Apertura de la tumba del Santo Hermano Pedro: datos clave y cómo ser voluntario en Antigua Guatemala

El templo donde yacen los restos del Santo Hermano Pedro de San José Betancur se prepara para celebrar el cierre del Jubileo por los 400 años de su nacimiento con una actividad especial: la apertura de su tumba, con el objetivo de que los devotos puedan acercarse y rendir oración al primer santo de Guatemala.

Desde el Templo de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, la celebración se realizará en marzo. Durante cuatro días, los fieles podrán orar, agradecer los milagros atribuidos al santo y conmemorar su legado de humildad, fe y devoción.

El evento, que coincide con la Cuaresma, se llevará a cabo del 19 al 22 de marzo. Según destacó fray Edwin Alvarado, el 19 se conmemora el nacimiento de Pedro de San José Betancur y el 21 su bautismo.

Durante su visita, los fieles podrán venerar los restos del santo, que se encuentran en una urna especial, con su cuerpo íntegro y articulado, y que conserva sus huesos incorruptos, destacó Alvarado.

Asimismo, podrán apreciar el acta de bautismo del Hermano Pedro y una imagen proveniente de Vilaflor de Tenerife, España, su lugar de origen. Otro de los atractivos es el museo, donde se conservan reliquias del Santo Hermano Pedro en Guatemala.

La apertura responde al aniversario de su nacimiento, por lo que las autoridades eclesiásticas permitirán el acceso especial para facilitar un encuentro más cercano de los devotos con el santo.

Voluntariado para la celebración

Según información proporcionada por fray Edwin Alvarado, los voluntarios podrán elegir participar los días 19, 20, 21 y 22 de marzo, en horario de 6 a 18 horas.

La convocatoria destaca que los turnos serán de tres horas y que los participantes serán ubicados donde más se necesite apoyo. Alvarado explicó que podrán colaborar desde la tumba del Santo Hermano Pedro hasta en la organización de las filas de los fieles que visiten el templo.

“Tu servicio será importante para el desarrollo de esta celebración y serás ubicado en las áreas donde se requiera mayor apoyo”, destaca la convocatoria.

Bajo el nombre “Un encuentro con el Hermano Pedro”, la celebración prevé superar las 24 mil visitas, cifra estimada con base en la afluencia del 2025.

Para integrarse al voluntariado, los feligreses pueden acercarse al templo o solicitar información por medio de WhatsApp al número (+502) 5894-7875, con María Durán.

Misa

Fray Edwin Alvarado indicó que como parte de la celebración se celebrará el domingo 22 una misa a las 12 horas, presidida por monseñor Tulio, quien encabezará la eucaristía de cierre del jubileo por los 400 años del Santo Hermano Pedro.