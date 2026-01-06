Miércoles de Ceniza en Guatemala 2026: cuándo se celebra, qué simboliza y quiénes pueden recibirla

En un acto cargado de fe y reflexión, la cruz de ceniza en la frente de los creyentes marca el inicio de la Cuaresma, un período de conversión espiritual que prepara a los católicos para vivir el misterio pascual.

El Miércoles de Ceniza invita a reconocer la fragilidad de la vida humana y la necesidad de acercarse a Dios mediante la oración, el ayuno y la penitencia. En el 2026, la fecha se celebrará el 18 de febrero, en templos de todo el país, seis semanas y media antes de la Pascua, conforme al calendario litúrgico, destaca ACI Prensa.

Durante esta jornada, los fieles asisten a una liturgia especial en la que reciben la cruz de ceniza, elaborada a partir de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, según explicó a Prensa Libre fray Roberto Díaz.

Este rito simboliza el arrepentimiento y la humildad, acompañado por la frase bíblica: “Polvo eres y en polvo te convertirás” (Génesis 3:19). Este momento invita a reflexionar sobre la transitoriedad de la vida terrenal y la preparación del creyente para la vida eterna.

La ceniza se impone como recordatorio del sacrificio de Jesucristo y como un llamado a vivir con fe, desprenderse de lo mundano y renovar el compromiso con Dios.

Ayuno, abstinencia y sentido espiritual

El Miércoles de Ceniza también es día de ayuno y abstinencia, según lo establece la Iglesia católica. A partir de los 14 años, los fieles deben abstenerse de carne; y, desde los 18 hasta los 59, cumplir con el ayuno, destacó Díaz.

Sin embargo, la Iglesia alienta a todos los bautizados, incluidos los niños, a participar en la imposición de ceniza como un gesto de fe.

El papa Francisco ha dicho: “Con el signo penitencial de las cenizas en la cabeza, iniciamos la peregrinación anual de la santa Cuaresma, en la fe y en la esperanza”, destaca ACI Prensa.

Más allá del sacrificio físico, el ayuno busca liberar al espíritu de los apegos materiales y acercar al creyente a Dios. Los papas han exhortado a ofrecer el fruto del ayuno a quienes padecen hambre, como muestra concreta de caridad, según destacó Díaz en un artículo de Prensa Libre.

¿Cuál es el origen del Miércoles de Ceniza?

La práctica tiene su raíz en textos del Antiguo Testamento. En Génesis 3:19 se afirma: “Polvo eres y al polvo volverás”, recordando la fragilidad del ser humano y su dependencia del Creador. También se vincula con pasajes como Números 19:17, donde se usaba la ceniza con fines de purificación.

Históricamente, el rito fue mencionado por primera vez en el Sínodo de Benevento, en el año 1091, aunque ya se practicaba desde el siglo X, según el portal Desde la Fe.

Por su parte, la Enciclopedia Católica rememora que en Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían de ceniza como signo de penitencia pública. “No fue hasta el siglo XI que se implementó el rito de la imposición de la ceniza el Miércoles de Ceniza”, detalla ACI.

¿De dónde proviene la ceniza?

Las cenizas provienen de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas se recogen y se queman, y luego son consagradas por el sacerdote para la celebración del Miércoles de Ceniza.

Según el historiador Alejandro Cóbar, esta tradición evoca la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido con palmas, según señala un artículo de Prensa Libre.

¿Quiénes pueden recibir la cruz de ceniza?

Fray Roberto Díaz explica que no existe una edad mínima para participar en este rito: todos los bautizados pueden recibir la cruz de ceniza, incluso los bebés. Sin embargo, el compromiso con el ayuno y la abstinencia comienza formalmente a los 14 años.

Díaz resalta que es importante que, a medida que los niños crecen, comprendan el significado de esta práctica y la vivan de forma consciente, como un acto genuino de fe, arrepentimiento y reflexión.

