupo que acompaña el cortejo vestido de romanos.

Lugar: 5 calle y 13 avenida, zona 1

Salida: 14 horas

Entrada: 18 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Procesión Infantil de la Rectoría San Miguel Capuchinas

Uno de los cortejos que engalanarán la cuarta semana de Cuaresma es la procesión infantil de las réplicas de Jesús Nazareno Justo Juez y Nuestra Señora de los Dolores, de la Rectoría San Miguel Capuchinas.

Lugar: 10 calle y 10 avenida, zona 1

Salida: 14 horas

Entrada: 16 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Procesión Jornada de la Reconciliación de la Rectoría Santa Teresa

“Jesús Nazareno del Rescate, con su tierna mirada y amor infinito, ha sostenido a su pueblo generación tras generación”, indica la Rectoría Santa Teresa al anunciar la procesión del 14 de marzo.

Lugar: 9 avenida entre 3 y 4 calle A, zona 1

Salida: 16 horas

Entrada: 21 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Procesión de Jesús Nazareno de la Bondad

La Parroquia Santa María Magdalena llevará la imagen de Jesús Nazareno de la Bondad a recorrer calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala.

Según una reseña de la Municipalidad de Guatemala, la imagen representa a Jesús con la cruz a cuestas; su rostro refleja el dolor y la agonía del pesado madero que abraza con ternura y bondad para la salvación del pueblo.

Lugar: 14 avenida 19-27, zona 1

Salida: 19 horas

Entrada: 21 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Cuarto Domingo de Cuaresma

Procesión de la Parroquia Santísima Trinidad, barrio El Gallito

Por las calles de la zona 3 capitalina recorrerá la procesión de Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Santísima Virgen Madre del Redentor, quienes salieron por primera vez en procesión el jueves santo por la mañana del 6 de abril de 1950.

Fue hasta el 1979 cuando el anda actual de la imagen de Jesús Nazareno se estrenó el cuarto domingo de Cuaresma, con capacidad para 40 cargadores. Luego fue ampliada a 58 cargadores en el 1996 y a 70 brazos en el 2012, según información de la comuna.

Lugar: 5 avenida y 14 calle, zona 3

Salida: 8 horas

Entrada: 23 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Cuasiparroquia Personal Castrense San Miguel Arcángel

Por medio de sus redes sociales, el Ejército de Guatemala invita a los feligreses a unirse a la celebración de la Cuasiparroquia Personal Castrense San Miguel Arcángel, que celebrará el viacrucis procesional de Jesús Nazareno de la Misericordia y Virgen de Dolores.

Lugar: 1 calle y 2 avenida, zona 10

Salida: 08.00 horas

Entrada: 22.30 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Procesión Infantil de Jesús Nazareno

La Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de La Recolección, llenará las calles de devoción junto a los pequeños devotos cargadores, quienes recorrerán el sector acompañados de Jesús Nazareno.

Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1

Salida: 08.30 horas

Entrada: 13.30 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Procesión de Jesús Nazareno de la Rectoría San Miguel Capuchinas

Con un recorrido histórico, Jesús Nazareno Justo Juez y Nuestra Señora de los Dolores, de la Rectoría San Miguel Capuchinas, recorrerán las calles de la Ciudad de Guatemala.

Lugar: 10 calle y 10 avenida, zona 1

Salida: 09.00 horas

Entrada: 12.00 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)

Procesión de Jesús Nazareno del Dulce Nombre

La venerada imagen de Jesús Nazareno llegó a finales del siglo XIX, probablemente procedente de la parroquia de la Asunción, destaca la Municipalidad de Guatemala.

Originalmente era una imagen de Jesús del Prendimiento o Cristo en el Pretorio, mientras que la cruz con la que actualmente se venera proviene de la iglesia de Santa Teresa.

Cada cuarto domingo de Cuaresma recorre las calles del barrio Batanero y barrio Moderno, donde sus fieles devotos lo reciben con alfombras y huertos.

Lugar: 6 avenida entre 2 y 3 calle, zona 1

Salida: 18.30 horas

Entrada: 21.30 horas

Recorrido procesional del cuarto fin de semana de Cuaresma 2026. (Foto: Captura de pantalla / MuniGuate)