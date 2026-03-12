Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala: horarios y recorridos procesionales de la cuarta semana

Con procesiones como la de Jesús de la Dulce Mirada y la velación de la Virgen de Soledad, Antigua Guatemala avanza en la celebración del tiempo de Cuaresma en el 2026, como parte de su preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Entre sus calles empedradas, arquitectura colonial y paisajes únicos, las procesiones recorren la ciudad en un encuentro entre la devoción y la fe católica con la cultura del país, reflejada a través del arte efímero de las alfombras, las marchas fúnebres y los bordados de las túnicas de las diversas imágenes.

Este espacio reúne, año con año, al pueblo católico, guatemaltecos y turistas para vivir el tiempo litúrgico que hace único al país. Según detalla el plan seguro y peatonal programado para el centro de la ciudad, para este fin de semana se contará con espacios de parqueo, transporte y áreas peatonales para que los visitantes disfruten de su recorrido.

Desde la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, se tienen programadas al menos cinco velaciones y cuatro procesiones para este cuarto viernes, sábado y domingo de Cuaresma.

Estas son las actividades litúrgicas programadas y el mapa del recorrido de la procesión del cuarto domingo de Cuaresma que llenarán de fervor Antigua Guatemala.

Cuarto viernes de Cuaresma (13 de marzo)

Velación Réplicas Infantiles

Lugar: Templo de la Escuela de Cristo

Inicio: 9 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de la Dulce Mirada

Lugar: Aldea Santa Ana

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Cuarto sábado de Cuaresma (14 de marzo)

Velación Virgen de Soledad

Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Nazareno “El Peregrino”

Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced

Inicio: 8 horas

Finaliza: 18 horas

Procesión Réplicas Infantiles

Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra

Inicio: 13 horas

Finaliza: 17 horas

Procesión Patriarca San José

Lugar: San José Catedral

Inicio: 16 horas

Finaliza: 21 horas

Procesión Virgen de Soledad

Lugar: Aldea San Felipe de Jesús

Inicio: 18 horas

Finaliza: 22 horas

Cuarto domingo de Cuaresma (15 de marzo)

Velación Jesús Nazareno “El Peregrino”

Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced

Inicio: 8 horas

Finaliza: 18 horas

Procesión Jesús de la Dulce Mirada