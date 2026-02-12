Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala: fechas y horarios para visitar la tumba del primer santo de Guatemala

El Templo de San Francisco El Grande, santuario del Hermano Pedro, en la ciudad de Antigua Guatemala, será el punto de encuentro entre los fieles devotos y los restos del Santo Hermano Pedro, lugar donde se abrirá su tumba como parte de la celebración del jubileo por sus 400 años.

La noticia, anunciada por Fray Edwin Alvarado, destaca que, durante esta celebración, los fieles podrán orar, agradecer los milagros atribuidos al santo y conmemorar su legado desde la ciudad que lo acogió y vio crecer su fe.

El evento, denominado “Un encuentro con el Hermano Pedro”, busca atraer a fieles no solo del país, sino también del extranjero, para brindarles la oportunidad de “visitarlo, amarlo y venerarlo”, destacó Fray Edwin Alvarado.

Como consta en el testamento del Santo Hermano Pedro de San José Betancur, fechado en 1667, sus restos permanecen en el Templo de San Francisco El Grande, en la capilla de los Terceros, ubicada en Antigua Guatemala, donde hoy continúan dentro de una urna de cristal.

Los fieles podrán observar la urna y acercarse a orar, agradecer o pedir su intercesión, del 19 al 22 de marzo del 2026. La apertura del espacio será a las 6 horas y el cierre de puertas, a las 18 horas, durante los cuatro días.

El año pasado, según destacó Fray Alvarado, cuando se realizó una apertura similar, se contabilizaron más de 24 mil visitantes al templo para venerar al santo, por lo que este año se espera una afluencia aún mayor.

Según explicó el dirigente, se ha programado la apertura en dichas fechas porque el 19 se conmemora su nacimiento; el 21, su bautismo, cuando recibió el nombre de Pedro de San José Betancur, y el 22 —domingo—, se prevé mayor participación de fieles.

Las autoridades eclesiásticas indicaron que la tumba no se abre con frecuencia por razones de conservación, ya que los restos se resguardan en una urna de vidrio bajo estrictas medidas de protección. No obstante, con motivo del aniversario, se permitirá esta apertura especial para facilitar un encuentro más cercano de los devotos con el santo.

El domingo 22 se celebrará una misa a las 12 horas, presidida por monseñor Tulio, quien encabezará la eucaristía de cierre del jubileo por los 400 años del Santo Hermano Pedro, según informó Fray Edwin Alvarado.

Como parte de la celebración del año jubilar por los 400 años del nacimiento del Santo Hermano Pedro, los visitantes podrán apreciar sus documentos personales. (Foto Prensa Libre: Esbin García)



Como parte de la organización del evento, se recomienda a los fieles abstenerse de tomar fotografías a los restos, mantener el silencio y respetar las filas.

Durante la visita, los fieles podrán venerar los restos del santo, que se encuentran en una urna especial, con su cuerpo íntegro y articulado, conservando sus huesos incorruptos. También podrán apreciar el acta de bautismo del Hermano Pedro y una imagen significativa proveniente de Vilaflor de Tenerife, España, su lugar de origen.

Fechas:

Del jueves 19 al domingo 22 de marzo del 2026

Horario:

De 6 a 18 horas

Lugar:

Templo de San Francisco El Grande, ciudad de Antigua Guatemala

Entrada:

Libre

