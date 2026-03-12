Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala: horarios y recorridos procesionales de la cuarta semana

Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala: horarios y recorridos procesionales de la cuarta semana

Desde el municipio que reúne cultura, tradición, fe, arquitectura colonial y paisajes únicos, fieles devotos celebrarán la cuarta semana de la Cuaresma entre procesiones y velaciones.

AME9737. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 07/04/2023.- Devotos participan en la procesión de la iglesia La Merced con la imagen de Jesús Nazareno, este Viernes Santo como parte de las celebraciones de Semana Santa, hoy, en Antigua Guatemala (Guatemala). Este Viernes Santo la imagen fue llevada por las principales calles de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, rodeada por cientos de turistas guatemaltecos y extranjeros. EFE/ Esteban Biba

Devotos avanzan en la celebración de la Cuaresma 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con procesiones como la de Jesús de la Dulce Mirada y la velación de la Virgen de Soledad, Antigua Guatemala avanza en la celebración del tiempo de Cuaresma en el 2026, como parte de su preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Entre sus calles empedradas, arquitectura colonial y paisajes únicos, las procesiones recorren la ciudad en un encuentro entre la devoción y la fe católica con la cultura del país, reflejada a través del arte efímero de las alfombras, las marchas fúnebres y los bordados de las túnicas de las diversas imágenes.

Este espacio reúne, año con año, al pueblo católico, guatemaltecos y turistas para vivir el tiempo litúrgico que hace único al país. Según detalla el plan seguro y peatonal programado para el centro de la ciudad, para este fin de semana se contará con espacios de parqueo, transporte y áreas peatonales para que los visitantes disfruten de su recorrido.

Desde la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, se tienen programadas al menos cinco velaciones y cuatro procesiones para este cuarto viernes, sábado y domingo de Cuaresma.

Estas son las actividades litúrgicas programadas y el mapa del recorrido de la procesión del cuarto domingo de Cuaresma que llenarán de fervor Antigua Guatemala.

Cuarto viernes de Cuaresma (13 de marzo)

Velación Réplicas Infantiles

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 9 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de la Dulce Mirada

  • Lugar: Aldea Santa Ana
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Cuarto sábado de Cuaresma (14 de marzo)

Velación Virgen de Soledad

  • Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Nazareno “El Peregrino”

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 18 horas

Procesión Réplicas Infantiles

  • Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra
  • Inicio: 13 horas
  • Finaliza: 17 horas

Procesión Patriarca San José

  • Lugar: San José Catedral
  • Inicio: 16 horas
  • Finaliza: 21 horas

Procesión Virgen de Soledad

  • Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
  • Inicio: 18 horas
  • Finaliza: 22 horas

Cuarto domingo de Cuaresma (15 de marzo)

Velación Jesús Nazareno “El Peregrino”

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 18 horas

Procesión Jesús de la Dulce Mirada

  • Lugar: Aldea Santa Ana
  • Inicio: 8 horas
  • Escuela De Cristo: 11 horas
  • Candelaria: 13 horas
  • Parque Central: 14:45 Horas
  • La Merced:  16 Horas
  • Parque San Sebastián: 18:10 Horas
  • Calzada Santa Lucía: 20 Horas
  • Tanque De La Unión: 21:25 Horas
  • Alameda Del Calvario: 22:10 Horas
  • Finaliza: 23 horas

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

