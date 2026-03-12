Escenario
Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala: horarios y recorridos procesionales de la cuarta semana
Desde el municipio que reúne cultura, tradición, fe, arquitectura colonial y paisajes únicos, fieles devotos celebrarán la cuarta semana de la Cuaresma entre procesiones y velaciones.
Devotos avanzan en la celebración de la Cuaresma 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Con procesiones como la de Jesús de la Dulce Mirada y la velación de la Virgen de Soledad, Antigua Guatemala avanza en la celebración del tiempo de Cuaresma en el 2026, como parte de su preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Entre sus calles empedradas, arquitectura colonial y paisajes únicos, las procesiones recorren la ciudad en un encuentro entre la devoción y la fe católica con la cultura del país, reflejada a través del arte efímero de las alfombras, las marchas fúnebres y los bordados de las túnicas de las diversas imágenes.
Este espacio reúne, año con año, al pueblo católico, guatemaltecos y turistas para vivir el tiempo litúrgico que hace único al país. Según detalla el plan seguro y peatonal programado para el centro de la ciudad, para este fin de semana se contará con espacios de parqueo, transporte y áreas peatonales para que los visitantes disfruten de su recorrido.
Desde la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, se tienen programadas al menos cinco velaciones y cuatro procesiones para este cuarto viernes, sábado y domingo de Cuaresma.
Estas son las actividades litúrgicas programadas y el mapa del recorrido de la procesión del cuarto domingo de Cuaresma que llenarán de fervor Antigua Guatemala.
Cuarto viernes de Cuaresma (13 de marzo)
Velación Réplicas Infantiles
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 9 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús de la Dulce Mirada
- Lugar: Aldea Santa Ana
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 23 horas
Cuarto sábado de Cuaresma (14 de marzo)
Velación Virgen de Soledad
- Lugar: Aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Nazareno “El Peregrino”
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 18 horas
Procesión Réplicas Infantiles
- Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra
- Inicio: 13 horas
- Finaliza: 17 horas
Procesión Patriarca San José
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 16 horas
- Finaliza: 21 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: Aldea San Felipe de Jesús
- Inicio: 18 horas
- Finaliza: 22 horas
Cuarto domingo de Cuaresma (15 de marzo)
Velación Jesús Nazareno “El Peregrino”
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 18 horas
Procesión Jesús de la Dulce Mirada
- Lugar: Aldea Santa Ana
- Inicio: 8 horas
- Escuela De Cristo: 11 horas
- Candelaria: 13 horas
- Parque Central: 14:45 Horas
- La Merced: 16 Horas
- Parque San Sebastián: 18:10 Horas
- Calzada Santa Lucía: 20 Horas
- Tanque De La Unión: 21:25 Horas
- Alameda Del Calvario: 22:10 Horas
- Finaliza: 23 horas