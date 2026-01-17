Escenario
Domingo de Ramos 2026: horario y recorrido de la procesión de San José en el Centro Histórico
Una de las procesiones más esperadas por los devotos católicos es la de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, que recorrerá la Ciudad de Guatemala este Domingo de Ramos.
El Domingo de Ramos 4 de Abril de 1993, la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros fue Consagrada. Foto Prensa Libre: Esbin García.
Entre fanfarrias, la procesión con Jesús Nazareno de los Milagros, la Santísima Virgen de Dolores y sus acompañantes recorrerá parte del Centro Histórico el próximo 29 de marzo, Domingo de Ramos.
Año con año, miembros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José llevan en hombros por la ciudad a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, en señal de fe, devoción y un corazón dispuesto a la conversión.
Caracterizada por sus elementos de inspiración romana, la procesión del Domingo de Ramos presentará algunas modificaciones con respecto a su recorrido. Según detallan miembros de la directiva, este conservará, en su mayoría, el trayecto tradicional de los últimos años.
Con raíces que se remontan a 1736, la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros —organizada por la Asociación de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros— se celebra actualmente el Domingo de Ramos y es una de las más emblemáticas del país.
Esta procesión reúne a más de 25 mil cucuruchos y devotas cargadoras que, durante más de 18 horas, recorren las calles del Centro Histórico como parte del culto a la consagrada y venerada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros.
Según datos proporcionados en la página oficial del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, este sería el recorrido previsto hasta ahora para el Domingo de Ramos.
Detalles de la procesión
Puntos de referencia
- Se levanta el anda a las 6.15 horas
- Avenida de los Árboles: 7.30 horas
- Parque Infantil Colón: 9 horas
- Rectoría Santa Rosa: 9.50 horas
- Parroquia La Merced: 11 horas
- 1a. calle y avenida Juan Chapín: 12.45 horas
- Parque Isabel la Católica: 13.45 horas
- Catedral Metropolitana: 15.30 horas
- Rectoría Santa Catalina: 16.35 horas
- Casa Central, 24 avenida: 18.30 horas
- Avenida Centroamérica y 19 calle: 19.35 horas
- Hospital San Juan de Dios: 21.15 horas
- Parque El Sauce: 22.35 horas
- Templo La Recolección: 23.15 horas
- 6a. avenida y 5a. calle: 0 horas del siguiente día
- Entrada: 1 hora
Imagen del recorrido del Domingo de Ramos 2026. (Foto: Crédito Santuario Arquidiocesano del Señor San José)